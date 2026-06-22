Los Terrícolas se presentan en el CBA en Santurce

Los amantes de la música romántica tendrán una cita con la reconocida y legendaria agrupación Los Terrícolas en el Centro de Bellas Artes (CBA) Luis A. Ferré en Santurce.

El concierto será el domingo, 23 de agosto a las 3:00 p.m. y promete una velada de emociones, recuerdos y éxitos que han marcado generaciones.

El espectáculo, presentado por Mellado Productions, será un recorrido por la historia musical latinoamericana. Temas como “Dos Cosas”, “La Carta”, “Te Juro Que Te Amo”, “Luto en Mi Alma”, “Vivirás”, “Hombre”, “Dime Qué Hiciste”, “Noches de Boda”, “Páginas del Alma” y “Será”, no podrán faltar en el concierto.

La trayectoria de Los Terrícolas ha trascendido décadas y fronteras, logrando convertirse en una de las agrupaciones románticas más queridas del continente.

“Sabemos que cuando escuchen la voz de Nestor Daniel, voz original de Los Terrícolas, será como un viaje a través de los recuerdos y de la música que nos une: baladas que cantamos y que siguen vigentes en varias generaciones”, expresó Josantonio Mellado Jr, presidente de Mellado Productions en declaraciones escritas.

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El concierto promete una producción de primera categoría, en una atmósfera íntima, que dará la oportunidad de revivir los temas que han convertido a Los Terrícolas en un verdadero ícono de la música romántica.