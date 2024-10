Lin-Manuel Miranda: “Espero que los boricuas en Estados Unidos voten con su conciencia”

A pesar de que el actor y dramaturgo Lin-Manuel Miranda ha vivido toda su vida en Nueva York, sus lazos familiares y los recuerdos que tiene de pasar todos los veranos en Puerto Rico, le hacen sentirse como un puertorriqueño más. Por eso, el chiste vertido por Tony Hinchcliffe, durante el pasado sábado en un evento político de Donald Trump, Nueva York, en el que se refirió a Puerto Rico como una “isla flotante de basura”, fue tomado por el artista como algo personal y le hizo recordar varios momentos en el pasado.

“Para los puertorriqueños en la diáspora, donde yo vivo, el ‘chiste’ que hizo ese comediante durante el fin de semana fue como un ‘wake-up call’. Pero, la realidad es que no se trata del chiste. Nosotros, como boricuas en Estados Unidos, hemos oído peores cosas racistas en nuestras vidas”, indicó el creador de los musicales “Hamilton” e “In The Heights”. “Sin embargo, me trajo recuerdos de lo ocurrido en otros momentos de nuestra historia. Aunque este tipo nos llamó ‘basura’, Trump nos trató como basura después de los huracanes Irma y María. Y cuando lo criticaron, nos llamó vagos y dijo que ‘queríamos que todo fuera hecho por nosotros mismos’. Para mí fue un recuerdo de lo horrible que fue vivir con el racismo de la administración de Trump y espero que los boricuas voten con su conciencia”.

Con nueva música

Estos cometarios fueron hechos durante una entrevista vía Zoom con El Nuevo Día, en la que Miranda habló de su proyecto más reciente, el álbum “Warriors”, basado en la película del mismo nombre que estrenó en 1979 y del libro escrito por Sol Yurick en 1965. Este álbum estrenado el pasado 18 de octubre, será la base para el próximo musical creado por el artista que se presente en Broadway, si todo fluye de la manera correcta. En esta ocasión, Miranda contó con la colaboración de la artista y dramaturga estadounidense Eisa Davis.

“Vi por primera vez esta película, sin permiso, cuando era muy joven en la casa de un amigo en VHS. Luego, cuando pasaba los veranos en Puerto Rico, mi abuelo tenía una tienda de alquiler de vídeos, Miranda Video, en la calle Colón en Toa Alta, y todas las películas eran gratis para mí, por lo que veía Warriors prácticamente cada semana”, destacó el compositor de 44 años. “Creo que lo que me atrajo al material fue que mostraba una versión de un Nueva York más peligroso y bello de lo que es en realidad. Pero ese es el Nueva York que yo recuerdo de mi niñoz, cuando había grafiti en todos los trenes. Recueda que nací en 1980 y la película estrenó en 1979″.

Algo que también le fascinó de la película fue que mostraba todo lo que temía cuando era pequeño: estar en el lugar incorrecto, tratar de llegar a la casa sin saber qué ruta tomar, estar acusado por algo que no hizo y caerse a las vías del tren, entre otros. “En esa época, me daba mucho miedo todas esas cosas”, explicó el nominado a un premio Óscar.

A pesar de lo ocupado que se ha encontrado por la pasada década, Miranda siempre tuvo en su cabeza este proyecto. “Esto ha vivido en mi imaginación por tanto tiempo que cuando terminé con la revolución que fue ‘Hamilton’, estaba ahí en mi cabeza, como alzando la mano, y diciendo “piensas demasiado en esto y se que quieres musicalizarlo’”, añadió el director de la película “Tick, Tick...Boom!”. “Fue así que tomé varios años para adquirir los derechos de la historia y de los arreglos musicales. Después llamé a mi amiga y mi colaboradora Eisa Davis, que es una gran escritora y actriz también, y pasamos los tres pasados años escribiéndolo”.

Álbum concepto

El álbum concepto “Warriors” contiene 26 canciones que narran la historia de la pandilla llamada Warriors, que so incriminados por la muerte de uno de los líderes de otra ganga, por lo que tienen que luchar por sus vidas mientras regresan de El Bronx hasta Coney Island. El productor ejecutivo del álbum fue el rapero Nas, ganador del premio Grammy y nativo de la Ciudad de Nueva York, además de también ser producido por Mike Elizondo, ganador de un premio Grammy. Ya está disponible en todas las plataformas digitales, así como en una versión de colección en CD o vinilo.

Entre los artistas y cantantes que participaron de este proyecto se encuentran verdaderas estrellas de la música y de la actuación, como es el caso de Ms. Lauryn Hill, Marc Anthony, Luis Figueroa, Busta Rhymes, RZA, Nas, Phillipa Soo y Billy Porter, entre muchos otros. “Fue interesante ese proceso de invitar a los artistas y explicarles de lo que trataba. Algunos no lo entendían o no sabían de qué estaba hablando. Hubo otros, como Marc Anthony, que es súper fanático de la película, que rápido dijo que sí“, manifestó el padre de dos niños. “En el caso de Nas, que es uno de mis raperos y compositores favoritos, y que también es su película favorita, no solo me dijo que sí, sino que abrió el camino para que otras artistas del género participaran del álbum”.

Un detalle que le gustó mucho de todo el proceso creativo fue poder componer canciones basadas en una época en que estaban surgiendo nuevos movimientos que calarían en la cultura popular dentro de la ciudad de Nueva York, como el ‘hip hop’ o la salsa de Fania Records. “Por ejemplo, la canción que canta Marc Anthony, Luis Figueroa y Flaco Navaja, que se llama ‘Leave the Bronx Alive’, es un homenaje a los discos de Fania Records y a canciones como ‘Pedro Navaja’, ‘Juan Pachanga’ y esos discos que grabó Willie Colón y todos esos grandes maestros de la salsa”, detalló Miranda.

A pesar de que Miranda no tiene claro cuál será el futuro de “Warriors”, ni en qué momento podrá llegar a Broadway como un musical, sí quiso aclarar que un detalle que tuvo claro desde el primer momento fue que no quería hacer un ‘remake’ de la película. Es por eso que hizo unos cambios a la historia, específicamente, a lo referente a los personajes principales de la ganga Warriors. A diferencia de la historia original, donde todos los personajes eran hombres, en este caso serán mujeres.

“Esto es una carta de amor a la película original, pero es distinta. En muchas ocasiones, las adaptaciones se comparan directamente con el material original y siempre termina perdiendo. En este caso, el que los personajes de la ganga sean mujeres, ya me quitó de la cabeza esa preocupación. Se van a escuchar las líneas y parlamentos favoritos de la película, pero de una manera diferente”, destacó el ganador de premios como el Pulitzer Grammy, Emmy y Tony. “En términos dramáticos, me parece que aumenta la tensión y el peligro ya son unas mujeres que están tratando de sobrevivir y de evitar que un montón de hombres las maten mientras tratan de llegar a sus casas”.

Próximos proyectos

Una vez concluya con los compromisos relacionados con la promoción de “Warriors”, Miranda se enfocará en la parte promocional de la película de Disney, “Mufasa: The Lion King” (estrena el 20 de diciembre de 2024), donde escribió seis canciones originales. “Fue un honor trabajar para este proyecto junto con Barry Jenkins, a quien considero como uno los mejores directores que hay hoy día, además de formar parte del mundo de ‘The Lion King’, que tan metido está en nuestra cultura popular”, explicó el artista nacido en Nueva York.