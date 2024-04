Lamentan la muerte de Sonia López y decretan tres días de duelo en Toa Baja

“Nuestro pueblo está de luto ante la lamentable partida hoy de una gloria puertorriqueña de la música, Sonia López. Fue pionera, logrando convertirse en una de las más importantes percusionistas de Latinoamérica, imponiéndose valientemente en una carrera dominada por hombres. Su trayectoria de cerca de cinco décadas trascenderá por siempre como legado a Puerto Rico y el mundo. He decretado tres días de duelo en Toa Baja, por lo que las banderas en nuestras instalaciones ondearán a media asta en su honor. Por siempre Orgullo Llanero. Que descanse en paz, y nuestro abrazo solidario a sus cuatro hijos, en especial a Deddie, y a sus nietos y demás familiares”, expresó Márquez.

De luto la clase artística

“Mi más sentido pésame. Elevo una oración por su descanso y fortaleza a toda la familia. No hay un día en que no pensemos en ellos, recordemos momentos, y hasta hablamos con ellos. Yo le pido la bendición a mi mamá todos los días. Ahora vivirán en nuestros corazones para siempre. Todo lo que nos enseñaron, Todo lo que nos dieron. Ese amor que no tiene comparación. QEPD Un abrazo fuerte”, sostuvo la cantante Dagmar.