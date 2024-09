Muere el rapero Rich Homie Quan

Esta alianza artística no acabó bien y Rich Homie Quan decidió lanzar su carrera en solitario con canciones como ‘Type of Way’, adoptado como un himno oficioso del equipo de fútbol americano de la universidad Michigan State.

Los temas ‘Flex (Oooh, Ooh, Ohh)’ y ‘Ride Out’ tuvieron también gran repercusión durante su etapa en activo, en la que se caracterizó por ser un rapero con especial énfasis en el aspecto melódico, probablemente por la influencia familiar de las bandas de soul como The Temptations o The Isley BrothersCon varias “mixtapes” publicadas en plataformas digitales, su discografía se compone del álbum, ‘Rich as in Spirit’ (2018), de la mano de Motown Records.