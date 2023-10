El saxofonista puertorriqueño Benny Marín estrena álbum instrumental “Christmas” con canciones de Navidad que han sido indiscutibles éxitos.

“All I Want for Christmas is You”, popularizada por Mariah Carey, el clásico “Silent Night”, el incomparable “Villancico Yaucano” de Amaury Veray, forman parte de esta producción que ya salió al mercado y está disponible en todas las plataformas digitales.

Este lanzamiento constituye la primera producción discográfica como solista de Benny Marín, quien, durante su carrera musical, se ha destacado por participar en grabaciones y espectáculos en vivo de grandes estrellas como: Wilkins, Ednita Nazario, Sophy, Toño Rosario, Lalo Rodríguez, Danny Rivera, Chucho Avellanet, Gisselle, Roberto Roena, Manny Manuel, entre muchos otros.

Cabe destacar que el sonido melódico de su saxofón ha formado parte de la música que identifica proyectos como los Latin Grammy, Nuestra Belleza Latina y Mira Quién Baila. Asimismo, ha tocado con importantes orquestas de Puerto Rico, entre las que se destacan: La Orquesta Filarmónica de San Germán, Orquesta de Conciertos de la Escuela de Bellas Artes de Carolina, y la Orquesta de Conciertos de Guaynabo.

Benny quedó prendado del saxofón cuando era niño mientras veía un programa de televisión en el que el Maestro Lito Peña, padre de Cucco Peña, tocaba con su orquesta. Se graduó Cum Laude del Conservatorio de Música de Puerto Rico y se ha dedicado a educar a las nuevas generaciones tanto en el saxofón como en la flauta.

Tiene pleno dominio de los instrumentos de viento y su sabor lo deja plasmado en esta grabación que incluye, además temas como “Aguinaldo Parrandero para Don Rufino”, “Jíbaro Sax”, “La Sala Pa’l Baile”, “Aguinaldo Parrandero a Don Bienve” este último haciendo referencia a su nombre de pila de su padre, Bienvenido.

El disco contó con la participación de grandes músicos entre ellos: los pianistas Manolo Navarro y Jaime Rodríguez, los bajistas Edwin “Mulenze” Morales y Jacob Ortiz, y los percusionistas Alfredo Rodríguez y José de los Santos. Todos los arreglos musicales y las orquestaciones fueron realizadas por Benny Marín.