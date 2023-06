Sobre una tarima poco iluminada, tres mujeres empuñan micrófonos con certeza y sus voces se prestan a dar testimonio de sus experiencias en el brillante y despiadado mundo del sonido. