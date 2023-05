La ola de calor que se ha experimentado en las últimos días en Puerto Rico en pueblos del norte y áreas urbanas ha provocado índices que fluctuán entre 100 a 108 grados Fahrenheit (°F). Hoy jueves, no es la excepción.

Precisamente inspirado en las altas temperaturas que azotan el país el cantautor puertorriqueño Manolo Ramos compuso una divertida canción dedicada al calor en la isla.

Ramos al igual que el resto de los puertorriqueños no soportan el inclemente calor y en su caso optó por dedicarle varios versos musicales en una canción que compartió con sus seguidores en Instagram.

La originalidad, jocosidad y chispa resaltan en la composición y letra del tema que surgió en un intento de escribir algo romántico pero no pudo, según aseguró.

“Qué clase’ calor!!! Ayer trataba de componer cosas románticas y bonitas pero el calor no me dejaba. Y bueno, salió esto”, expresó el artista junto a la publicación del video en su Instagram.

“La calor está de madre, me he bañado cuatro veces y no son ni las dos. Me senté en la silla del patio y un huevo se me quemó. Algo pasa en Puerto Rico, esto no era así, y cuando era chiquitito se podía jugar feliz”, reza parte de la canción de su autoría.

El exponente urbano Farruko reaccionó a la pubicación con unos emojis de fuego y otros elogiaron la creatividad y talento del cantautor.

Ramos promociona en sus redes el sencillo “La fiesta de mi calle”.