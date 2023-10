A Puerto Rico se le conoce, entre otras cosas, por tener las navidades más largas del mundo. Y una de las figuras que se ha convertido en un referente de la época es el reconocido músico y compositor José Nogueras, quien hoy, jueves, lanza el sencillo navideño del 2023.

Nogueras estrena el tema, “Parranda viene, parranda va”, con el que marca el inicio de la temporada navideña y se suma al extenso catálogo de composiciones navideñas del artista.

Con una trayectoria de más de cuatro décadas en la escena e industria musical, el nuevo tema “Parranda viene, parranda va” se suma a su álbum navideño número 40, que lleva el mismo título.

La canción promete llevar alegría y promover el espíritu festivo que se celebra en las casas de los puertorriqueños todos los años, al resto del mundo, con la tradición de las parrandas.

Aunque Nogueras no es únicamente un artista de las navidades, lo cierto es que sus temas se han vuelto una tradición en nuestra cultura popular y todos los años el pueblo espera la producción del cantante. Basta con repasar “Si no hay cuatro no hay Navidad”, “A gozar la fiesta”, “Guineítos con corned beef”, “El cheque es bueno”, y “Así son las navidades”, por mencionar algunos de los éxitos.

Desde febrero comenzó a trabajar en la nueva producción que lleva el mismo nombre que el sencillo, “Parranda viene, parranda va”. El tema cuenta con el cuatro del músico Christian Nieves.

“Navidades sin parranda es como un huevo sin sal... Parranda es una promesa año tras año. En el corazón de Puerto Rico nadie nos quita la tradición”, son algunos de los estribillos de la nueva canción.

En una entrevista reciente con El Nuevo Día, el compositor de “Amada mía”, popularizada en voz del fenecido Cheo Feliciano, detalló que por lo general una vez termina la época festiva comienza a escribir lo que será el próximo disco, porque “tengo la Navidad anterior encima y digo me acuerdo de aquella noche en Cabo Rojo o en Isabela y de ahí nacen los coros”.

El nuevo tema está disponible en las diversas plataformas de música, y los amantes de la música navideña podrán obtener el disco físico a través de Music Stop llamando al 787-787-6840.