Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los Terrícolas se presentan en el CBA en Santurce

La legendaria agrupación llegará en agosto con su repertorio romántico

22 de junio de 2026 - 10:48 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La agrupación musical Los Terrícolas. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los amantes de la música romántica tendrán una cita con la reconocida y legendaria agrupación Los Terrícolas en el Centro de Bellas Artes (CBA) Luis A. Ferré en Santurce.

El concierto será el domingo, 23 de agosto a las 3:00 p.m. y promete una velada de emociones, recuerdos y éxitos que han marcado generaciones.

El espectáculo, presentado por Mellado Productions, será un recorrido por la historia musical latinoamericana. Temas como “Dos Cosas”, “La Carta”, “Te Juro Que Te Amo”, “Luto en Mi Alma”, “Vivirás”, “Hombre”, “Dime Qué Hiciste”, “Noches de Boda”, “Páginas del Alma” y “Será”, no podrán faltar en el concierto.

La trayectoria de Los Terrícolas ha trascendido décadas y fronteras, logrando convertirse en una de las agrupaciones románticas más queridas del continente.

“Sabemos que cuando escuchen la voz de Nestor Daniel, voz original de Los Terrícolas, será como un viaje a través de los recuerdos y de la música que nos une: baladas que cantamos y que siguen vigentes en varias generaciones”, expresó Josantonio Mellado Jr, presidente de Mellado Productions en declaraciones escritas.

El concierto promete una producción de primera categoría, en una atmósfera íntima, que dará la oportunidad de revivir los temas que han convertido a Los Terrícolas en un verdadero ícono de la música romántica.

Los boletos para el concierto de Los Terrícolas están disponibles a través de BuyATix.com, Ticketcenter y en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce.

Tags
Centro de Bellas Artes de SanturceMúsica
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 22 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: