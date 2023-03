La visibilidad de las mujeres en el género urbano ha sido una lucha fuerte, lacerante y constante para quienes han apostado buscar un espacio activo y de respeto en un mundo dominado por hombres.

Fuerte, porque las féminas que se dedican al rap, al reguetón o al trap han tenido que medirse con sus colegas varones de tú a tú para lograr un lugar que por mucho tiempo les fue denegado. Lacerante, porque en su lucha ha habido mucho dolor y algunas han optado por quitarse y no seguir hacia adelante. Constante, porque la batalla todavía continúa para lograr el reconocimiento y valor dentro de la equidad.

Si labrarse un camino en la música es duro, para las artistas urbanas ha sido el doble, ya que desde el inicio del “underground” en Puerto Rico, el género fue discriminado hasta que logró ser aceptado de forma comercial.

Esa misma discriminación repercutió en las cantantes que despuntaban y que también fueron señaladas precisamente por escoger ser raperas y reguetoneras. Prueba de lo duro que es abrirse paso para una mujer en la escena del género urbano a más de 30 años de constituido este movimiento musical en la isla, es que apenas contamos con menos de 15 exponentes femeninas que han logrado plasmar su nombre de forma comercial en la industria. De esa cifra unas seis artistas se han dado a conocer en la década actual o empiezan a despuntar en la actualidad.

Basta con repasar un poco la trayectoria de la cantante Ivy Queen, una la de las pioneras del género que comenzó en la década de 1990 y hoy día resume su carrera como una lucha persistente para ganarse un espacio que sea en igual de condiciones que el de sus colegas varones. El nombre con el que ella misma se apodó, “la Caballota”, buscaba también esa distinción en un lenguaje dominado por el machismo.

Ivy Queen ha sido la única exponente puertorriqueña consistente en el género urbano, ya que ha podido mantenerse activa con una carrera de más de tres décadas. Ella estuvo inmersa en las raíces de un género que fue censurado y que al día de hoy se trata de una historia de resistencia que suma talentos y ganancias millonarias en la industria del entretenimiento y la cultura musical en el mundo.

Este año al recibir sus recientes reconocimientos, Premio Lo Nuestro Legado Musical al Género Urbano y Premio Icon Billboard Women en la Música 2023, la exponente de 50 años reiteró que su camino andado como la “Diva” y “Reina” de reguetón no se construyó al colarse una corona, sino como ella afirma “gracias a sus ovarios”.

“Yo sé lo que es levantarse sin tener fuerzas. Que te digan que una música no es para ti solo porque tienes un par de ovarios. Las veces que me dijeron que no… pero veo a mi hija Naiovy Kháli Star y me lleno de combustible. Como dijo la reina que me inspiró, Celia Cruz, mientras respire llevaré a la mujer con valor y elegancia. Y a cada mujer que se llena de valor cuando me escucha, gracias”, mencionó Ivy Queen durante el reconocimiento de Premio Lo Nuestro, entregado por la exreina de belleza Dayanara Torres.

La semana pasada Ivy Queen recibió el Premio Icon Billboard Women en la Música 2023 y al recibirlo reiteró cómo batalló su sitial, el mismo que le abrió puertas a otras cantantes que la ven como un modelo a seguir.

“Cuando me enamoré de la música, me encontré luchando constantemente para ganarme mi lugar, para ganarme mi propio carril y para encontrar mi propia identidad entre los chicos. El movimiento era underground, entonces se convirtió en reguetón. Viajé por la isla de Puerto Rico midiendo mis habilidades contra raperos hombres. Las barras se convirtieron en mi mecanismo de defensa. A través de las letras alenté a otras latinas que me rodean a no dejarse pisotear y a no quedarse calladas cuando algo duele”, sentenció en su discurso.

