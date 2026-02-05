Operan al actor Channing Tatum

El actor estadounidense Channing Tatum fue operado tras tener una lesión.

La estrella de la película “Magic Mike” sufrió una dislocación, momento que definió como “otro día más” y “otro reto”.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram compartida este miércoles, Tatum expresó: “Esto va a ser difícil. Pero bueno. ¡Vamos a por ello!”.

Junto al texto, el artista de 45 años publicó una fotografía en blanco y negro donde aparece acostado en una cama de hospital vestido con una bata y una redecilla para el pelo.

Tatum, quien en sus historias dejó ver la radiografía de su hombro separado, no explicó cómo recibió la lesión.

A Tatum le colocaron un tornillo para sujetar los huesos.