Megadeth anuncia su último álbum y gira de despedida

Nueva York— Que se le llame una sinfonía para la disolución. Los gigantes estadounidenses del thrash metal, Megadeth, han anunciado que su próximo álbum será el último. También se embarcarán en una gira de despedida en 2026.

“Hay tantos músicos que han llegado al final de su carrera, ya sea accidental o intencionalmente”, compartió el fundador y líder de Megadeth, Dave Mustaine, en un comunicado el jueves. “La mayoría de ellos no pueden salir en sus propios términos en la cima, y ahí es donde estoy en mi vida ahora mismo. He viajado por el mundo y he hecho millones y millones de fanáticos y la parte más difícil de todo esto es decirles adiós”.

Mustaine y la banda aún no han revelado el título del álbum final, la fecha de lanzamiento o las fechas restantes de la gira de la banda.

PUBLICIDAD

Su declaración continuó, con el líder escribiendo que ahora es el momento perfecto para que la banda lance un álbum final y se embarque en su gira final.

“No se enojen, no estén tristes, estén felices por todos nosotros, vengan a celebrar conmigo estos próximos años. Hemos hecho algo juntos que es realmente maravilloso y probablemente nunca volverá a suceder", escribió. “Comenzamos un estilo musical, comenzamos una revolución, cambiamos el mundo de la guitarra y cómo se toca, y cambiamos el mundo. Las bandas en las que toqué han influenciado al mundo. Los amo a todos por ello. Gracias por todo”.

La declaración llegó después de que la banda compartiera una publicación teaser el miércoles que decía ‘Se acerca el final’.