Aunque el cantautor colombiano Manuel Medrano confiesa no ser un aficionado de los concursos de reinas de belleza, admitió ser un admirador de la hermosura de la mujer y celebrar las obras filantrópicas que desarrollan las candidatas en los certámenes.

Medrano describió sentir una gran emoción con volver a pisar suelo puertorriqueño para presentarse como uno de los artistas invitados en el certamen de Miss Universe Puerto Rico este jueves, 30 de septiembre desde el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce.

“Ser invitado a un certamen en Puerto Rico es muy importante, porque siento que me conecta con la isla y le da sentido a mi presentación del próximo 6 de noviembre en el Coca-Cola Music Hall. Hoy día, no sigo los concursos porque al igual que me pasó con el deporte que luego de empezar en la música mi enfoque es ese. Dejé de jugar baloncesto. Con la televisión me pasa lo mismo. Cuando pequeño en familia veía las telenovelas y los certámenes de belleza, pero al llegar la música me enfoqué en la música. Admiro los certámenes desde el punto de vista de la belleza de la mujer y de todas las obras filantrópicas que hacen las candidatas y me parece lindo ese aspecto de lo que las candidatas pueden realizar”, subrayó el cantautor que llegó esta semana a la isla.

Su presentación en el certamen de belleza no es ajena, ya que en el 2016 se presentó en el concurso local de Colombia para seleccionar a la representante colombiana en el Miss Universe. En ese sentido admitió que estar cerca de las 26 candidatas en el certamen local le provoca entusiasmo y emoción.

El artista, natural de Cartagena, se dio a conocer en Puerto Rico en el 2016 con los temas “Bajo el agua” y “Afuera del planeta”. La primera vez que visitó la isla fue en el 2018 y se presentó ante 2,500 personas en un concierto en el patio del Museo de Arte de Puerto Rico. Esta vez, lo hará en la nueva sala del Coca-Cola Music Hall y su expectativa es conquistar la audiencia puertorriqueña.

Medrano llega con dos producciones musicales para tocar en vivo en la isla. La primera fue su álbum homónimo y ahora se dispone el 1 de octubre a lanzar su segunda producción discográfica.

“Esa primera vez fue un show pequeño y un repertorio limitado. Esta vez venimos con toda la banda y la gente va a poder saber que se trata de un show completo con toda mi banda, performance y traemos todo el primer álbum que no he tenido el placer de tocarlo full en Puerto Rico. El nuevo álbum es mi regreso a las raíces y lo grabé con mis amigos. En ese sentido es especial para mí al hacerlo en un estudio con todos los instrumentos”, explicó el artista.

Para el nuevo proyecto, titulado “Eterno”, Medrano entró a dos estudios de grabación, uno en las afueras de la ciudad de Bogotá y otro en México. El disco tendrá 12 temas de su autoría y por lo que vislumbra será un trabajo cuidadoso que revelará sus sentimientos y emociones de los últimos años.

Medrano es amante del talento de cantautores latinos como Draco Rosa, Silvio Rodríguez, Jorge Drexler y Chico Buarque. El artista afirmó que le encantaría hacer una colaboración con un puertorriqueño, pero optó por no soltar el nombre para que sea un sorpresa.

“Draco es mi ‘big dream’. Crecí escuchando música de Draco y este álbum es inspirado en esa influencia en lo que fue Draco y otros artistas como Ricky (Martin), Tommy Torres y Soda Estereo. El reguetón como tal me gusta y lo disfruto, pero lo que me vibra es la música latina de cantautores con los que crecí”, puntualizó.