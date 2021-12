Salió desde tempranito esta madrugada, desde Cayey, para disfrutar de lo que anticipa será una experiencia única e inolvidable, que no se podía perder. Y llegó a los portones del estadio Hiram Bithorn, en San Juan, a eso de las 5:30 a.m., cuando todavía estaban saliendo del recinto personas que trabajaron en el concierto de anoche de Bad Bunny.

“Me levanté a las 3:45 a.m., llegué aquí a las 5:30 desayunao y todo... ya yo abrí aquí. Terminó el otro (concierto) y ya estaba aquí”, bromeó David Galloza, quien era el primero de una fila que a medida que avanzaba la mañana sabatina seguía creciendo a lo largo de la verja del estadio.

El joven esperaba allí junto a un entusiasta corillo, que incluía a otro joven que llegó desde el estado de Florida para disfrutar del concierto, a la apertura de los portones, prometida para eso de las 2:00 p.m.

“Esto es un evento que todo el mundo lleva esperando aquí en Puerto Rico. Es un evento bien grande, mundialmente, igual aquí en Puerto Rico, ya que Bad Bunny se ha integrado mucho a lo que es la música moderna, ha cambiado el género. Va a ser una experiencia única, que no se va a ver por mucho tiempo”, comentó Galloza.

“Llenó el Hiram Bithorn y llenó el Choliseo, que eso ya es impresionante de por sí. Y todo lo que se ha invertido en la seguridad, producción y todo eso. Se ve que a ser un buen espectáculo. Y yo no me quería quedar fuera. ¡Jamás!”, agregó el joven.

El resto del corillo se unió a la predicción de Galloza de que el concierto que disfrutarán más tarde en el día será una experiencia única y espectacular.

“Estamos confiados que será todavía mejor que el de ayer. El de ayer fue de prueba. Hoy se esperan grandes cosas”, comentaban al unísono, sin perturbarse por las gotas de lluvia que comenzaban a caer.

De todas partes del mundo para ver al “Conejo malo”

Mario García viajó a Puerto Rico desde Dallas, Texas, para ver a Bad Bunny en el Estadio Hiram Bithorn el 11 de diciembre de 2021. (Osman Pérez Méndez)

Desde la zona metropolitana de San Juan, el centro montañoso, el oeste y todos los rincones de Puerto Rico, pero también desde México y los estados de Florida, Texas y California, entre muchos otros lugares del mundo, ha llegado gente al estadio Hiram Bithorn para disfrutar del espectáculo de Bad Bunny.

“Vengo de Dallas, Texas. Tengo desde las 7:00 a.m. aquí, esperando. No vinimos ayer porque sabíamos que iba a estar bien lleno, pero esperemos que hoy esté más organizado para este espectáculo”, comentó el mexicano Mario García, quien vino a la Isla específicamente para el concierto del “Conejo malo”. “Vine pa’ acá, a conocer y a ver a Bad Bunny”, afirmó Mario, agregando que tiene grandes expectativas con el concierto. “Va a estar superchévere. He mirado por Twitter, hay cosas padres (muy buenas), los eventos, museos, muchas cosas de él. Así que estoy emocionado, a ver qué show nos va dar”, agregó.

/ El artista urbano celebró en la noche del viernes 10 de diciembre de 2021 la primera de dos funciones de su concierto "P FKN R" en el estadio Hiram Bithorn, junto con una retransmisión simultánea y directa al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. (David Villafañe Ramos)

Las dos funciones del concierto de Bad Bunny se vendieron en apenas horas, y entre los dos espectáculos se esperaban cerca de 70,000 personas, sin contar los asistentes a la retransmisión por vídeo al Coliseo de Puerto Rico. (David Villafañe Ramos)

Los fanáticos de Bad Bunny comenzaron a hacer la fila desde cerca de las 6:00 de la mañana del 10 de diciembre de 2021, pero los organizadores confrontaron problemas para manejar la gran cantidad de público que se dio cita. (Alejandro Granadillo)

Las personas comenzaron a publicar mensajes en sus redes sociales sobre la tardanza para entrar al recinto deportivo, pues había un solo punto de entrada, el coliseo Roberto Clemente que queda adyacente al estadio de béisbol. (Alejandro Granadillo)

Pese a que el concierto estaba pautado para comenzar entre las 8:00 y las 8:30 de la noche, no fue hasta cerca de las 11:40 p.m. que los organizadores procesaron a todos los asistentes al evento multimediático. (Alejandro Granadillo)

Tan larga fue la espera que, según publicaciones en las redes sociales, muchas personas desistieron de entrar y, supuestamente, optaron por salirse de la fila y vender sus boletos antes de regresar a sus hogares. (Selymar Colón Colón)

El ambiente en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot fue más llevadero, y muchas personas aprovecharon para comprar camisas y otros productos relacionados al concierto. (Stephanie Rojas)

Cerca de las 10:00 de la noche, todavía el estadio Hiram Bithorn estaba prácticamente vacío mientras las personas aguardaban para entrar. (Alejandro Granadillo)

Ante la situación, los organizadores del concierto expresaron, mediante declaraciones escritas, que estaban haciendo todo lo posible para agilizar la entrada de las personas, al tiempo que solicitaron calma a los asistentes. (Stephanie Rojas)

Pese a los problemas, y a las constantes lluvias experimentadas durante el día, el público finalmente fue acomodado en las gradas en el área de arena para el inicio del concierto, que comenzó cerca de las 11:40 p.m. (Stephanie Rojas)

