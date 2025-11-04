Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
4 de noviembre de 2025
83°bruma
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Luis Vázquez comienza las trullas con su primer proyecto navideño

El joven salsero presenta hoy, martes, el EP “Navidad AI” en Eco’s Sport en San Juan

4 de noviembre de 2025 - 4:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Portada del EP del salsero Luis Vázquez. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El joven salsero Luis Vázquez se crió y creció en medio de parrandas familiares en el barrio Rabanal, sector Almirante en Cidra, tradición que sigue presente en su entorno familiar. De hecho, él y su familia comenzaron en octubre la serie de parrandas que realizan para celebrar las navidades más largas del mundo.

RELACIONADAS

Es por ello que interpretar temas navideños se le da con absoluta naturalidad y a la hora de lanzar su primer EP navideño no lo dudo ni segundo. El salsero grabó “Navidad en AI”, un proyecto que celebra la Navidad en Puerto Rico con el estilo moderno del salsero que fusiona los ritmos parranderos de la isla.

“Nosotros en la familia crecimos entre parrandas. Uno desde el 1 de noviembre estamos celebrando la Navidad. Mi familia ya arrancó con las parrandas en Cidra. Nosotros somos más de 80 y siempre hemos hecho parrandas y fiestas casi todos los días con cuatro, guitarra, bongó, güiro y el coro lo hacemos entre mis tíos y tías. La primera vez que yo canté en una parranda fue como a las 5 o 6 años para acompañar a mi tío. Desde ese momento comencé a cantar y la verdad es que esto es una tradición que debe seguir de generación. Quería ser parte de esa celebración navideña que nos distingue como un proyecto musical”, señaló el salsero.

El título del EP hace referencia al concepto de “Aromas isleños”, en relación a la comida, música y la alegría que caracterizan las fiestas en la isla. Igual aclaró que las siglas del nombre pueden atribuirse a la inteligencia artificial en inglés.

El EP incluye tres canciones, “Birim Bim Bim, “Le Dieron Pa’ Bajo”, compuestas por Peter Velázquez y producidas y arregladas por Ángelo Torres.

Por su parte, integró “Mapeye 2022” que es un cover del tema de Cheo Feliciano, producido por Catalino “Tito” Curet Alonso y Jerry Masucci. Cada tema refleja la navidad puertorriqueña, desde las parrandas tradicionales hasta las reuniones familiares.

“Mapeye 2022 lo grabé porque quería tener el cuatro puertorriqueño que siempre está presente en nuestras navidades y en nuestra cultura. En las parrandas uno escucha ese seis chorreado, el seis mapeye y el aguinaldo que nos representa como puertorriqueños que somos. Los primeros dos temas son salsa y al incluir el Mapeye lo fusioné con los soneos de la salsa”, precisó a El Nuevo Día.

Una de las innovaciones del proyecto es que todos los videos del EP fueron producidos con inteligencia artificial, combinando de manera creativa la tradición puertorriqueña con la tecnología moderna.

El lanzamiento del EP se celebra hoy, 4 de noviembre, en un evento especial en Eco’s Sports Park a partir de las 9:00 p.m. donde los asistentes podrán disfrutar de la música de Luis Vázquez e iniciar la navidad al ritmo de la salsa puertorriqueña.

Para el cantante seguir representando la salsa en y fuera de la isla es y será su norte.

Tags
Luis VázquezSalsaNavidad
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 4 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: