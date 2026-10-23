Los Pleneros de la Cresta fusionan ritmos latinos en nuevo álbum

Los Pleneros de la Cresta, grupo que se destacó en el disco “DTMF” de Bad Bunny, lanza este viernes su nuevo álbum, “Puerto Rico abraza al mundo”, en el que dan “visibilidad” a la plena puertorriqueña junto a ritmos e instrumentos de otros países que visitaron durante la gira mundial del artista urbano.

Con los tres principales panderos de la plena -requinto, punteador y seguidor- y el güiro, los hermanos Joseph, Joshuan y Jeyluix Ocasio Rivera y Josué Román Figueroa rehicieron conocidas canciones de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú con distintivos instrumentos de esos países.

“La aportación que queremos brindar a través de este proyecto es que no solo la plena está en un momento importante, porque lo están escuchando mundialmente, sino que también podemos darle visibilidad a otros instrumentos de cada país”, dijo en una entrevista con EFE Joseph.

La plena, distinguida en el tema “Café con ron” de “DTMF”, es un género musical originario de Puerto Rico que tiene sus raíces en los esclavos y trabajadores de caña de azúcar, los agricultores y otros emigrantes a las zonas urbanas de la isla caribeña.

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Un homenaje a la música de distintos países

“De música ligera” (Argentina), “Más que nada” (Brasil), “La Múcura” (Colombia), “Gracias a la vida” (Chile), “Cielito Lindo” (México) y “Alma, corazón y vida” (Perú) son algunos de los temas que la agrupación incluyó en su disco.

“En cada país que íbamos, nos preguntábamos qué canción, desde nuestra puertorriqueñidad, nos recordara ese país y hacerle ese homenaje”, detalló sobre el proceso musical Joseph, uno de los miembros fundadores del grupo caribeño y reconocido por su bigote de manillar.

Así, el cuarteto comenzó a escuchar canciones emblemáticas de los países que visitarían con la gira de Bad Bunny, “Debí Tirar Más Fotos”, que recorrió 22 ciudades de cuatro continentes.

Al mismo tiempo, se comunicaban con algunos músicos de esos países, les presentaban la idea y así decidían cuál instrumento local fusionaba mejor con la plena.

Por ejemplo, para la canción “Gracias a la vida”, se usó la zampoña, la quena y el guitarrón chileno; y para “Cielito lindo” utilizaron a un grupo de mariachis tocando la vihuela, una tuba, una trompeta y el famoso guitarrón.

“Nosotros no buscamos ningún tipo de reconocimiento a través de esto, sino simplemente elevar el género de la plena puertorriqueña y su diversidad”, aseguró Joshuan sobre el paso del sinfín de pleneros que los inculcaron a seguir impulsando el género, desde Ángel Luis Torruellas, Tito Matos a Ramón Pedraza, entre otros.

Hablan “un solo idioma” a través de la música

No es la primera vez que el grupo fusiona la plena con otros ritmos musicales. Ya lo hicieron en su disco “Sentimiento y Cultura” (2024), en el que experimentaron con el reggae, la música jíbara y el rock en algunos de sus temas.

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“Dentro de todo, quizás es el mismo génesis de cómo integramos esos elementos de cada país en la música, que es el lenguaje universal. Estamos hablando un solo idioma a través de los instrumentos. Eso es lo que nos motiva en esta producción”, dijo Joshuan.

Al igual que los pleneros buscaron diferentes músicos e instrumentos para su nuevo disco, estos anhelan que en otros países utilicen los panderos puertorriqueños, así como otros instrumentos locales, como el tiple y la bordonúa para sus grabaciones.

“Eso sería algo sumamente especial. Es lo que contemplamos y lo que queremos que se sienta en este proyecto: es un abrazo y nos abrazamos en un mismo idioma”, añadió Joshuan, integrante del único grupo de plena que se ha presentado en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, lo que hicieron con Bad Bunny.