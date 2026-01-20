Channing Tatum llevará a Nueva York su espectáculo “Magic Mike Live

NUEVA YORK - Channing Tatum traerá a Nueva York el spin-off teatral de su exitosa franquicia cinematográfica “Magic Mike”, prometiendo “subir el gas” en un espectáculo que ya genera mucho calor.

“Magic Mike Live” -que ofrece un montón de abdominales cincelados y sexo-positividad- abrirá su experiencia inmersiva especialmente diseñada de 425 asientos el 8 de octubre en el antiguo club nocturno Copacabana, en la esquina de la calle 47 con la 8ª Avenida.

“Vamos a subir un poco el gas y a calentarlo un poco más, a echarle gasolina. Es Nueva York. Así que hay que echarle toda la carne en el asador”, dice Tatum a The Associated Press.

“Magic Like Live” pone patas arriba la tradicional y cursi crítica masculina, dando prioridad a las mujeres del público en un momento en que la masculinidad tóxica está en el punto de mira.

El espectáculo cuenta con 13 bailarines masculinos desgarrados y una presentadora femenina, y combina canciones, acrobacias aéreas, comedia, mucho servicio de bebidas y la participación del público, solo si lo desea.

“Es una especie de espectáculo de danza con un toque sexy, y para nosotros sexy son muchas cosas. Sexy es divertido. Sexy es atlético. Sexy es inteligente. Así que intentamos enfocar el baile teniendo en cuenta todas esas cosas”, dice Alison Faulk, codirectora y coreógrafa.

“Hay muy pocos espacios hechos pensando en las mujeres”, añade. “Esto está hecho pensando en la mujer y en hacer que toda su noche sea feliz y más fácil y divertida, solo para como para quitarse un peso de encima. Hay pocos sitios así”.

Algunas de las canciones serán “Pony” de Ginuwine, que aparece en las películas, “Candy Shop” de 50 Cent, “Open Up” de Gallant, “Get Up I Feel Like Being a Sex Machine” de James Brown y “Permission” de Ro James, así como música original.

Los creadores dicen que el nuevo local es un híbrido entre un club nocturno realmente bonito y un espacio teatral, con múltiples barras y salones y asientos que van desde sofás a butacas de teatro tradicionales, pasando por taburetes de bar, mesas de cabaret y banquetes.

“Lo que realmente intentamos es crear una velada de sorpresa y deleite que te dé un poco de lo que esperas y luego un montón de cosas que nunca pensaste que llegarías a tener”, dice Vincent Marini, director creativo y productor ejecutivo. “Lo que hicimos con la revista masculina es muy parecido a lo que el Cirque du Soleil hizo con el circo”.

Tatum, que pasó un tiempo en una revista tipo Chippendales cuando era un joven bailarín antes de convertirse en estrella de cine, concibió los espectáculos tipo club nocturno, pero advierte a los visitantes que no esperen una versión en directo de las películas de “Magic Mike”.

“Una de las principales razones por las que quise hacer este espectáculo fue para acabar con esa vieja versión del entretenimiento masculino, porque he trabajado en esa versión y es misógina y degradante para las mujeres”, afirma.

“Es un poco asqueroso. No voy a mentir. Lo hice durante unos 10 meses y me dije: ‘Vaya, esto es una locura. Esto es una locura’”, añade. “Creo que a la mayoría de la gente a la que más le gusta nuestro programa es a la que más odia ese tipo de cosas”.

El éxito de las películas dio lugar a un espectáculo en Las Vegas en 2017 que ahora tiene sedes en Londres y Berlín y está de gira por Australia. La versión que aterriza en Nueva York se adaptará a la ciudad y los creadores afirman que han perfeccionado la historia.

Tatum dice que los creadores han aprendido que el público de las distintas ciudades actúa de forma diferente -el de Londres era más formal que el de Las Vegas, por ejemplo- y que quienquiera que sea el maestro de ceremonias puede cambiar realmente la experiencia marcando el tono.