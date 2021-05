Incursionar en la escena musical con la “patadita de la suerte” de la denominada reina del merengue, Milly Quezada es un honor y un lujo que muchos quisieran. Es por eso que el joven puertorriqueño Ryan Milo dice vivir un sueño del que no quiere despertar.

Ryan Milo es un novel intérprete que debuta esta semana en la industria musical de la mano de Quezada en una colaboración del éxito “Entre tu cuerpo y el mío” en versión bachata. La merenguera dominicana no solo es su madrina, sino que grabó su popular canción emblemática, junto a Ryan.

“Esto es un sueño que nunca imaginé que se diera porque es un sueño en uno. Es algo tan increíble escuchar la canción, ver el video, ver las partes de Milly… es demasiado. Estoy agradecido con Dios y con Milly y con la vida. Es un orgullo inmenso contar con el apoyo de una de las artistas con las que crecí y admiro. Estoy en el aire”, señaló Ryan, quien dijo que su acercamiento a los géneros del merengue, bachata y la salsa se lo debe a su madre.

La vocalista dominicana al escuchar hablar al novel intérprete soltó que muy bien pudiera ser “mi hijo”, por lo que sostuvo sentirse afortunado y privilegiada de ser mentora y ayudar a Ryan en su debut.

“Cuando me hablan de Ryan coincidimos en dos cosas; en que en este momento de mi carrera me ilusiona mucho ser vínculo con los talentos jóvenes que están tratando de incursionar y que se les hace muy difícil. Los jóvenes lo llevan duro y Ryan tiene todo para triunfar. Tiene talento, carisma y dedicación para hacer una propuesta musical exitosa, interesante y novedosa para cualquier empresario en la música. Estoy divirtiéndome muchísimo con la colaboración y él puede ser un hijo mío. Lo que me divierte es su cara y emoción al entender que está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida con el lanzamiento de su proyecto”, explicó la merenguera en entrevista telefónica con ambos talentos.

Para Quezada decir que no en la petición de grabar su emblemático tema “Entre tu cuerpo y el mío” nunca fue una opción, “viniendo de un puertorriqueño”, aseguró. La artista vive agradecida con Puerto Rico, país que atesora.

“Puerto Rico tiene un lugar muy especial para mí y mi carrera profesional. Tengo una relación muy profunda por la solidaridad que siempre me han demostrado. Es un amor profundo. Es muy acertada la propuesta de Ryan al escoger un tema emblemático de mi carrera y es el primero en hacerlo en tiempo de bachata”, añadió la artista que cuenta con una base sólida de fanáticos boricuas.

“Entre tu cuerpo y el mío” fue popularizado en 1995 en la voz de la intérprete dominicana. El tema debut de Rayn al igual que el resto de las nueve canciones de la producción “Como Olvidar: Back To The 90′s” son “covers” popularizados por estrellas del género tropical como Juan Luis Guerra, Elvis Crespo, Manny Manuel, Olga Tañón, Jerry Rivera y Milly Quezada.

El álbum deberá ver la luz a finales de mayo. Ryan grabó los arreglos en bachata, merengue y salsa.

El intérprete, natural de Gurabo, explicó que seleccionó éxitos del pasado para que su generación “reconozcan estas letras tan importantes para que la música esté donde está hoy”.

“No todo puede ser urbano y reguetón. Es bueno que los jóvenes puedan escuchar nuevamente esta música y a muchos como en mi caso que crecimos escuchándola nos va a traer muchos recuerdos”, señaló Ricardo Ramos, nombre de pila del artista.

El nuevo video dirigido por Luis Gómez está disponible en las plataformas digtales. El video fue grabado en las Ruinas de Egombé en Santo Domingo bajo una producción de Dave Laureano. Ambos talentos demostraron su naturalidad en las imágenes audiovisuales.

El arreglo musical de esta nueva versión, estuvo a cargo del productor y arreglista Ambiorix Francisco bajo la composición de Gustavo Márquez.