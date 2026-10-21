Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
21 de octubre de 2026
89°Lluvias aisladas
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Maluma confiesa que ha tenido trastornos alimenticios y que continúa sufriendo de ansiedad

El cantante colombiano formó parte de un panel como parte de la Semana Billboard de la Música Latina en Miami

21 de octubre de 2026 - 3:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantante colombiano Maluma participó del tercer día de la Semana Billboard de la Música Latina en el Teatro del Faena Forum en Miami Beach. (Alberto Boal)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El cantante colombiano Maluma reveló este miércoles que “todavía” tiene “mucha ansiedad”, tras compartir en 2025 que padecía esta condición, y que ha tenido un desorden alimenticio que lo “obsesionó” con la comida antes de posar para campañas de moda.

RELACIONADAS

Maluma confesó también, en una charla sobre salud mental en la Semana Billboard de la Música Latina en Miami, que hubo un momento en el que tenía un “dolor de cabeza todo el tiempo” y que su estrés se acentuó al ser padre de dos hijos, París, de 2 años, y Orión, nacido en septiembre.

Es que yo todavía siento mucha ansiedad, es que sería un mentiroso (si) yo me siento aquí y digo que la vida es color de rosa. No, yo todos los días me levanto y digo ‘¿qué cosas tengo que hacer? ¿Qué miedos tengo que enfrentar para poder salir adelante y tener un día maravilloso?’“, contó.

El artista, quien publicó su álbum ‘Loco x volver’ este año, lanzó el pódcast ‘Las cosas como son’ en diciembre pasado y compartió la ansiedad, depresión y el agotamiento físico que vivió después del nacimiento de su primera hija y más de una década de fama internacional con temas como “Cuatro babys” y “Felices los 4″.

En la conversación con Billboard, el colombiano también señaló que tuvo problemas con su cuerpo por la presión que tenía para salir con el abdomen marcado en campañas publicitarias.

Maluma se presentó hoy, sábado, en el Coliseo José Miguel Agrelot.Esta es la segunda vez que el cantante colombiano, de 25 años, se presenta en el Choliseo.La presentación también incluyó a 12 bailarinas.
1 / 8 | Maluma regresa al Coliseo José Miguel Agrelot. Maluma se presentó hoy, sábado, en el Coliseo José Miguel Agrelot. - David Villafañe Ramos

“Yo antes tenía una obsesión con la comida, yo tenía un desorden alimenticio y yo no sabía. Así ustedes me vean aquí que ‘ah, Calvin Klein, que los cuadritos (en el abdomen) y toda la huevonada (la tontería)’. Yo estaba rayado, yo estaba rayado de la cabeza, por así decirlo”, manifestó.

Ahora, el intérprete aseguró que toma alguna forma de terapia todos los días, que el libro ‘Hábitos atómicos’ le ha ayudado y que ha encontrado “un equilibrio” entre su vida personal y familiar.

También indicó que el nacimiento de su segundo hijo, Orión, le ha dado “valentía” y que la experiencia ha sido diferente a la de ser un padre primerizo.

“Yo tengo una energía muy femenina también y cuando nació París fue una revolcada, la más berraca (intensa), entonces fue bonito, fue retador y entré en una dimensión diferente que, claro, con la ayuda de terapeutas y de diferentes profesionales, como que por fin pude entender la dimensión”, manifestó.

El colombiano fue uno de los artistas principales de la última jornada de charlas de la Semana Billboard de la Música Latina, el principal encuentro de la industria en español, que culmina este jueves con la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina en Miami.

Tags
MalumaMúsicaBillboardMiami
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 21 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: