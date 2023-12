Tras cuatro décadas de carrera -que incluyen innumerables giras mundiales, 20 álbumes de estudio, el récord Guinness de artista de jazz más vendido y un Grammy-, el saxofonista Kenny G agradece que su música siga resonando.

“No es solo mi trabajo duro, porque trabajo duro. Practico todos los días tres horas, todos los días”, declaró a The Associated Press. “Pero no es solo eso. Hay más cosas. Está la sincronización de las cosas. Luego están los intangibles de por qué me suena bien una melodía”.

Ese último elemento es crucial. Si hay una constante en la carrera de Kenny G, se encuentra en su persecución y aprecio por las melodías. El 1 de diciembre, esa búsqueda dará como resultado “Innocence”, su último álbum y una colección de canciones de cuna -tanto conocidas como nuevas- arregladas al estilo idiosincrásico de Kenny G.

“Ya he hecho música con la que la gente se compromete, y luego hice música con la que se casan y luego me cuentan cómo hacen bebés con mi música. Bueno, me dije, ahora tengo que completar el círculo. Déjenme hacerles un disco con el que puedan dormirlos”, bromea.

“Creo que se trataba más de hacer algo que la gente pudiera compartir en sus momentos familiares e íntimos”, añade.

El título, “Innocence”, refleja la inocencia de la infancia, seguro, pero también la inocencia de una nana, las dulces melodías que todos compartimos. Aunque Kenny G cree que este álbum “no es solo para niños”.

En “Innocence”, junto a títulos familiares como “Rock-a-Bye Baby” y “Edelweiss” hay un corte menos conocido del compositor polaco Frédéric Chopin, “Nocturne Op. 9 No. 1″. Es el tipo de canción de cuna clásica que Kenny G espera que inspire a los oyentes curiosos a sumergirse más profundamente, al igual que su material original de smooth jazz ha llevado a sus fieles seguidores a sumergirse en la música de improvisación.

También se apresura a señalar que existen diferencias en la forma de componer y estructurar las canciones de cuna de una cultura a otra, algo que cree que podría explorar en el futuro.

Pero por ahora, en “Innocence”, ve un hilo conductor en estas nanas occidentales. “Las melodías son muy sencillas y se resuelven solas”, dice. “Siempre hay una forma de volver a algo. No es una melodía que simplemente se va”.

Y volver al principio, sin duda, reconforta al oyente.