Operan al actor Channing Tatum
La estrella de la película “Magic Mike” compartió lo sucedido en sus redes sociales
5 de febrero de 2026 - 9:28 PM
El actor estadounidense Channing Tatum fue operado tras tener una lesión.
La estrella de la película “Magic Mike” sufrió una dislocación, momento que definió como “otro día más” y “otro reto”.
A través de una publicación en su cuenta de Instagram compartida este miércoles, Tatum expresó: “Esto va a ser difícil. Pero bueno. ¡Vamos a por ello!”.
Junto al texto, el artista de 45 años publicó una fotografía en blanco y negro donde aparece acostado en una cama de hospital vestido con una bata y una redecilla para el pelo.
Tatum, quien en sus historias dejó ver la radiografía de su hombro separado, no explicó cómo recibió la lesión.
A Tatum le colocaron un tornillo para sujetar los huesos.
