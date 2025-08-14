Opinión
14 de agosto de 2025
Música
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Megadeth anuncia su último álbum y gira de despedida

La banda de thrash metal se despedirá de sus fanáticos en 2026 con una gira mundial

14 de agosto de 2025 - 3:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dave Mustaine de Megadeth en el festival Louder Than Life, Kentucky. (Amy Harris)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York— Que se le llame una sinfonía para la disolución. Los gigantes estadounidenses del thrash metal, Megadeth, han anunciado que su próximo álbum será el último. También se embarcarán en una gira de despedida en 2026.

“Hay tantos músicos que han llegado al final de su carrera, ya sea accidental o intencionalmente”, compartió el fundador y líder de Megadeth, Dave Mustaine, en un comunicado el jueves. “La mayoría de ellos no pueden salir en sus propios términos en la cima, y ahí es donde estoy en mi vida ahora mismo. He viajado por el mundo y he hecho millones y millones de fanáticos y la parte más difícil de todo esto es decirles adiós”.

Mustaine y la banda aún no han revelado el título del álbum final, la fecha de lanzamiento o las fechas restantes de la gira de la banda.

Su declaración continuó, con el líder escribiendo que ahora es el momento perfecto para que la banda lance un álbum final y se embarque en su gira final.

“No se enojen, no estén tristes, estén felices por todos nosotros, vengan a celebrar conmigo estos próximos años. Hemos hecho algo juntos que es realmente maravilloso y probablemente nunca volverá a suceder", escribió. “Comenzamos un estilo musical, comenzamos una revolución, cambiamos el mundo de la guitarra y cómo se toca, y cambiamos el mundo. Las bandas en las que toqué han influenciado al mundo. Los amo a todos por ello. Gracias por todo”.

La declaración llegó después de que la banda compartiera una publicación teaser el miércoles que decía ‘Se acerca el final’.

Megadeth fue fundada en 1983 después de que Mustaine fuera expulsado de Metallica, una banda que cofundó. Megadeth lanzó su álbum debut en 1985, “Killing Is My Business... and Business Is Good!”.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Entretenimiento
