Su nombre es Luis J. González Maldonado, pero nadie en la calle lo conoce así. ¿Su trabajo? Ser el encargado de crear canciones para artistas urbanos como Rauw Alejandro, Bad Bunny, Piso 21, vf7 y Lyanno, entre muchos otros. Conocido en el mundo de la música como Mr. NaisGai, este puertorriqueño se ha abierto camino a base de mucho trabajo y perseverancia, así como por su sentido del ritmo y por un oído privilegiado.

Luego de haber producido exitazos como “Todo de mí', de Rauw Alejandro, y “Te mudaste”, de Bad Bunny, este músico, de 31 años, se encuentra recogiendo los frutos de su trabajo, pero con el foco puesto ahora en nuevos proyectos como es la producción de música para talentos noveles.

“Llevo todo este año trabajando con muchas cosas. Estuve con el proyecto de ‘Playa Saturno’ (Rauw Alejandro), donde trabajé en cinco producciones y he estado desarrollando una artista nueva, Sofía La Santa. Recientemente sacamos un tema nuevo junto a Ir Sais, titulado “Acurrucao” y por ahí vienen más temas y más música”, explicó Mr. NaisGai, quien estuvo hace poco en la isla en la gala de los Premios Juventud, donde estuvo nominado en la categoría de “Los mejores Beat Makers”.

“Últimamente estoy más metido en el estudio y también le estoy dando mentoría a varios compositores. Estoy en muchas otras cosas, muy alegre de tener esa libertad de poder hacer algo con lo que yo me sienta feliz y completo”.

Fuertes lazos con Rauw Alejandro

Con una persona a la que siempre Mr. NaisGai asegura estará ligada por el resto de su carrera será con el cantante Rauw Alejandro, a quien conoció de niño cuando estudiaban juntos en el Colegio María Auxiliadora de Carolina. Ambos comenzaron a hacer música cuando eran unos desconocidos y han crecido juntos, tanto en lo personal como en lo profesional. González le produjo las primeras canciones de Rauw Alejandro, y también ha estado involucrado en sus álbumes, “Afrodisiaco”, “Vice Versa”, “Saturno” y “Playa Saturno”, entre otros proyectos.

“Cuando nosotros empezamos, todavía no teníamos el respeto de la gente. Siempre trabajé con otros artistas durante ese periodo, pero me mantuve ahí con Rauw. Con el trabajo que continuamos haciendo, con mucha perseverancia, con muchas ganas y con mucha hambre, logramos explotar”, destacó González, quien toca el piano, la guitarra y el bajo.

La comunicación, el entendimiento y la buena química que hay entre ambos han sido clave para llegar a los niveles alcanzados, donde las canciones son escuchadas por millones de personas alrededor del mundo y han sido nominadas y resultado ganadores en premiaciones de la industria.

“Por lo general yo siempre le muestro algún ritmo o idea, pero hay veces que simplemente estamos en el estudio y empezamos con ideas frescas desde cero. Rauw me puede decir ‘llevo tiempo pensando que quiero solo una canción como esto’, y me da una explicación de lo que quiere hacer. Obviamente, mi trabajo como productor es sintetizar todo lo que él me está diciendo verbalmente y convertirlo en sonido y que haga sentido con lo que él está diciendo. Hemos tenido mucha química con eso”, explicó González, quien considera que los temas de Rauw Alejandro “Todo de ti”, “2/Catorce”, “No me sueltes”, “Ponte Nasty” e “Inquieto” ejemplifican a la perfección su versatilidad como productor.

En el caso de “Todo de ti”, la cual ha sido escuchada por cerca de 1,170 millones de personas en Spotify y cuyo vídeo se ha reproducido 695 millones de veces en YouTube desde que se estrenó hace dos años, es un ejemplo de cómo trabajan juntos.

“Esa fue una de esas canciones que Rauw dijo ‘llevo tiempo escuchando este tipo de música y me gustaría hacer algo así’. En ese momento, él estaba bien metido en lo que era la música indie, por lo que traté de llevar el sonido de la canción a que fuera un poquito más pop, más sólido, porque la música indie es un poquito suave a veces”, destacó el productor musical quien estudió Ciencias de Computadora en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Bayamón.

“Con ‘Todo de ti’ le dimos la ‘pesaera’ que le hacía falta para que sonara medio urbano y todo lo demás simplemente cayó en su lugar. La gente la aceptó y fue un palo”.

Algo que caracteriza a Mr. NaisGai es que le gusta experimentar con nuevos sonidos y ser arriesgado a la hora de crear. (Suministrada)

Algo que caracteriza a este productor y compositor es que le gusta experimentar con nuevos sonidos y ser arriesgado a la hora de crear. “Nosotros hacemos música arriesgada, hacemos música distinta, música que quizás en nuestro género no se ha tocado. Esto lo hemos hecho desde que empezamos”, añadió.

“Siempre vamos a estar apostando a un nuevo sonido, siempre vamos a estar buscando que más podamos aportar al género. Siempre buscando innovar, respetando lo que pasó antes, pero siempre buscando qué es lo nuevo. Por eso, siempre estoy al corriente de lo que está pasando en la música y también conozco lo que ya se hizo, para no repetir o para usarlo a mi favor de una manera nueva”.