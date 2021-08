El cantante Manny Manuel expresó una vez más su agradecimiento a todas las personas que lo acompañaron anoche en su regreso a los escenarios, en medio de la etapa de recuperación que enfrenta como parte de un programa de desvío por conducir en estado de embriaguez y su proceso de rehabilitación por adicción al alcohol.

El exponente fue parte del evento de aniversario “Los 18 de Magic 93.7 FM” en el Coca-Cola Music Hall y a juzgar por los videos publicados en las redes sociales, el artista cumplió su cometido al lograr que más de 3 mil personas bailaran al ritmo del merengue.

El locutor Rony Campos de la emisora Magic confirmó esta mañana la asistencia de miles de personas a la celebración de aniversario que incluyó al merenguero, la banda Algarete y los DJs Iván Robles y Joaquín Opio.

Manny Manuel celebró el día de ayer como uno especial. En sus redes sociales compartió varias imágenes de su presentación, junto a un mensaje sobre los días buenos y malos que menciona la Biblia.

La presentación del llamado “Rey de Corazones” incluyó los éxitos “Sé que vas a llorar”, “Si una vez”, “Quiero que vuelvas”, “Como duele”, “Mi problema” y el popular tema “Abusadora” de Wilfrido Vargas.

Previo a su presentación en tarima, que se dio minutos después de las 11:00 p.m., el cantante hizo una transmisión en vivo por Instagram.

“Hace dos años que no subo a un escenario, hace dos años que no veo a mis músicos... los voy a encontrar en tarima, a muchos de ellos. Hace dos años que no me ponía ropa de ‘show’. Esta noche es muy especial para mí, pues no subo a un escenario desde el 24 de mayo (de 2019)”, sostuvo el cantante.

Temprano en la mañana de ayer, Manny Manuel tuvo que asistir al Centro Judicial de Caguas para una vista de seguimiento en la que el juez Daniel López González como parte del programa de desvío que debe cumplir por 24 meses.

El artista lleva un mes de tratamiento de rehabilitación domiciliario en una casa familiar, en este caso entre Villalba y Orocovis. El intérprete debe debe notificar y solicitar autorización al tribunal sobre sus compromisos artísticos citas médicas y estudios.

La voz de “Fiera callada” indicó que se prepara para regresar a la universidad en Ponce.

“Voy a estudiar Administración de Empresas con concentración en Medios Sociales y me permitieron ir a la universidad presencial. Serían dos veces a la semana”, informó. “Estudié en Sagrado Corazón hace unos años Telecomunicaciones y ahora entiendo que Administración de Empresas va cónsono con lo que es mi negocio, poder verlo desde otra perspectiva y con otros conocimientos. Además, el ocio no es bueno para mí ni para nadie. El ocio es mal consejero y puede traicionar”, expresó.