A partir de mañana, 7 de julio, los fanáticos del cantante urbano Rauw Alejandro tendrán entre sus manos nueva música cuando esté disponible el nuevo álbum “Playa Saturno”, inspirado en sus recuerdos y aventuras en las playas de Puerto Rico.

El exponente primero dijo que solamente se escuchará “95% de PERREO y 5% de otra cosa…”, haciendo referencia a su álbum anterior “Saturno”, donde se escucharon un sinnúmero de temas con ritmos variados como hip hop y freestyle. Luego le subió un poco al por ciento, al asegurar que “este álbum es para todos los fans del reguetón clásico y moderno, especialmente para mi gente de Puerto Rico 10000%%%% perreo!!!”.

Cuenta con 14 temas. Desde el sencillo principal, “Si Te Pegas”, una colaboración con Miguel Bose, hasta la participación del artista regional mexicano Junior H en “Picardía”, Playa Saturno promete ser “un proyecto auténtico”, según el artista.

El artista puertorriqueño rinde homenaje al reggaetón clásico al reunir a grandes exponentes del género como Ñejo y Dálmata, Jowell y Randy e Ivy Queen.

La producción principal estuvo a cargo de El Zorro, Dímelo Ninow y Kenobi y cuenta con la participación otros reconocidos productores como Rvssan, Cauty, Dulce Como Candy, DJ Luian, Mambo Kings y Mr. NaisGai.

De otro lado, el cantante advirtió que se tomaría un descanso de los estudios de grabación. “Quién sabe cuando haga otro álbum, así que espero que puedan disfrutar este por un buen rato”, escribió en su cuenta de Instagram. “Por el momento, me iré a descansar, a disfrutar y a seguir aprendiendo de todo lo que hay en la vida”.

El mensaje estuvo acompañado por una serie de fotografías que eran alusivas a Puerto Rico, y donde se veía al artista en una playa, sobre una lancha, con tres perros, una imagen del área de San Juan y, hasta, un coquí, por lo que muchos fanáticos especularon que se encontraba de vacaciones en la isla.

Tan reciente como el 22 de junio, Rauw Alejandro, grabó un tema como el DJ, productor y compositor argentino Bizarrap. El vídeo de la sesión número 56 incluye los movimientos de cámara y colores característicos de las sesiones de Bizarrap, e incluso en ocasiones se mostró al puertorriqueño con un casco de astronauta. De igual manera, grabaron la canción “Baby Hello ”, la cual es muy probable que aparezca en el nuevo álbum del puertorriqueño.

Además de eso, a finales de marzo el cantante estrenó también el EP llamado “RR”, donde grabó tres temas junto a su pareja sentimental, la española Rosalía. Este proyecto colaborativo incluyó los temas “Beso”, “Vampiros” y “Promesa”, los cuales han sido todo un éxito, sobre todo el primero, que ya ha sido reproducido 325 millones de veces en Spotify.

“Saturno” y otros álbumes

El lanzamiento de este nuevo álbum llega, en cierta manera, como una sorpresa para los fanáticos del artista, debido a que, a principios de noviembre de 2022, el puertorriqueño puso a disposición del público su cuarto álbum, “Saturno”.

En ese momento, el cantante indicó que había creado el álbum para que fuera disfrutado como una experiencia desde la primera a la última nota. “Quería llevar a mis fans en un viaje por mi mente, mis emociones, los sonidos que me influenciaron. Este álbum cuenta una historia de principio a fin”, indicó el artista en ese momento. “Para mí, este álbum es una colección de los sonidos que me formaron. Desde los inicios del hip-hop hasta el freestyle y, por supuesto, el reguetón, estos son los elementos que me hacen ser quien soy”.

Este álbum se unió a otros tres como “Trap Cake Vol. 2″ (2022), que incluyó éxitos como “Museo” y “Caprichoso”; a su disco “Vice versa” (2021), con temas como “Todo de ti”, “Cúrame” y “Desesperados”; y su primer álbum “Afrodisíaco” (2020), donde aparecieron canciones como “Dile a él”, “Reloj”, “Enchule y “De cora”.

De hecho, el 31 marzo y el 1 de abril de 2023, Rauw Alejandro llevó a cabo dos conciertos con un lleno total en el Coliseo de Puerto Rico del “Saturno World Tour 2023″. De igual manera, dicha gira continuará el 23 de agosto en Valencia y luego visitará ciudades como Palma de Mallorca, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Madrid y Tenerife, en España; Milán y Roma, en Italia; París, Francia; Gdańsk, Polonia; Bruselas, Bélgica; Rotterdam, Países Bajos; Zurich, Suiza; Londres, Inglaterra; Dusseldorf, en Alemania; Lima, Perú; y Santiago, Chile. La gira concluirá en Sao Paula, Brasil, el 2 de noviembre de 2023.