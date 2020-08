El exponente urbano Lunay lamentó no poder estar en la edición de los Premios Juventud a celebrarse este jueves en Miami, debido a un compromiso inquebrantable que tiene en su patria.

Sin soltar prenda sobre su compromiso musical en la isla, Lunay aseguró que este jueves estará en la isla con dos artistas para grabar “un proyecto mega importante y grande”.

“Para los Premios Juventud, no voy a poder ir, porque tengo un compromiso en Puerto Rico muy importante. Tengo que regresar a la isla a terminar algo mega grande e importante. No puedo dar detalles todavía, pero es un tema y un video con uno del género urbano y otro no es del género. Es lago muy grande para mi carrera y la gente se lo va a gozar”, afirmó el exponente urbano en entrevista por Zoom desde Miami.

Lunay regresaría mañana, miércoles, a Puerto Rico para concretar su proyecto musical.

Sobre sus dos nominaciones en las categorías de “La nueva generación urbana/pop masculino” y “Rompiendo en internet” agradeció a todos sus seguidores por el respaldo en su novel carrera, la que describe como ascendente gracias a ellos.

Lunay cuenta con más de ocho millones de seguidores en Instagram y otros cuatro millones suscritos a su canal de YouTube. Su remix de “Soltera” junto a Daddy Yankee y Bad Bunny le ha permitido contar con más de 545 millones de vistas en YouTube. Fue este tema la canción del verano del año pasado. Mientras que su álbum “Épico” acumula más de mil millones de reproducciones en YouTube.

En cuanto a cómo ha manejado la pandemia de COVID-19 y la cuarentena, al igual que muchos, reconoció tener miedo al contagio del virus por lo que permaneció en un principio en el confinamiento, pero según han pasado las semanas ha retomado su agenda laboral y sus viajes. De hecho se realizó la prueba para detectar el coronavirus con resultados negativos.

La pausa obligatoria le permitió a su vez regresar a su pueblo de Corozal y permanecer justo al lado de su familia.

“He estado enfocado en el tiempo con mis amistades, con mi familia y las cosas que hacía antes que me sacan de la rutina. He estado mucho tiempo en Corozal. Me he quedado a dormir con mis abuelos, mis tíos, mi tía y me gusta porque es la vibra familiar. Es mi campo y mi centro de desconexión. La pandemia ha logrado que uno valore más las cosas simples de la y vida y a darle más importancia a la familia”, afirmó el reguetonero que se lanzó al género urbano justo al culminar sus estudios en la escuela superior.

Durante este periodo de la pandemia, Lunay pudo grabar el nuevo video del sencillo “Relaciones” en Miami, lanzado hace dos semanas. La letra no es inspirada en una vivencia específica, sino que quiso ser “un portavoz de los que no quieren una relación y lo que quieren es vacilar en la vida” sin un compromiso serio. De hecho, aseguró que ha recibido mensajes de seguidores que le dicen que el tema lo lanzó en el momento oportuno, ya hay muchas personas pasando por una situación similar.

La canción fue escrita y producida su equipo compuesto por Chris Jeday y Gaby Music.

“El video ya lleva más de 30 millones de visualizaciones y eso para mí es grande porque después de estar en cuarentena sin sacar ni un sencillo, ni música me deja satisfecho porque los fanáticos están activos con el tema. Lanzamos ‘Relaciones’, que veníamos trabajándolo desde antes y el respaldo ha sido muy bueno”, sentenció la voz de “Si te vas conmigo”.

El reguetonero aseguró estar soltero y tranquilo.

Por lo pronto, Lunay no vislumbra que se retomen los espectáculos en vivo hasta el 2021. En su caso, ya tiene fechas para el próximo año retomar presentaciones y viajes que tenía pautados y fueron postergados por la pandemia. En conversaciones con otros colegas urbanos coinciden en que los meses siguientes serán de trabajo en estudios para grabar nuevos temas y presentaciones virtuales.