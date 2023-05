Estamos en plena temporada primaveral, con todos los hermosos colores de los robles y las flores del paisaje urbano en todo su esplendor. Y, aunque en Puerto Rico no hay cambios notables de estaciones, desde la semana pasada el calor se siente como si estuviéramos en pleno verano, con temperaturas de más de 100 grados y una sensación térmica aún mayor. Un panorama que no parece que vaya a cambiar por ahora y, por el contrario, todo apunta a que el mantra más escuchado de ahora en adelante será ¡qué calor!

De hecho, las olas de calor y las alertas de temperaturas extremas ya parecen ser parte del diario vivir en muchos países. No es una situación ajena a la mayoría de nosotros, acostumbrados a vivir en un país tropical, con mucha humedad y sol candente casi todo el año. Pero, ciertamente, el cambio climático se está dejando notar y sus efectos, tanto en las costas como en la infraestructura del país, así como en la salud, no se debe tomar a la ligera.

De ahí la importancia de conocer y entender los efectos de las altas temperaturas en el organismo y los riesgos que suponen para la salud. Especialmente, en la población de mayor edad, las personas con alguna condición de salud y los niños. Pero también para los obreros que trabajan en la construcción bajo el sol, al igual que los atletas y deportistas aficionados que entrenan al aire libre.

Y lo primero, advierte la doctora Adelaida Ortiz, internista y catedrática auxiliar en la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas, es entender que durante esos picos de calor la temperatura que se siente en el cuerpo es mayor de la que dice el termómetro. A lo que se suma que, cuando la humedad está por encima de un 75% “los mecanismos naturales que tenemos para disipar ese calor corporal empiezan a fallar o a disminuir, sobre todo el de evaporación”.

Ante una ola de calor, es importante mantenerse hidratado. (Shutterstock)

Por eso, muchos profesionales de la salud advierten sobre la importancia de que, además de la temperatura, se tenga en cuenta los índices de calor y factores como la humedad, el viento y la exposición al sol.

“Por ejemplo, cuando haces ejercicio, la temperatura corporal aumenta. Si la temperatura del ambiente también es muy alta, ese efecto es mayor y cuando se empieza a perder agua (sudor), comienza a aumentar la temperatura corporal”, explica la doctora Ortiz, quien destaca que el cuerpo está diseñado para tolerar temperaturas normales -de hasta 100 grados Fahrenheit. Pero cuando son más altas, sobre todo cuando están por encima de 104 grados F, son más difíciles de soportar.

Es cuando también aumenta el flujo sanguíneo y comienzan a trabajar las glándulas sudoríparas para ayudar a refrescar la temperatura corporal. Pero si el calor es muy severo y la ganancia de calor excede la pérdida de agua, hay unos riesgos para la salud, explica la doctora Ortiz. Uno de ellos, es el estrés térmico, lo que puede generar problemas de salud graves como “golpes de calor”, entre otros problemas serios de salud.

Eso incluye náuseas, vómitos, dolor de cabeza, piel caliente y enrojecida, aumento de la temperatura corporal por encima de 40 grados, inestabilidad al andar, mareos, convulsiones y hasta el riesgo de coma. De la misma forma, puede causar accidentes cerebrovasculares y contribuir a la generación de coágulos. “Puede ser a tal grado que las células musculares se empiecen a destruir y esto causa una descarga de proteínas al torrente sanguíneo que, a su vez, tapan los riñones y causan fallo renal, que es lo que se conoce como rabdomiólisis”, advierte la internista.

Sin embargo, la doctora Ortiz agrega que la mayoría de los problemas de salud severos o muertes debido a un golpe de calor se deben a un agravamiento de enfermedades ya preexistentes que son exacerbadas por las altas temperaturas.

¿Quiénes están en mayor riesgo?

