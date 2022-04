La banda puertorriqueña Los Rivera Destino, que saltó a la fama con su tema “Flor” en colaboración con Bad Bunny, lanzó su primer disco, “Besitos y Besitas”, un trabajo fiel a su estilo de sátira e independiente de las tendencias. Carlos Figueroa, solista principal de la banda nacida en San Juan, dijo en entrevista con Efe que era el momento de “dar un paso adelante” y sacar este disco, de 14 canciones y grabado en plena pandemia.

“Llevábamos más de 10 años con sencillos y muchas actuaciones, por lo que entendimos que era el momento para hacerlo”, asegura Figueroa, quien revela que tratan de “transmitir sinceridad” en sus canciones. La banda, integrada también por Fernando Tarrazo y Antonio Sánchez, comenzó a darse a conocer en 2012 en Río Piedras.

Los Rivera Destino alcanzaron reconocimiento en junio de 2019, cuando junto a su compatriota Bad Bunny lanzaron el tema “Flor”, un bolero con influencias musicales de Cheo Feliciano, Joe Cuba y el cuarteto Los Hispanos.

UN ESTILO PROPIO BASADO EN EL HUMOR

La personalidad de Los Rivera Destino quedó demostrada entonces, cuando Bad Bunny tuvo que adaptarse al estilo particular de esta banda, que no tiene complejos por defender una música que nada tiene que ver con los ritmos urbanos de la isla. “Somos comediantes y el humor está ahí. La influencia de los monólogos está en nuestras canciones. Siempre escribimos para hacer reír”, destacó Figueroa. La banda sanjuanera no se ha dejado influir por la tendencia imparable en Puerto Rico de sonidos urbanos que cuenta con una legión de artistas encabezada, entre muchos otros, por el propio Bad Bunny, Daddy Yankee (en retirada), Farruko, Ozuna o Rauw Alejandro. Una muestra de la particularidad de esta banda fue la iniciativa del trío para grabar “Dura”, de Daddy Yankee, al ritmo de cha-cha-chá, acompañando la canción con un vídeo que rememora un concurso de baile al estilo de la década de los 70 del pasado siglo.

SUEÑAN CON PRESENTARSE EN OTROS PAÍSES

Figueroa reconoció que ahora el sueño de la banda es actuar fuera de la isla y darse a conocer en otros mercados de habla española donde se escucha su trabajo. “Estamos locos por ir a México, por el cariño que el público de allí nos ha mostrado, aunque también nos gustaría ir a España y Chile, donde también nos conocen y siguen”, destacó el solista principal de la banda. Los Rivera Destino han limitado hasta el momento sus actuaciones fuera de Puerto Rico a Estados Unidos, donde en 2019 dieron su primer espectáculo en Nueva York, como parte del elenco del festival LAMC. Un deseo compartido por Fernando Tarrazo (vocalista y director musical), otro de los tres miembros de Los Rivera Destino que, en la entrevista con Efe, subrayó que la banda “escribe las canciones con el corazón”.

ABIERTOS A LAS COLABORACIONES

“Empezamos haciéndonos reír a nosotros mismos, es lo que buscamos con nuestra música”, dijo Tarrazo, para quien la sinceridad es la pieza angular de la música de Los Rivera Destino. El vocalista destacó que son una banda “muy visual, con canciones siempre ligadas a vídeos” y que tienen una gran interés por abrirse a las colaboraciones, como la que realizaron junto a Pedro Capó en 2021 en el tema “Castigo”. “Es difícil clasificarnos. Somos una banda que estamos en continuo proceso de cambios y que está atenta a colaboración con otros artistas”, señaló. “No nos cerramos a nada. Nos gustaría hacer algo con Anuel AA -el puertorriqueño Emmanuel Gazmey Santiago-, aunque en estos momentos vamos a concentrarnos en nuestra música”, dijo. Las 14 canciones de “Besitos y Besitas”, con una mezcla de sonidos y humor, incluye colaboraciones con la española Paula Cendejas y, de nuevo, con Pedro Capó.