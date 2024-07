Luis Enrique: “La salsa es cultura y la cultura nunca muere”

Este espectáculo, que cuenta con arreglos musicales de los experimentados Frankie Suárez, Gonzalo Grau y Cucco Peña, permitirá que el público disfrute de reconocidos temas como “Date un chance”, “Así es la vida”, “Desesperado”, “Tú no le amas, le temes”, “Lo que pasó entre tú y yo pasó”, “Mi mundo”, “San Juan sin ti” y “Yo no sé mañana” , entre otros.

Para que no haya confusión ni malentendidos, el compositor de 61 años quiso dejar claro que los fanáticos que vayan a verlo al Centro de Bellas Artes de Santurce, escucharán sus temas de salsa acompañados de los músicos de la orquesta Filarmónica, por lo que los temas no perderán su ritmo y sabor. “Evidentemente, tenemos la música de la orquesta encima de los arreglos de salsa, pero la base como tal sigue siendo salsa, por lo que no vamos a dejar de tener swing. Lo que vamos a lograr es un balance maravilloso entre la parte linda que le añade la Filarmónica, pero sin perder el masacote de la salsa, que va a estar ahí” , destacó el artista, que estará acompañado en tarima por unos 30 músicos aproximadamente.

Veterano de mil campañas

A pesar de lo que podrían decir en la calle, Luis Enrique considera que el género de la salsa continuará tan fuerte como siempre gracias a las nuevas generaciones de músicos que hay actualmente. “Veo un futuro espectacular para la música de salsa, porque hay mucho talento haciendo cosas muy buenas, de mucha calidad, hay muchos jóvenes con toda la energía que la música necesita y para ponerla donde tiene que estar” , detalló el cantautor. “ Siempre he dicho que eso que han querido vender de que la salsa está muerta, es un mito. Porque la cultura no muere y la salsa es cultura. Mi generación hizo un trabajo increíble, y seguimos haciéndolo, pero la generación que viene está potente, hay muchos músicos formados en universidades, que son multi instrumentistas, cantantes, compositores, productores y arreglistas. Son músicos completos en muchos de los casos y eso es increíble”.

Su hijo le sigue los pasos

“Él está haciendo esto desde que era pequeño. Creo que escuché su primera canción cuando tenía 15 años. Estudió producción musical en Full Sail University en Florida y es un tipo muy talentoso. Evidentemente, es un camino, como todos los caminos en la música, muy difícil y hay que meterle el pecho y salir, mostrarse y hacerlo” , añadió el artista nacido en Somoto, Nicaragua. “Pero lo lleva en la sangre indudablemente. Yo detecté eso desde muy niño, porque tenía un ritmo natural espectacular. Me acuerdo que, a los 3 o 4 años, lo metí al estudio a grabar un demo para nuestra familia y cuando se puso los audífonos y comenzó a hacer lo que yo le estaba pidiendo, me sorprendió muchísimo”.

De hecho, Caluca formó parte de un tema de un álbum que Luis Enrique grabó durante la pandemia y donde participó cantando un rap, pero que todavía no se ha lanzado, debido a que espera el momento oportuno para hacerlo. “Este álbum lo hice en la pandemia, ya que me dejó tener el tiempo suficiente para grabarlo. Pero, es un disco más de autor, con 12 composiciones profundas y estoy esperando el momento adecuado para eso”, añadió el artista. “Como quiera, sigo trabajando en la grabación sencillos, como el más reciente ‘Solo quiero tu amor’, que grabé y compuse con Amaury Gutiérrez. Es una hermosa canción, que escribimos hace cinco años, que es característica de mi repertorio, de lo que a mí me gusta cantar y de la sonoridad que a mí me gusta dentro de la salsa. Es el inicio de un sinnúmero de sencillos que vienen de ahora en adelante en ritmo de salsa”.