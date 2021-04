El cantante y compositor colombiano Manuel Turizo ha trabajado todos los días desde que tiene 15 años para hacer la carrera musical que ha logrado en corto tiempo y llegar cada vez más lejos. Nada le ha sido regalado, y asegura que su disciplina lo ha mantenido enfocado para lograr el éxito.

“Nada es por suerte, la suerte no existe. La suerte es un pajazo mental para los vagos, más bien”, asegura el artista, quien dice mantenerse con su mismo entorno personal, algo que le permite sentirse cerca de su esencia.

“Yo soy una persona que no me creo mucho la película. Yo me vivo mi película cuando me la tengo que vivir, pero yo soy de mis mismos amigos y de la misma gente que me rodea siempre. Eso creo que te mantiene aterrizado a ser lo que tú siempre has sido y como siempre has sido. Obviamente, cuando a ti se te abre un mundo bien gigante ante los ojos y ves muchas facilidades y cosas, si tú cambias tu entorno, tu mentalidad puede cambiar mucho”, dijo el cantante, quien recientemente lanzó su segundo álbum musical “Dopamina”, que incluye 13 temas y que ya debutó número 4 en Spotify.

Si bien deja claro que cada carrera es diferente, Manuel Turizo señala que no ha tenido una fórmula secreta para lograr el sitial que ocupa en la industria de la música, aunque reconoce que el color de su voz ha sido fundamental.

“Desde el principio, desde la primera canción, inconscientemente mi identidad en la música estaba muy bien plasmada y el color de mi voz ayudó mucho a eso. De que me oyen una vez y de que ya en la segunda canción me reconocen. Eso es una herramienta que funciona mucho y me dio mucho favor. Usualmente, los artistas trabajan mucho por ese reconocimiento, de que sepan quién es el y cuál es esl. Gracias a Dios de la primera, por lo raro de mi voz, que no compaginaba con la imagen de un joven que en ese momento se veía mucho más niño. Creo que eso fue una de las cosas también”, reveló el artista colombiano que ya se encuentra en Puerto Rico preparándose para lo que será su presentación en el Garnier Green Fest este próximo sábado en el Coca Cola Music Hall, Distrito T-Mobile, y que se transmitirá a través de la plataforma digital SPYNtyx.

La voz de “Quiéreme mientras se pueda” dice sentirse súper contento, pues se trata de su primer show luego de la pausa obligatoria a causa de la pandemia, tiempo que le permitió valorar más a las personas importantes de su vida y lo que le apasiona hacer, que es la música.

“Vamos a inaugurar el nuevo show de ‘Dopamina’ con ustedes, en lo que es la capital del reguetón a nivel mundial. De aquí seguimos a una gira por Estados Unidos”, dijo el cantante, quien también compartirá escenario con el artista urbano Rauw Alejandro, quien colaboró en su segunda producción, además de Wisin y Yandel, Farruko, Myke Towers, Justin Quiles, Dalex, El Alfa, will.i.am y su compatriota Maluma con el sencillo “Amor en coma”.

Manuel Turizo compara su música con la dopamina, ese neurotransmisor considerado causante de sensaciones placenteras y la sensación de relajación, una sustancia que se encuentra distribuida en diferentes regiones de nuestro cerebro y en cada zona desempeña un papel diferente.

“La dopamina es el placer y eso es lo que les quiero transmitir por medio de mi música. Si la gente escucha mi música es vibra y justamente eso es el álbum ‘Dopamina’, con un sonido diferente a lo que es ‘ADN’, donde se resume mi carrera hasta antes de unos meses, ese primer álbum cuyo sonido es distinto, pero esa era justamente la idea: una evolución musical sin perder la esencia, que es la misión de cada artista, de qué más podemos hacer”, dijo acerca del nombre con el que tituló su disco, en el que incluyó ritmos de reggae y balada.

Para la producción, contó con la colaboración de su hermano, el compositor y productor Julián Turizo, con quien siempre ha trabajado, por lo que hay una conexión profesional muy especial, más allá de la sangre e independientemente de si sus respectivos trabajos los ubican en lugares diferentes.

“Julián y yo tenemos una relación muy diferente, una es la relación familiar y otra la relación profesional. Creo que si tú trabajas con la familia tienes que tener claro que son cosas muy diferentes. Una cosa es cuando estamos con la familia y con los panas, ahí somos hermanos. Cuando estamos en la oficina y en el estudio, ya nos somos hermanos. Somos dos personas que trabajan y están dando lo mejor que pueden dar y cada quien responde con el trabajo que dé, si no, el trabajo no funciona”, manifiesta el joven de 21 años.

Desde niño, cuenta que creció escuchando a diversos artistas del género urbano con quienes en algún momento le gustaría grabar alguna canción, entre ellos Tego Calderón, Don Omar y Daddy Yankee, así como a Wisin y Yandel, con quien ya cumplió ese anhelo de grabar juntos el tema “Mala costumbre”. Fuera del género urbano, tiene esa asignatura pendiente con cantantes como Alejandro Sanz, Alejandro Fernández y su compatriota Shakira.