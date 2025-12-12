Maluma estrenará podcast sobre salud mental: “Este año fue muy complejo para mí a nivel emocional”

El artista colombiano Maluma anunció este jueves que el próximo sábado, 13 de diciembre estrenará el poscast “La cosas como son”, dedicado a temas sobre salud mental, con la participación de profesionales del área.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el intérprete de “Sobrio” explicó que tomó la decisión de lanzar su propio podcast tras atravesar un proceso de sanación durante este año.

“Como ustedes saben, este año fue un año muy complejo para mí a nivel emocional, a nivel psicológico, tuve que pasar por una montaña rusa de emociones y créanme que era muy difícil ver la luz a través de toda esta oscuridad”, confesó.

Asimismo, señaló que estaba equivocado con respecto a cómo los pacientes de ansiedad debían enfrentar el trastorno hasta que le tocó de manera personal y entendió el grado de seriedad que amerita.

“Hace un año exactamente yo estaba subiendo un video contándoles lo que yo estaba pasando, lo que yo estaba viviendo y que había sido una sorpresa para mí. Siempre que yo veía alguien con ansiedad, depresión o algún tema psicológico, mi respuesta automática era: ‘Parce, ocúpate, haz ejercicio, no sé, piensa en otras cosas’, hasta que me pasó a mí y supe que era algo real y supe que era algo delicado que se tenía que tomar con la seriedad absoluta”, añadió.

“Fue un año de mucha terapia, de sentarme con muchas personas que tienen muchas personas que tienen mucho conocimiento al respecto, y aprovecho este video también para saludarlos a todos ustedes quienes me ayudaron y fueron parte fundamental de mi proceso”, expresó.

El poscast estará compuesto de conversaciones con los expertos que acompañaron al cantante en su proceso personal.