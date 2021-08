Desde muy pequeño el músico LuisGa Núñez escuchó todo tipo de música en su casa, desde Cortijo y su Combo, hasta Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, pasando por los Pleneros del Quinto Olivo y, por supuesto, mucha plena tocada por su padre Gary Núñez y el grupo Plena Libre.

Ahora, este joven de 31 años se ha trazado como meta convertirse en un defensor y propulsor de la música de bomba y plena, pero añadiéndole ritmos modernos, para llevarlo a nuevas generaciones. Parte de esto fue lo que Núñez quiso plasmar en su nuevo sencillo “Dime como tú”, que formará parte de un EP que estará disponible a finales de año.

“Con este tema busco dejar saber que hay una nueva plena pasando. Vengo de una generación donde estamos más alerta de lo que son los géneros autóctonos, como bomba y plena y hace falta que nosotros no solamente la toquemos en la calle, sino que empecemos a producir música y que quede plasmado en la historia que esta generación está haciendo música con nuestro vocabulario, nuestros colores y nuestras influencias”, indicó el músico quien toca distintos instrumentos como el bajo y percusión, entre muchos otros.

LuisGa Núñez tiene un bachillerato en Música de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y una maestría en Música de la New York University (NYU)

La canción que está en promoción actualmente, “Dime como tú”, es una que fusiona ritmos como el reggae y la plena, dejando un sonido sabroso y cadencioso. “El tema empieza en reggae y luego cambia a plena y lo que busco es jugar con los colores, con las distintas influencias que tengo. Es una composición mía, que trabajé con la actriz radicada en Nueva York, Jenyvette Vega, quien es una de mis mejores amigas”, añadió el cantante, quien contó en este número con la colaboración del reconocido percusionista Henry Cole. “Es un tema súper chulo, con una letra de amor y desamor, que se basa en una situación que nos ha pasado a todos cuando estamos en una relación donde nos sentimos que estamos dando más de lo que recibimos. Luego de que termina la relación uno se da cuenta que más adelante vendrá algo mejor. El tema es bien pegajoso, ideal para bailar, para el chinchorreo y para la playa”.

Este es el segundo tema que lanza Núñez en los pasados meses, luego que trabajara en el sencillo “Domingos”, que también se incluirá en el EP mencionado. En este caso, es un tema romántico y más lento, donde la letra y la vocalización de Núñez es el elemento principal, pero donde se escuchan los elementos de la plena. “Esta canción surgió de una situación de la vida real en la cual conocí a esta persona que estaba muy dedicada a sus estudios y su trabajo y donde el único día en el que podíamos vernos y compartir sin preocupaciones era el domingo”, añadió Núñez, quien tiene un bachillerato en Música de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y una maestría en Música de la New York University (NYU). “Hice una canción que me salió bien natural y que me gustó mucho. Me aprece que en ‘Domingo’ se pueden ver las influencias que tengo de cantautores como Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Jorge Drexler y Vicente García”.

Todas las canciones de LuisGa Núñez están disponibles en iTunes, Spotify, Pandora y otras plataformas digitales, incluyendo la página web: https://luisganuñez.hearnow.com.

Continuará en Plena Libre

Al igual que ha hecho por más de una década, el músico continuará siendo parte de Plena Libre, agrupación liderada por su padre. “Plena Libre es mi hogar y me ha dado todo lo que tengo y soy, tangible e intangible. La deuda es muchísima, pero como individuo tengo mis propias inquietudes y sueños, algo que mis padres estimulan y apoyan y esta no ha sido la excepción; son mis principales motivadores. Nada, siento que es un buen momento para mi propuesta y estoy feliz de que ya puedan conocer “Dime como tú”, mencionó Núñez.

De hecho, actualmente la popular agrupación trabaja en la producción de un nuevo álbum, el cual estará disponible en los próximos meses. Núñez confirmó que será la voz principal de tres de las canciones de Plena Libre en este nuevo álbum.