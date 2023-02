El cantante puertorriqueño Manny Manuel llegó a su presentación, el pasado 19 de febrero, en el Carnaval de Puerto del Rosario en Fuerteventura, Islas Canarias, “con cierto temor” de cómo sería recibido por el público. Pero después de cantar dos canciones, se dijo mentalmente “me parece que la cosa va bien”.

Pero la “prueba de fuego” fue su presentación de este sábado 25 de febrero, a las 3:00 p.m. en el Carnaval de Día, en Santa Cruz de Tenerife, porque era donde más asistencia de público se esperaba. “Siempre se espera entre doscientas a trescientas mil personas. Y cuando llegó el momento, como me tocaba a las tres de la tarde -que es cuando realmente la gente comienza a salir de sus casas-, me decían que a esa hora era un poco complicado. Pero tuve el honor de visitar el Ayuntamiento y el alcalde de la ciudad me hizo un reconocimiento y me regaló unas yuntas para mis camisas”, cuenta Manny Manuel en una videollamada desde Islas Canarias, tras reconocer, cándidamente, que antes de salir al escenario les preguntó a sus allegados “cómo estaba la cosa” en referencia a si había mucho o poco público.

Manny Manuel se expresó muy satisfecho de la recepción que tuvo a su regresa a Islas Canarias para participar de los carnavales de este archipiélago español. (Suministrada)

Afortunadamente, dice que se superaron todas las expectativas y el público lo respaldó desde el primer momento. “La energía que había era exactamente igual que la que había cuando vine hace 25 años, fue impresionante”, agrega evidentemente satisfecho Manny Manuel, quien le agradeció “a la vida y a la misericordia de Dios que me alcanza una vez más”.

“Yo estoy consciente de eso, soy bendecido porque las oportunidades que me ha dado la vida son increíbles. Creo que en esta ocasión la óptica que tengo ante lo que sucede cada momento y cada día en mi vida personal y profesional, es muy distinta. Estoy muy contento con el trabajo que se hizo, no tan solo de los promotores, de todas las orquestas, todo el que se dio cita, los comentarios en las redes. En fin, fue un trabajo bien hecho, superó las expectativas y me voy con la mochila y el corazón llenos de grandes y bonitos sentimientos”, expresa el Rey de corazones, tras resaltar “tanto cariño recibido” en estos días

Por eso cree que, entre las lecciones que ha aprendido, se lleva el valor del trabajo bien hecho, de agradecer lo que tiene y de caminar con respeto “que se transmite a todo lo que sucede a tu alrededor porque de la manera en que te tratas tú, así te recibe el mundo, te trata la vida y creo que eso es una de las lecciones más importantes”.

El productor Carlos Zerolo, Manny Manuel, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Bermúdez, quien recibió al cantante en el Salón Noble del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife donde le regaló unas yuntas; y el productor Javier Marichal. (Suministrada)

“Yo creo que todo comienza por la casa, todo comienza por uno y eso es algo que el mundo entero lo sabe y lo he podido comprobar en carne viva a toda piel”, agrega Cruz Manuel Hernández Santiago, nombre de pila del artista.

En este viaje a Isla Canarias, el cantante se presentó en cuatro de las islas del archipiélago canario “y todas fueron lleno total”. Entre ellas, en Fuerteventura, en el Carnaval de Puerto del Carmen en Lanzarote el pasado 24 de febrero y la de ayer sábado en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y el Carnaval de San Sebastián de La Gomera por la noche. Mientras que el 11 de marzo, estará en la Gala Drag Queen del Carnaval de Maspalomas en Las Palmas de Gran Canarias, una de las más concurridas y de más audiencia en televisión.

Precisamente, en 2019, el merenguero boricua vivió un duro proceso cuando fue expulsado del escenario del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria después de subir a cantar en lo que pareció ser estado de embriaguez y el público pidió que saliera del escenario. A su regreso a Puerto Rico, el intérprete negó que estuviera bajo los efectos de bebidas embriagantes y aceptó que no debió haber participado debido a que estaba bajo los efectos de medicamentos para la ansiedad. Luego de ese incidente, los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz cancelaron las presentaciones que el artista tenía programadas.

Pero la experiencia de este año es completamente diferente, según el reconocido cantante orocoveño, quien resalta que en todas sus presentaciones ha tenido un gran recibimiento y “unas ansias del público por ver al artista”, una vivencia que él cataloga como “muy especial”.

Por eso, el éxito que ha tenido en estos días lo atribuye al trabajo “que se hizo desde el primer momento”. Pero también cree que se basa en la humildad en cada una de sus presentaciones “porque sin darme cuenta uno va haciendo un trabajo a través de los años, de darle cariño al público, no tan solo en los espectáculos, sino donde quiera que esté”.

“Me he dado cuenta de que estoy recibiendo de ese trabajo que he hecho por años. Añadiendo a eso, yo siempre he sido muy honesto con el pueblo y todo el mundo conoce mi historia, nunca he mentido, lo he compartido todo, lo bueno y lo que se me ha hecho difícil; el público se identifica con esa historia y es parte de todo lo que he estado recibiendo en todas estas vueltas de mi vida. La gente se identifica con la historia, no tan solo del artista, sino del ser humano que va de la mano”, reitera el intérprete, quien se presenta por estos lares desde hace 25 años, cuando también hacía presentaciones en pequeñas fiestas en los pueblos “que son como las fiestas patronales que se hacen en Puerto Rico”, al igual que a fiestas en discotecas privadas.

En unos días, Manny Manuel regresa a Puerto Rico a cumplir con unos compromisos que ya tiene, como el cierre de la decimoquinta edición del torneo Puerto Rico Open 2023 y el 8 de marzo regresa a Islas Canarias para participar, el 11 de marzo, en la Gala Drag Queen del Carnaval de Maspalomas en Las Palmas de Gran Canarias.

De todo lo bueno que le ha estado pasando en estos días, el Rey de corazones los describe como “la misericordia de Dios que me alcanza una vez más”. “Tengo el favor del pueblo y eso lo tengo que valorar y no dejarlo escapar porque ya, a mis 50 años, la visión es distinta. Estoy dispuesto a recuperar lo que me pertenece y a volver estar en el sitial que es mío por derecho propio”.

El artista boricua aprovechó su regreso a Islas Canarias para hacer un poco de turismo. (Suministrada)

Según publicó el periódico de Tenerife, Diarios de Aviso como anticipo al regreso del cantante boricua, el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife es uno de los eventos más importantes de las Islas Canarias y atrae a miles de visitantes de todo el mundo cada año. “La actuación de Manny Manuel es una de las más esperadas y se espera que atraiga a una gran multitud de fanáticos de la música latina”.