De igual forma hizo un “llamado a todas las mujeres latinas y de la industria para que no permitan que otros nos separen y nos dividan más. Mantengámonos auténticas, mantengámonos saludables, caminemos con gracia, riamos más, pero también recordemos que la belleza es una actitud mental”, puntualizó al recibir el aplauso de los presentes, luego de que Bad Bunny le entregó el reconocimiento.

Al igual que la intérprete de“He querido y te he llorado”, otras pioneras como Lisa M, Francheska y Glory marcaban en la década de 1990 su ritmo para tener su lugar en la escena musical urbana

Como parte del Mes de la Mujer (marzo) repasamos quiénes son las guerreras del género urbano en Puerto Rico, cuna del reguetón.

Lisa M

30/septimbre/09 San JUan, P.R. Lisa M nos habla de su faceta como dj Fotos: Wanda Liz Vega / El Nuevo Dia (Wanda Liz Vega)

La rapera fue el primer rostro de una cantante puertorriqueña que conocimos en el rap. La artista fue bailarina de Vico C y a finales de 1989 se atrevió a cantar sobre un escenario para iniciar una carrera a partir de 1990. Lisa M era apenas una joven cuando comenzó a realizar giras en Centro América. América del Sur y Estados Unidos. Grabó cinco producciones de estudio, “Flavor of the Latin”, “Ahora vengo alborotá”, “Soy atrevida”, “Y Sobreviví” y “Respect”. Además lanzó dos EP, titulados “Trampa” y “No lo derrumbes”. Entre sus éxitos se destacan “Tu Pum Pum”, “Everybody Dancing Now”, y “Súbeme el radio”. Su identidad musical fue el rap con fusiones de house, merengue y el rap. Lisa M luego se convirtió en DJ Miss M a lo que se dedica en la actualidad.

Francheska

1/8/2007 - SAN JUAN, PUERTO RICO. TELEMUNDO CANAL 2. ENTREVISTA A LA CANTANTE FRANCHESKA. (Primera Hora/Juan Luis Martinez) (JUAN LUIS MARTINEZ)

La cantante Francheska se dio a conocer en la escena del rap en el 1991 al grabar el tema de merengue y rap “Ménealo”. Ese tema también fue interpretado por Lisa M. Francheska grabó tres producciones “Menéalo”, “Atrévete a moverlo” y “Sexy Crazy Lady”. Se retiró de la música en el 1997 y comenzó su faceta como decorado y diseñadora de interiores.

Ivy Queen

"Bye Bye", así se titula el más reciente sencillo que lanzó la cantante puertorriqueña. (Archivo)

La “Diva” del reguetón comenzó a principios de la década de 1990 y es la única cantante que se ha mantenido activa en el género desde ese época. La llamada “Caballota” ha grabado nueve producciones de estudio y tiene cuatro álbumes recopilatorios, otros siete EP, un álbum en vivo y más de 76 sencillos. El primer disco que lanzó fue en el 1996, titulado “En mi imperio”. La exponente de 50 años goza del respeto y admiración de todos los colegas del género que comenzaron con ella y de la nueva cepa de talentos que incluye a las reguetoneras y reguetoneros. Ivy Queen ha logrado grabar con múltiples colegas del género así como fuera de este. Su reciente colaboración fue con la cantante Ilé en el tema “Algo bonito”.

Glory

19/09/11 SAN JUAN PUERTO RICO. LA CANTANTE GLORY (Primera Hora/Luis Alcala del Olmo) (LUIS ALCALA DEL OLMO)

Glory empezó al igual que otras artistas en la década de 1990. Se adentró en el género de la mano de DJ Eric en una de sus producciones. Su voz comenzó a insertarse en diferentes producciones de los reguetoneros Don Omar, Héctor y Tito, Daddy Yankee, Luny Tunes y Noriega. Uno de sus sencillos más escuchados es “La Popola” que fue censurado en República Dominicana. Su único álbum de estudio “Glou/Glory” fue lanzado el 2005. En el 2009 comenzó su proceso de acercamiento a Dios y lanzó el sencillo “Ya no llores”. En el 2021 lanzó el tema “Pa’ perrear” y aunque ha estado inactiva por muchos años en la música, en sus redes sociales coquetea con un posible regreso.

