Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Operan al actor Channing Tatum

La estrella de la película “Magic Mike” compartió lo sucedido en sus redes sociales

5 de febrero de 2026 - 9:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Channing Tatum (Danny Moloshok)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El actor estadounidense Channing Tatum fue operado tras tener una lesión.

RELACIONADAS

La estrella de la película “Magic Mike” sufrió una dislocación, momento que definió como “otro día más” y “otro reto”.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram compartida este miércoles, Tatum expresó: “Esto va a ser difícil. Pero bueno. ¡Vamos a por ello!”.

Junto al texto, el artista de 45 años publicó una fotografía en blanco y negro donde aparece acostado en una cama de hospital vestido con una bata y una redecilla para el pelo.

Tatum, quien en sus historias dejó ver la radiografía de su hombro separado, no explicó cómo recibió la lesión.

A Tatum le colocaron un tornillo para sujetar los huesos.

El baile viral de Channing Tatum en concierto de Taylor Swift

El baile viral de Channing Tatum en concierto de Taylor Swift

Una famosa periodista lo grabó.

Tags
Channing TatumHollywoodActoresHospitales
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 4 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: