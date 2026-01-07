“La unión hace la fuerza”: Natán “El Profeta” destaca el junte del “Festival Urbano Cristiano”

El Coca-Cola Music Hall se prepara para ser el escenario del primer “Festival Urbano Cristiano” en Puerto Rico, un evento que reunirá a destacados exponentes del género en una noche llena de música, pero, sobre todo, de fe y adoración.

Entre los artistas que formarán parte de la velada se encuentra el rapero dominicano Natán “El Profeta”, quien, en entrevista con El Nuevo Día, compartió sus expectativas y el mensaje que busca llevar al público que se dé cita el próximo 2 de mayo de 2026.

¿Qué significa para ti formar parte de un evento como este en Puerto Rico?, preguntó este rotativo.

“Es verdaderamente una honra. Puerto Rico ha sido un país que desde mis inicios en la música me ha dado muchísimo amor…. de hecho, estoy trabajando en un proyecto muy grande para este año 2026 y es en Puerto Rico”, destacó el intérprete de “Nuevo creyente”, en referencia a su nueva producción discográfica, la cual adelantó llegará de la mano de la disquera del reguetonero urbano Wisin.

“Para mí ser considerado para un evento de esta magnitud es un regalo del cielo, así que me siento verdaderamente honrado con la invitación”.

El artista resaltó la importancia del mensaje colectivo que se vivirá durante el festival, al reunir exponentes de distintas generaciones de la música urbana cristiana en un mismo escenario.

“Siempre he creído que la unión hace la fuerza. Creo que somos un pueblo y estamos luchando con un mismo propósito”, expresó al hablar del junte generacional que se vivirá esa noche con la participación de otros artistas como Harold Velázquez, Musiko, Pauneto, Jay-Kalyl, C Shalom, Practiko, Mireyli Rosa, Eliud L Voices, La Salt, Puchu, Joe Lee, Lexander, Youdiel, Liaz, Jhex, brizz7even, Stian Joel, Elike, Nicky the Prodigy, Danny De León y Zamil.

“Como dice la Biblia, ¡Qué bonito y tan bueno y agradable es ver a los hermanos juntos en armonía!’ (Salmo 133). Así que yo creo que más que un proyecto del hombre, nace en el corazón de Dios. Ver a este género unido con el mismo propósito me llena de regocijo”, aseguró el artista, quien cuenta con más de 20 años en la industria musical.

Y es que, a partir de las 7:00 p.m., se espera que la presencia de Dios transforme los corazones del público a través del ritmo y la música, donde se anticipa que no tan solo se bailará y cantará, sino que también serán testigos de unión y fe.

“La música urbana tiene la capacidad y la facultad de hacer a la gente vivir distintas experiencias en una sola noche”, aseguró. “Pueden estar seguro de que van a brincar, a reír, a llorar y a ser ministrados. Vidas van a ser salvadas. Así que yo creo que es un derrame del Espíritu Santo en otra dimensión. La música urbana tiene esa facilidad de hacerte disfrutar y hacerte pasar una noche única e irrepetible”.

De igual forma, Natán “El Profeta” resaltó que el propósito del festival va más allá del entretenimiento, apostando a una experiencia espiritual que impacte la vida de quienes asistan al Coca-Cola Music Hall.

“Me gustaría que vayan personas que no conocen de Jesús… que puedan irse por el regalo más bonito que puede llevarse una persona, que es la salvación de su alma. Así que ese es mi deseo principal”, añadió.

Finalmente, Natán “El Profeta” desea que este encuentro musical sea el comienzo de muchos otros, exhortando a que se continúen abriendo espacios para todos los géneros musicales por igual. “Este evento también será un precedente para que productores, marcas y empresarios puedan entender que también en la música urbana cristiana hay fuerza y que se pueden hacer eventos que sean edificantes, que sean de bien para la nación”.