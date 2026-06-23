Miguel Bueno apuesta por la sensibilidad en la música urbana

A punto de cumplir 25 años en julio, el intérprete de música urbana Miguel Bueno representa una nueva generación de artistas que apuesta por canciones con sentimiento, historias cercanas y un sonido fresco que mezcla diferentes influencias musicales.

Nacido y criado en Medellín, cuna de grandes artistas de la música latina en la actualidad, este cantante colombiano visitó por primera vez Puerto Rico para participar en la gala de los Premios Tu Música Urbano Mix, donde estuvo nominado gracias al éxito de “Solcito”, tema que interpreta junto a Juan Duque.

Su llegada a la isla coincide con un momento importante en su carrera, marcado por el crecimiento internacional de su música y el reconocimiento de la industria. Sin embargo, definir el sonido de este simpático joven no es una tarea fácil.

“Explicar mi música es un poco difícil porque a mí me gusta explorar mucho y pasar por distintos géneros, pero creería que podría definirse como pop urbano o afrobeat con un poquito de pop. Creo que lo que estamos haciendo en estos momentos está entre esos géneros”, explicó Bueno a El Nuevo Día. “Las últimas canciones que he grabado, han sido un ‘merenguetón’, y también un R&B, que va a la par con mi interés de querer contar historias en mis letras para tocar fibras o hacer que las personas se acuerden de alguien especial o de experiencias que han vivido”.

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El éxito que le abrió las puertas

Aunque en 2024 lanzó el álbum “Directo al Cora”, donde presentó unos sonidos más experimentales, fue la canción “Solcito”, que interpretó junto a su compatriota Juan Duque, la que marcó un antes y un después en su carrera. “Ese tema fue una bendición muy grande para Juan, para mí, para nuestros equipos y nuestras familias, porque fue la que nos abrió las puertas en otros países y nos llevó por una gira internacional por España, México y Estados Unidos”, explicó el artista que, además de canta, compone la mayoría de sus canciones. “La canción la creamos y grabamos en Medellín, donde estábamos unas siete u ocho personas en el estudio. Fue de esos días donde la energía fluyó de una manera increíble y donde nació la canción que cambió mi vida”.

Esta canción, además de ser la “culpable” de haber sido nominado en Los Premios Tu Música Urbano Mix, también permitió que la estrella de música urbana, J Balvin, los invitara para formar parte de varios espectáculos de su gira. De hecho, hace algunas semanas cantó, junto a Juan Duque, en el ‘show’ que llevó a cabo J Balvin en Barranquilla, Colombia.

Pasión que nació desde niño

La música siempre estuvo presente en la vida de Miguel gracias a la carrera artística de su hermano mayor, el cantante Pipe Bueno, quien es muy conocido dentro del género de música popular colombiana, ranchera y regional mexicana. Sin embargo, asegura que su amor por la música surgió de manera natural, mientras veía de cerca cómo era la vida de un músico detrás de los escenarios.

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“Conforme fui creciendo pude ir acompañando a mi hermano a distintas presentaciones y de ahí me empecé a enamorar de todo este mundo de la música. No solamente de lo que más nos gusta a la gran mayoría de los artistas, que es cantar en vivo en los escenarios y conectar con la gente, sino de la parte creativa que hay detrás de una canción, de donde sale muchas veces la inspiración o la musa”, destacó Bueno. “Fue a los 16 o 17 años cuando decidí que de verdad quería hacer esto”.

Ese camino no estuvo exento de desafíos. Bueno admitió que durante años fue extremadamente tímido y que sentía miedo de presentarse ante el público. Poco a poco, fue venciendo esos nervios al acompañar a su hermano en conciertos, experiencia que le permitió ganar confianza y descubrir su verdadera vocación.

“Es muy curioso porque crecí en una familia se escuchaba música popular colombiana, pero siempre desde muy pequeño me incliné por el reggaetón”, describió el medellinense. “A mí me ponían una canción de reggaetón de chiquitito y me la gozaba y la bailaba. Realmente fue algo muy natural, porque siempre fue mi género favorito”. Entre sus principales influencias mencionó a figuras de la vieja escuela del reguetón como Arcángel, Wisin & Yandel, Daddy Yankee, Don Omar y Dálmata & Ñejo, artistas que escuchó desde la infancia y que despertaron su interés por el género.

Lo que viene

El cantante adelantó que trabaja en un nuevo proyecto discográfico que podría publicarse durante el último trimestre del año, aunque todavía evalúa si será un álbum completo o un EP. Mientras tanto, continúa lanzando nueva música. El 9 de junio estrenará una canción, junto a su hermano Pipe Bueno, titulada “Van siendo las tres”, una cumbia incluida en el proyecto musical “Camisa 10”, impulsado por el exfutbolista brasileño Ronaldinho. El álbum coincidirá con el inicio de la Copa Mundial de la FIFA, que se llevará a cabo este año en México, Estados Unidos y Canadá.

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Por otro lado, el 18 de junio estrenará el tema “Alguien aquí”, una canción que Bueno describe como una historia de nostalgia, madurez y sentimientos encontrados tras una ruptura amorosa.