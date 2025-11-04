Luis Vázquez comienza las trullas con su primer proyecto navideño

El joven salsero Luis Vázquez se crió y creció en medio de parrandas familiares en el barrio Rabanal, sector Almirante en Cidra, tradición que sigue presente en su entorno familiar. De hecho, él y su familia comenzaron en octubre la serie de parrandas que realizan para celebrar las navidades más largas del mundo.

Es por ello que interpretar temas navideños se le da con absoluta naturalidad y a la hora de lanzar su primer EP navideño no lo dudo ni segundo. El salsero grabó “Navidad en AI”, un proyecto que celebra la Navidad en Puerto Rico con el estilo moderno del salsero que fusiona los ritmos parranderos de la isla.

“Nosotros en la familia crecimos entre parrandas. Uno desde el 1 de noviembre estamos celebrando la Navidad. Mi familia ya arrancó con las parrandas en Cidra. Nosotros somos más de 80 y siempre hemos hecho parrandas y fiestas casi todos los días con cuatro, guitarra, bongó, güiro y el coro lo hacemos entre mis tíos y tías. La primera vez que yo canté en una parranda fue como a las 5 o 6 años para acompañar a mi tío. Desde ese momento comencé a cantar y la verdad es que esto es una tradición que debe seguir de generación. Quería ser parte de esa celebración navideña que nos distingue como un proyecto musical”, señaló el salsero.

El título del EP hace referencia al concepto de “Aromas isleños”, en relación a la comida, música y la alegría que caracterizan las fiestas en la isla. Igual aclaró que las siglas del nombre pueden atribuirse a la inteligencia artificial en inglés.

El EP incluye tres canciones, “Birim Bim Bim”, “Le Dieron Pa’ Bajo”, compuestas por Peter Velázquez y producidas y arregladas por Ángelo Torres.

Por su parte, integró “Mapeye 2022” que es un cover del tema de Cheo Feliciano, producido por Catalino “Tito” Curet Alonso y Jerry Masucci. Cada tema refleja la navidad puertorriqueña, desde las parrandas tradicionales hasta las reuniones familiares.

“Mapeye 2022 lo grabé porque quería tener el cuatro puertorriqueño que siempre está presente en nuestras navidades y en nuestra cultura. En las parrandas uno escucha ese seis chorreado, el seis mapeye y el aguinaldo que nos representa como puertorriqueños que somos. Los primeros dos temas son salsa y al incluir el Mapeye lo fusioné con los soneos de la salsa”, precisó a El Nuevo Día.

Una de las innovaciones del proyecto es que todos los videos del EP fueron producidos con inteligencia artificial, combinando de manera creativa la tradición puertorriqueña con la tecnología moderna.

El lanzamiento del EP se celebra hoy, 4 de noviembre, en un evento especial en Eco’s Sports Park a partir de las 9:00 p.m. donde los asistentes podrán disfrutar de la música de Luis Vázquez e iniciar la navidad al ritmo de la salsa puertorriqueña.

Para el cantante seguir representando la salsa en y fuera de la isla es y será su norte.