La Sista

19/OCT/06 CANTANTE DE REGGAETON, LA SISTA. PRIMERA HORA /PIPO REYES (PIPO REYES/STAFF)

La cantante La Sista se dio a conocer comercialmente a mediados de la década de 2000. Tuvo una participación en el 2005 con Eddie Dee con el tema “Ahora es que es”. Pudo colaborar con varios artistas como René Pérez, Ñejo y Domingo Quiñones, entre otros. Presentó en el 2006 su producción “Majestad negroide”. En febrero de este año anunció que regresaba a los escenarios con su nuevo sencillo “Freshy”. Su apuesta musical según comunicó va dirigida a reconquistar a los seguidores del género urbano.

La nueva generación

Todas estas exponentes han sido las influencias musicales de los nuevos talentos femeninos que en los últimos años se dedican al género urbano. Una cepa de chicas se han dado ha conocer en esta época en la que apuestan al empoderamiento de la mujer con letras donde exponen lo que sienten y su visión de la vida. Nadie va a cantar por ellos sus sentimientos y emociones.

El tema está disponible en las plataformas digitales de música. (Suministrada)

Algunas de las artistas urbanas boricuas que han podido grabar producciones discográficas y sencillos son Young Miko, RaiNao, Villano Antillano, Chesca, Pao Pao, VF7 y Candy Lover, entre otras.

Young Miko, de 24 años, quien cuenta con el álbum “Trap Kitty”, lanzado en el 2022 comentó en una entrevista con El Nuevo Día que “siento que el público que hoy día nos consume es mucho más receptivo y aceptador al hecho de que las mujeres podemos ser parte de un género urbano, es algo esencial en este crecimiento”, destacó en ese entonces.

La unidad y solidaridad entre las nuevas artistas se proyecta a través de colaboraciones entre ellas. Young Miko ha colaborado musicalmente con Villano Antillano y VF7.

RaiNao, de 29 años, es otra de las artistas que llegó para cambiar la narrativa machista en el género urbano. La cantante que estudió en la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini y toca el saxofón en sus presentaciones ha expresado que desea “que mujeres se sientan empoderadas con lo que hago y con mis canciones. Escribo desde esa perspectiva y algunas otras cosas que escribo son mis vivencias y otras son historias de otras mujeres”. RaiNao cuenta con la producción “Ahora A.K.A NAO”, primer EP de la cantante. También ha unido su voz a Villano Antillano, la cantante transgénero en el de trap rap y el rap.

Villano Antillano es quien ha establecido la pauta en el género urbano siendo parte del movimiento “queer” en medio de críticas por parte de algunos de sus colegas varones como Cosculluela y Omy de Oro quienes la criticaron por besarse con la exponente dominicana Tokischa. Cuenta con el álbum de estudio titulado “La Sustancia X” y grabó la sesión 51 con el productor argentino Bizarrap.

VF7 es la más joven de la nueva generación. Tiene 16 años y comenzó a cantar desde los 11 años. Posee la producción de estudio “Núcleo” y ha podido colaborar con sus colegas. Chesca, Pao Pao y Candy Lover son otras de las exponentes que han podido lanzar diferentes sencillos a través de sus respectivas propuestas y estilos musicales.

Si bien es cierto que en la actualidad hay una mayor presencia femenina en el género urbano, le toca a las noveles artistas urbanas continuar abriendo y reclamar su espacio en una industria que sigue siendo dominada por hombres. Sus aportaciones musicales no pueden quedarse en una moda, al contrario, deben permanecer unidas y tomar como referencias los pasos de Ivy Queen, ya que es la única mujer en conservar y labrar una carrera como reguetonera de más de 25 años.