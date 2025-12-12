Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Maluma estrenará podcast sobre salud mental: “Este año fue muy complejo para mí a nivel emocional”

El proyecto estará compuesto de conversaciones con los expertos que acompañaron al cantante en su proceso personal

12 de diciembre de 2025 - 1:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Maluma (John Locher)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El artista colombiano Maluma anunció este jueves que el próximo sábado, 13 de diciembre estrenará el poscast “La cosas como son”, dedicado a temas sobre salud mental, con la participación de profesionales del área.

RELACIONADAS

A través de un video publicado en sus redes sociales, el intérprete de “Sobrio” explicó que tomó la decisión de lanzar su propio podcast tras atravesar un proceso de sanación durante este año.

“Como ustedes saben, este año fue un año muy complejo para mí a nivel emocional, a nivel psicológico, tuve que pasar por una montaña rusa de emociones y créanme que era muy difícil ver la luz a través de toda esta oscuridad”, confesó.

Asimismo, señaló que estaba equivocado con respecto a cómo los pacientes de ansiedad debían enfrentar el trastorno hasta que le tocó de manera personal y entendió el grado de seriedad que amerita.

“Hace un año exactamente yo estaba subiendo un video contándoles lo que yo estaba pasando, lo que yo estaba viviendo y que había sido una sorpresa para mí. Siempre que yo veía alguien con ansiedad, depresión o algún tema psicológico, mi respuesta automática era: ‘Parce, ocúpate, haz ejercicio, no sé, piensa en otras cosas’, hasta que me pasó a mí y supe que era algo real y supe que era algo delicado que se tenía que tomar con la seriedad absoluta”, añadió.

“Fue un año de mucha terapia, de sentarme con muchas personas que tienen muchas personas que tienen mucho conocimiento al respecto, y aprovecho este video también para saludarlos a todos ustedes quienes me ayudaron y fueron parte fundamental de mi proceso”, expresó.

El poscast estará compuesto de conversaciones con los expertos que acompañaron al cantante en su proceso personal.

“Hoy en día veo el proceso con amor, hoy en día veo el proceso con satisfacción y agradecimiento, pero aquel momento cuando estaba viviéndolo sentía que era lo peor que me había pasado. A raíz de todo eso, mi gente, yo decidí sentarme con las personas que me había ayudado, las personas que me habían proporcionado todas estas herramientas y empecé a grabar estas conversaciones”, concluyó.

Tags
MalumaSalud mentalAnsiedad
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 12 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: