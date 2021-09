Con emoción y mucha ilusión, la exreina de belleza Madison Anderson debutó como cantante, interpretando su tema “Show Me How” durante la gala preliminar del concurso de Miss Puerto Rico Universe 2021.

Para la joven artista fue un momento muy especial debido al significado que tiene en su vida el concurso de Miss Puerto Rico. “Pude hacer mi debut en el certamen y, en verdad, fue una experiencia maravillosa. Siempre supe que iba a cantar profesionalmente, pero poder hacerlo por primera vez en el mismo escenario que me abrió todas las oportunidades que tengo hoy día, fue algo bien especial”, explicó la modelo de 25 años. “Ha sido un año de mucho trabajo, sacrificio y mucha dedicación. Así que, poder demostrar todo mi trabajo ante mi público fue una experiencia maravillosa”.

La participación de Anderson fue grabada con anterioridad, por lo que le dio la oportunidad a la ex Miss Puerto Rico Universe 2019 de ver su participación cuando fue emitida en la televisión el domingo en la noche, algo que le causó gran emoción. “Empecé a gritar como una loca y no podía creer que era yo. Lloré y reí. De verdad que fue un sueño hecho realidad y me acordé de toda mi familia y toda la gente que me ayudó a llegar hasta aquí”, explicó la artista. “Creo que fue la canción perfecta para la presentación de Miss Universe Puerto Rico, porque es bien viva, bien divertida, que la gente puede bailar y disfrutar la canción. Ese era el propósito principal de esa canción”, añadió Anderson.

Madison escribió “Show Me How” junto al cantante y productor musical puertorriqueño Lenny Tavárez, de quien está muy agradecida. De hecho, un dato curioso que Anderson quiso compartir fue que el día que se reunió con Tavárez para escuchar ritmos y darle forma a la letra, esa misma noche grabó la voz de la canción, por lo que indicó que fue un proceso sumamente rápido y divertido.

Además de su primera presentación frente a un público, esta semana será muy emotiva para Anderson, ya que la canción con ritmo dance estará disponible a partir del jueves, 30 de septiembre, en todas las plataformas digitales como Spotify y Apple Music, además de un vídeo grabado en Puerto Rico que se podrá ver en YouTube. En la producción del vídeo, contó con la colaboración del reconocido coreógrafo Danny Lugo, quien también estuvo a cargo del baile durante su presentación en Miss Universe Puerto Rico.

Según expresó la beldad, este es solo el comienzo de lo que espera ella sea una larga carrera en la música. “Estoy trabajando fuertemente en el estudio grabando nuevos temas, por lo que esto es solamente el inicio de cosas buenas. ‘Show Me How’ es una canción bien dance, bien movida, bien techno, pero quiero experimentar con diferentes géneros. Definitivamente me gusta esa línea de dance y pop urbano, y eso será lo que escuchen mis fanáticos muy pronto”, comentó Anderson, quien estuvo tomando clases de canto, baile y actuación por un año.

Desde que Anderson destacó en los inicios de su participación en Miss Universe Puerto Rico, indicó que, además de cantar, le interesaba estudiar leyes, algo que ha tenido que poner en pausa para dedicarse a su carrera como cantante. “Las leyes son una de mis pasiones, pero voy a enfocarme ahora mismo en la música, ya que creo que ahora es mi momento para cantar, actuar y buscar mi lugar en el mundo del entretenimiento. Pero siempre eso es parte de mí y es algo que no descarto en un futuro”, comentó la primera finalista del concurso Miss Universe de 2019.

En esta nueva etapa de su vida, la modelo luce una imagen más agresiva, que va a la par con el tipo de música que está grabando. Este nuevo ‘look’, que ha estado a cargo de diseñadora boricua, Natalie Kriado, le gusta mucho a Anderson y considera que va acorde con quien es ella. “Yo voy a ser una reina por siempre. Eso no va a cambiar, pero con una imagen más de cantante. Soy una reina, pero con flow”, mencionó entre risas la joven, quien destacó que su inspiración siempre ha sido la “Diva del Bronx”, Jennifer López y que le gusta mucho la estrella británica Dua Lipa. “Quiero ser una mezcla entre ellas dos, pero con mi sabor boricua”.

La cantante también reveló que firmó recientemente un contrato con Carlos Bermúdez y Dímelo Vi, una empresa de Vicente Saavedra, quienes se encargarán de manejar su carrera profesional.

Opina cómo debe ser la próxima Miss Universe Puerto Rico

En cuanto a las candidatas para coronarse este próximo jueves en la noche como nueva Miss Universe Puerto Rico, Anderson no quiso develar quienes eran sus favoritas, aunque sí dejó claro que notó que la gran mayoría de las participantes estaban sumamente preparadas y listas para participar en Miss Universe. Eso sí, explicó cuáles deberían ser las cualidades que busque el jurado al seleccionar a la nueva representante de la isla. “Debe ser una mujer auténtica, humilde, que tenga el poder de conectar con su gente, eso es sumamente importante, que tenga un mensaje y que tenga voz. Debe ser fiel representante de la mujer boricua”, añadió Anderson, quien vive entre Orlando, Miami y Puerto Rico.