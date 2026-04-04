Channing Tatum tras una difícil operación: “Ha sido uno de los peores momentos”

“Este ha sido uno de los peores momentos (de mi vida), pero estoy empezando a salir adelante. Mentalmente me siento mejor que en los últimos meses. Faltan seis semanas para que comience la historia de amor en moto del TT (Tourist Trophy) de la Isla de Man. Así que, ¡que empiece la batalla!“. Con estas palabras, Channing Tatum hizo referencia a su última y dolorosa cirugía y a lo que ha tenido que atravesar.

Y en este mismo sentido, en el video que posteó en sus redes sociales, aseguró que su recuperación de la operación de hombro que tuvo “ha sido complicada”.

“Va a ser difícil”

No fue la única información que el actor de 45 años dio sobre lo que vivió en el último tiempo. Semanas atrás también documentó la lesión con otros posteos, en donde se lo pudo ver hospitalizado. Durante su internación explicó que su hombro se había “separado”, por lo que requirió una intervención quirúrgica urgente. “Un día más. Otro reto. Este va a ser difícil, pero da igual. ¡Vamos a por ello!“, escribió entonces.

El reconocido actor de "Magic Mike" y "Comando Especial", entre otras películas, fue operado de urgencia tras sufrir una grave lesión en el hombro a principios de febrero. Por entonces, el actor tuvo sensaciones encontradas porque no todo fue oscuridad y dolor, ya que apenas unos días antes había recibido la buena noticia de que el film Josephine, que lo tuvo como protagonista, había arrasado en el festival de Sundance. El drama familiar, dirigido por Beth de Araújo, se alzó con el Gran Premio del Jurado y el premio del Público en la competencia de drama estadounidense. La trama explora el trauma de una agresión sexual en una niña de ocho años y sus repercusiones familiares. El jurado destacó la obra por su “profundidad y matices narrativos” y su “ejecución delicada y elegante de un tema desafiante”.

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Espíritu optimista

Para dar más detalles sobre su lesión, Channing mostró en sus historias de Instagram las radiografías y el tornillo que tuvieron que implantarle para poder arreglarle el hueso. “No voy a mentir, es mi culpa por no preguntar. Pensé que serían dos pequeños agujeros. Al parecer no es así. Bueno, da igual, me gustan las cicatrices y cada día se siente más fuerte, así que gracias, doctor. También me gusta pasar por seguridad en el aeropuerto preguntándome si mi hombro va a apagar la máquina”, escribió en referencia a que ahora su cuerpo tiene una excusa para hacer sonar las alarmas de los detectores de metales.

Otros accidentes

Esta operación se suma a un historial físico previo bastante ajetreado para el actor. En septiembre de 2025, durante el rodaje de "Avengers: Doomsday", Tatum sufrió una lesión en la pierna. Se presentó con un rengueo a una entrevista con Variety y necesitó analgésicos fuertes. “Mi cuerpo no se lleva bien con la codeína y los analgésicos... eran fuertes”, reveló en aquella conversación. Al reflexionar sobre el impacto de la edad en su exigente profesión, confió: “No se trata del dolor que siento en el momento. Es saber que no puedo revertir esto. Y ahora sé cómo van a ser los próximos seis meses de mi vida (...) En mi mente, literalmente sigo teniendo 30 años, si soy sincero”.

Dog, un viaje salvaje. Channing Tatum volvió a trabajar con el director de esta películaHilary Bronwyn Gayle/SMPSP

Sobre ruedas

En junio de 2025, algunos medios estadounidenses ya daban por confirmada la producción de Amazon con Tatum como protagonista de una historia basada en la legendaria competencia motociclística de la Isla de Man. Se trata de una docuserie de cuatro capítulos de 45 minutos cada uno, que llevaron adelante Reid Carolin, director de Dog, quien también escribió el guion junto a Jason Keller y Bryan Johnson. El trabajo fue realizado por las productoras de Tatum y de Brad Pitt.

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