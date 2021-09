Sea en Asia, Europa, África o América, el mundo se mueve literalmente al ritmo de la música urbana. No es una exageración. Cualquiera que haya viajado a alguno de estos continentes en los últimos años sabe lo que es pasear por una calle de Sevilla, ir a una discoteca en Tokyo o subirse a un Uber en Johannesburg y escuchar a Daddy Yankee, Bad Bunny o a Don Omar. Y ni se diga en Bogotá, Cancún o Buenos Aires.

También lo confirma Billboard, la empresa dedicada a documentar y publicar el comportamiento de la industria musical a nivel global y cuyas listas publicadas en sus revistas son consideradas la biblia para artistas, disqueras, publicistas, productores y manejadores.

Y dentro de Billboard, la autoridad en música latina se llama Leila Cobo. Esta periodista y autora colombiana, es una innegable entusiasta sobre todo lo relacionado con este tema, al punto de que es editora de todos los contenidos relacionados con el reguetón, la salsa y los ritmos mexicanos, entre otros, para todas las publicaciones, de Billboard.

Precisamente conversamos con Cobo sobre el panorama actual de la música latina como antesala a la Semana de la Música Latina de Billboard que comienza el 20 de septiembre y que lleva por lema este año, precisamente “El latido de la música latina”, evento que se celebra en Miami. Cobo está al frente de la conceptualización y la oferta de esta convención que reúne a decenas de estrellas en conversatorios y shows.

“Arrancamos el lunes con los talleres y luego la serie de conciertos. Hay mucha hambre por contenido en vivo. Hay mucha hambre por conocer mejor la industria de la música latina, por parte de ejecutivos, profesionales de mercadeo, sellos independientes. Los cupos para las conferencias se agotaron en cuestión de minutos”, explica Cobo vía telefónica.

La conferencia se llama este año “El latido de la música latina”. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que ese latido es al ritmo de la música urbana , ¿cómo vislumbra que será el futuro de este movimiento musical?

“La música urbana es un género que se rejuvenece todo el tiempo con artistas nuevos. Es un movimiento en el que los artistas establecidos ayudan a los que vienen subiendo y eso no se ve tanto en otros movimientos musicales. También es un género fácil de digerir, es bailable y es divertido. Las plataformas de ‘streaming’ han hecho posible este crecimiento y han ayudado a que sea consumido a nivel mundial”.

Prácticamente la balada y el pop y rock latino han quedado relegados por el género urbano, ¿Consideras que esto es positivo o negativo para la música latina en general y sus artistas? ¿Se acerca un cambio o una evolución próximamente?

“No lo veo como algo positivo o negativo, lo veo como que ‘es lo que es’. Uno puede pelear con el mundo pero esa es la realidad, es lo que está pasando. En lugar de decir que le está quitando a los demás géneros, la música urbana le esta dando la oportunidad a otros géneros porque está llamando la atencion de todo el mundo hacia la música en español. Aunque es cierto que la música urbana acapara por ejemplo a Youtube porque la plataforma le da prominencia a sus videos por encima de los de cualquier otro género. Considero que le ha hecho bien a toda la música latina porque ha permitido que se note el poder del continente latino en el mundo de la música y esto no se veía antes. De la música urbana se puede aprender esa tendencia a la colaboración. No todo debe ser colaboraciones, pero es un ambiente más gremial. Por otra parte, ahora se está viendo una apertura con la música regional mexicana, que se está escuchando en más países, más allá de México. Esto se ha dado en cierta medida por el espaldarazo que artistas urbanos le han dado, como por ejemplo la colaboración de Bad Bunny con Natanael Cano. Es un asunto de ser generoso”.

Hay mujeres en la industria musical liderando disqueras, también como productoras y cantautoras muy exitosas y se están afianzando en el género urbano. ¿Cuál sería el próximo paso?