Un vídeo de preámbulo se reprodujo entre la primera y segunda llamada cuya narración estuvo a cargo del veterano actor mayagüezano y ganador del Oscar, Benicio del Toro. (Stephanie Rojas)

Tras finalmente tomar la vistosa tarima, y luego que personal del concierto apagó un pequeño incendio provocado por la pirotecnia cuando el artista hizo su entrada, Bad Bunny se disculpó con los presentes por las tardanzas. (Stephanie Rojas)

El artista urbano, natural de Vega Baja, indicó que se encontraba un poco nervioso, pues no realizaba un concierto en Puerto Rico desde el 2019. Bad Bunny inició el concierto con su éxito "El mundo es mío". (David Villafañe Ramos)

“Antes de que comience el show, quiero decirles que son los mejores fanáticos del mundo. Gracias por la paciencia. Gracias por el comportamiento”, dijo a modo de disculpa antes de dar inicio al tema "25/8". (David Villafañe Ramos)

Una vez el concierto arrancó, al público se le olvidó por completo los sinsabores del proceso de entrada al evento y comenzaron a bailar y corear los éxitos del llamado "Conejo Malo". (Alejandro Granadillo)

El evento atrajo a Puerto Rico una gran cantidad de fanáticos del extranjero, incluyendo seguidores de México, como muestra la foto, y otros países, al igual que puertorriqueños radicados en los Estados Unidos. (Alejandro Granadillo)

El artista perdió poco tiempo para encender la tarima del estadio Hiram Bithorn y poner a gozar a sus fanáticos. (Alejandro Granadillo)

Cuatro pantallas gigantes forman parte del amplio montaje, que ha integrado fuegos artificiales dentro de sus efectos de pirotecnia. (Alejandro Granadillo)

Bajo el título “P FKN R The Ultimate Experience”, el espectáculo se transmitiría en vivo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. (Alejandro Granadillo)

“Puerto Rico, gracias por estar aquí esta noche. Estoy un poco nervioso porque este es mi primer concierto después de dos años, y no es cualquier concierto, esto es P fucking R, pu****”, dijo el artista, quien al momento de esta nota incluyó temas como La noche de anoche, Hoy cobré, Estoy en mi peak. (David Villafañe Ramos)

En la primera parte del concierto, Bad Bunny repasó su inclinación por experimentar con géneros como el pop, grunge y ritmos alternativos además del reguetón y el trap, con matices electro. (David Villafañe Ramos)

“Sé que hay mucha gente aquí desde temprano esperando, y estamos viviendo un estilo de vida nuevo, totalmente distinto. Pero lo hemos sabido llevar todo en orden. Les quiero dar las gracias una vez más, Puerto Rico. Espero que disfruten”, subrayó el artista. (David Villafañe Ramos)

Bad Bunny es uno de los artistas urbanos más exitosos en el planeta y lidera la mayoría de las categorías de reproducciones en plataformas de música. (David Villafañe Ramos)

La producción informó esta semana que el costo del espectáculo rondó en los $10 millones. (David Villafañe Ramos)

El artista urbano lució un atuendo en cuero negro y utilizó un micrófono decorado. (David Villafañe Ramos)

La segunda función, que se llevará a cabo el sábado, 11 de diciembre de 2021, también está vendida en su totalidad. (David Villafañe Ramos)

Los fanáticos del "Conejo Malo" durante la primera función del concierto "P FKN R". (Alejandro Granadillo)

Pese a la larga espera, para muchos el tiempo para entrar valió la pena para poder ver a su ídolo en tarima. (Alejandro Granadillo)

Por supuesto, las banderas de Puerto Rico entre el público no se hicieron esperar. (Alejandro Granadillo)

Bad Bunny en acción durante la primera parte de su concierto en el estadio Hiram Bithorn. (David Villafañe Ramos)

Bad Bunny y un grupo de sus bailarines durante la interpretación del tema "El mundo es mío". (David Villafañe Ramos)

El artista urbano conversó con el público y envió mensaje entre la interpretación de las canciones de su extenso catálogo de éxitos. (Alejandro Granadillo)

Tal y como prometió, el espectáculo de luces, pirotecnia y otros elementos audiovisuales y multimediáticos no decepcionó. (Alejandro Granadillo)

Muchos fanáticos, con celulares en mano, graban parte de la presentación del artista urbano. (Alejandro Granadillo)

El área de arena se llenó a capacidad en la primera función, aunque los asistentes respetaron el mandato de tener una mascarilla puesta en todo momento. (Alejandro Granadillo)

Bad Bunny durante su primera presentación en Puerto Rico en casi dos años. (Alejandro Granadillo)

Arcángel sorprende a los fanáticos en el Coliseo de Puerto Rico como parte del concierto de Bad Bunny. (Stephanie Rojas)

Bad Bunny a su llegada al Coliseo de Puerto Rico luego de su presentación en el Hiram Bithorn. (Stephanie Rojas)

Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico. (Stephanie Rojas)

Fanáticos de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico. (Stephanie Rojas)

Este sábado se celebra la segunda función de la serie de conciertos “P FKN R”, del llamado Conejo malo. El estreno de este espectáculo ocurrió anoche, pasadas las 11:30 p.m., con un estadio Hiram Bithorn repleto. Previo al arranque del show, reinó la desorganización a la entrada del recinto, con miles de personas apiñadas, esperando pasar el cotejo de seguridad, que incluía mostrar la evidencia de vacunación contra el COVID-19. La producción no ha ofrecido detalles, hasta el momento, si hoy habrá algún cambio de logística en la entrada para evitar la organización de anoche.