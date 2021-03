La cantante italiana Laura Pausini dejó claro que se siente sumamente agradecida y contenta de que su canción “Io Sì” (“Yo sí”) haya sido nominada para los premios Oscar en la categoría de mejor canción, pero que por nada en el mundo se considera la favorita, ni que vaya a ganar.

Esta es la razón principal por la cual la artista nacida en Faenza, Italia, quiso aprovechar la nominación para agradecer a todos sus fanáticos, tanto en Italia, como en todos los países latinoamericanos, por el apoyo que le han brindado desde que debutó como profesional a los 18 años. Por sobre todas las cosas, Pausini destacó la figura de su padre Fabrizio por haberla impulsado a soñar en grande.

“Cuando era pequeña, mi sueño era cantar en el piano bar junto a mi padre y no iba más allá de eso. Porque siendo yo de un pueblo pequeño, no pensaba sinceramente que era posible llegar al Festival San Remo, que es el concurso de música más importante que tenemos en Italia”, indicó la cantante en una conferencia de prensa remota con medios hispanoamericanos. “Mi padre siempre me dijo, ’no me gusta que sueñes pequeño’. Su ambición es mucho más grande que la mía y le debo todo el éxito que he tenido. Nunca imaginé, ni soñé que fuera a estar nominada para un Golden Globe ni un Oscar. Es por eso que vivo todo esto que está pasando, como una niña que abre una caja de caramelos y que nunca se terminarán, porque son momentos que no voy a olvidar por el resto de mi vida”.

PUBLICIDAD

Desde que fue nominada al Golden Globe con la canción de la película “La vita davanti a sé”, protagonizada por Sofía Loren, Pausini ha tenido una mezcla de emociones, desde felicidad plena, hasta sentido de culpabilidad. “Me siento un poco confundida. La realidad que estamos viviendo aquí en Italia y en el mundo por el tema del coronavirus, es completamente opuesta a la suerte que siento y no sé exactamente cómo vivir esto”, explicó la cantante con la sinceridad que le caracteriza. “Hay momentos del día, como hoy, que me siento súper contenta y otros que me siento culpable de tener toda esta suerte. Sin embargo, mi familia y mis amigos me han dicho que recibir una nominación es también para los italianos como recibir una bella noticia o un regalo. Así que debo vivirlo en manera positiva sin sentirme culpable de nada”.

De la misma forma, Pausini destacó que desde que comenzó su carrera ha sentido el cariño y el apoyo del público en todos los países de Latinoamérica, llegando a pensar en ocasiones que fue adoptada por muchísimos países. “Este premio o nominación es de una chica que ha nacido en Italia, muy orgullosa de ser italiana, pero que desde que tengo 18 años he vivido más tiempo siendo mexicana, brasilera, peruana, peruana y española, entre otros países hispanos. Ya en este punto de mi vida, soy de muchas naciones”, destacó la cantante, que se ha destacado como jurado en el programa “La Voz”. “Hace varias semanas lloré cuando gané el Golden Globe y vi que tantas naciones en el mundo me trataban como si fuera de allí. Es como sentir una hermandad verdadera, que además es el significado de la canción que he escrito, que canto y que fue nominada”. De hecho, al hablar sobre el cariño que siente de algunos países latinoamericanos, Pausini no pudo contener las lágrimas de la emoción.

PUBLICIDAD

Llegó la pandemia y la canción

La italiana indicó que luego del verano de 2019, justo cuando terminó su última gira, decidió tomarse un tiempo para descansar y componer canciones. Sin embargo, no encontraba musa ni inspiración para hacer esto. De momento, llegó la pandemia y tuvo que acuartelarse con su familia en su casa en Roma. Justo después que flexibilizaron el movimiento entre regiones en Italia, Pausini se mudó con su familia cerca de la casa de sus padres en la región de Emilia-Romaña. Estando allí, recibió la llamada de Sofía Loren para preguntarle si quería participar de la canción de su próxima película. “Como siempre ocurre en mi vida cuando estoy pasando por algún momento delicado, recibí esta llamada y esta canción. ‘Io Sì’, había nacido inicialmente en inglés, pero al involucrarme en el proceso creativo, junto al equipo liderado por Diane Warren, me preguntaron si no me gustaría traducir y componer una versión en italiano”, explicó la popular cantante que ganado tres Latin Grammy en su carrera. “En ese momento, me sentí que servía para algo, porque esta canción tiene un significado y algo que decir a las personas y, de alguna manera, también a mí. Al final, fue una colaboración en equipo, de principio a fin, y fue bien interesante descubrir que no me molestaba ser dirigida, algo que no ocurre normalmente en mi vida”.

Al hablar de la canción, compuesta junto a la estadounidense Warren, la italiana siente gran satisfacción de haber formado parte de la película “La vita davanti a sé” debido a su mensaje esperanzaron y positivo. “Me siento súper feliz que esta canción haya sido nominada, especialmente por el mensaje que tiene la película. A mí, de verdad, me emociona y me mueve el hecho que este filme le dice a las personas que existen familias que no están hechas de la misma sangre, pero son familias. Y eso es muy conmovedor”, mencionó la compositora.