De ahí la importancia de que la población conozca cómo evitar este problema y así cuidar su salud. Según explica la doctora Ortiz, las personas de mayor edad que tienen ese mecanismo (de las glándulas sudoríparas) alterado, en ocasiones debido a que el porciento de grasa y de agua en el cuerpo ha disminuido, están en un riesgo mayor, al igual que los niños y las que están malnutridas.

“Están a riesgo de deshidratarse más rápidamente”, destaca la internista, tras añadir que los pacientes de cáncer y las personas con enfermedades pulmonares, con párkinson avanzado y los que tienen alguna enfermedad que les afecte su estado nutricional, también están en riesgo de sufrir calambres (por la pérdida de sales en el sudor), agotamiento o malestar, dolor de cabeza y sed intensa.

También resalta que las personas que están en hogares o encamados “que algunos ni hablan o no pueden expresar que tienen sed”, también tienen un riesgo aumentado de deshidratación.

Es importante que los obreros que trabajan al aire libre se refresquen y se hidraten bien. (Agencia EFE)

Entre los síntomas de deshidratación más comunes, la doctora Ortiz menciona que lo primero que se va a sentir es mucha sed y boca seca. Si no hay problemas de salud y tenemos acceso a agua y a refrescarnos de forma rápida, no debería haber mayores problemas, más allá de algunos síntomas de malestar. Pero si no es así, pueden surgir problemas serios de salud. Desde somnolencia, fatiga o debilidad, náusea, dolor de cabeza, poca orina y más oscura de lo normal, hasta mareos, confusión y dificultad de concentración, entre otros.

“Si es una deshidratación muy severa, la frecuencia cardiaca va a aumentar y la presión va a disminuir porque la cantidad de sangre que tiene el corazón para bombear también va baja y eso causa que la presión del cuerpo disminuya”, indica la internista, para resaltar que, si la bajada de presión es muy severa, el hígado no recibe sangre y puede ocurrir una hepatitis por isquemia.

La doctora Ortiz también hace un llamado a los atletas de alto rendimiento que hacen entrenamiento bajo el sol debido a que, además de estar expuestos al calor externo, están aumentando la temperatura corporal y el efecto es mayor. “Si la humedad es muy alta y no puedes ejercer el proceso de evaporación -que es el más importante para reducir la temperatura corporal-, esos efectos al organismo se pueden ver acentuados y ser más severos”.

Por eso, recomienda que si haces ejercicios o trabajas bajo unas temperaturas muy altas y te sientes mareado o muy fatigado, debes detenerte y descansar a la sombra, ingerir mucho líquido y echarte agua fría al cuerpo. En caso de necesitarlo, buscar ayuda profesional o llamar 911. “Es importante que el personal de manejo de emergencia reconozca los síntomas rápido y tenga un termómetro rectal para medir bien la temperatura corporal”, recomienda la internista, mientras advierte que es un tipo de situación para la que no hay medicamentos que ayuden a mejorarla “todo se tiene que hacer con medidas de enfriamiento corporal”.

¿Qué puedes hacer?

La prevención es esencial, señala la doctora Adelaida Ortiz, quien ofrece las siguientes recomendaciones:

- La hidratación constante con agua fresca.

- Si empiezas a sudar mucho, debes tomar agua y bebidas con electrolitos.

- Puedes usar un poquito de glucosa (en las personas que hacen ejercicios); si solo estás caminando y sientes que sudas mucho, debes reemplazar esa pérdida de sudor con líquidos.

- Si vas a caminar o hacer ejercicios, debes hacerlo cuando el sol no esté tan candente como suele ser en horas del mediodía. Debe ser temprano en la mañana o al atardecer, después que el sol haya bajado un poco.

- Debes usar vestimenta liviana fresca que permita la transpiración y que puedas evaporar ese sudor, que es lo que ayuda a enfriar la temperatura del cuerpo.

- Usa protección solar en la piel expuesta, así como sombrero o gorra y gafas para protegerte los ojos.