“Yo siento que falta, que esa ecuación no la hemos podido resolver. Hay muchas artistas femeninas nuevas, pero faltan muchas. No están en las listas. En los ‘charts’ hay menos cantautoras y menos productoras que hombres. No estoy segura por qué no le vas mejor. Ojo, no les va mal, les va mejor que en muchos años. Este año tenemos, por ejemplo, a Karol G que es un gran éxito. Es un asunto de que falta darle más relevancia. Pedir, buscar canciones escritas por mujeres cuando se esté armando un álbum, por lo menos considerarlas. Al menos mirar cuáles son sus propuestas”.

Entre los temas que se van a abordar en las conferencias de la Semana de la Música Latina de Billboard está el de los artistas latinos que salen del clóset. ¿Por qué considera que es importante incluir este tema dentro de la conferencia? ¿De qué manera impacta a la industria musical que los artistas compartan con el público cuál es su orientación sexual?

“Me parece súper importante porque en la conferencia buscamos plantear temas o situaciones que están pasando alrededor de nosotros. En el muno latino los artistas no hablaban de su sexualidad hasta hace relativamente muy poco. En los pasados dos años los artistas se han abierto más a hablar de este tema. El hecho de que no tienen miedo y que consideran que esto no afecta sus carreras es importante. Los artistas se sienten en la confianza y con el valor de decir “este soy yo”. Es una actitud admirable no pretender ser quien no se es”.

Otro tema de la conferencia será el escenario actual de las giras de concierto a más de año y medio de que esta industria se paralizara ante la pandemia del COVID-19. ¿Cómo se vislumba el panorama?

“Ya se nota un cambio muy sustancial. Los artistas latinos han salido de gira y siento que lo han hecho de manera más contundente que artistas de otros países. Tienes un público ávido y unos artistas dispuestos. Aquí lo importante es seguir los protocolos. Por ejemplo, sé y me alegra que uno de los primeros ‘venues’ grandes en abrir en América fue el ‘Choliseo’ en Puerto Rico y eso es muy importante para la industria en general”.

Las plataformas digitales y la búsqueda de mantenerse vigentes en las redes sociales han llevado a muchos artistas sobre todo a los más jóvenes a lanzar temas individuales cada dos o tres meses en lugar de trabajar un álbum. ¿Qué impacto, considera, tiene esa práctica en el proceso creativo del artista?

“Es que cambió la manera de consumir música. Es más inmediata y oportunista, por decir. Creo que está bien, pero por otro lado creo que hay mucha música desechable, que se hace muy rápido. Obivamente, hay canciones que se hacen rápido; no es algo nuevo. Hay canciones que se hacen en un dia y otras que toman un año. Pero creo que hay demasiada música y demasiada que no vale la pena. La calidad se perjudica por esa inmediatez. En ese sentido me parece importante que se ponga atención a lo que se está haciendo y a las canciones que suben en las listas. Por ejemplo, ‘Pepas’ de Farruko me parece una mega canción; suena distinto a los demás, tiene un súper ‘hook’, un súper coro. No hay nada ahora mismo que suene como esta canción. Entonces los artistas tienen que tener cuidado de no irse por lo fácil porque tienen una gran plataforma de distribución en sus manos, pero eso trae la enorme responsabildiad de cuidar su trabajo, de no ofrecer al público más de lo mismo”.

Su libro “La fórmula ‘Despacito’: los hits de la música latina contados por sus artistas” ha sido todo un éxito. ¿Trabaja en algún nuevo libro u otro proyecto aparte de la revista y la conferencia de Billboard?

“Viene de camino una serie basada en los capitulos del libro de ‘Despacito’. Pero mientras tanto, hace poco estrenamos el podcast ‘Latin Hitmaker’ con entrevistas actuales, ágiles a figuras importantes de la industria de la música. Cada miércoles sale un episodio nuevo.

¿Se celebrarán próximamente en Puerto Rico los Premios y la Semana de la Música Latina de Billboard?

“Precisamente estábamos hablando para llevar los eventos a la isla cuando pasó el huracán María y se acabó la conversación. Y entonces llegó el COVID. Pero tengo la esperanza de retomar esa gestión”.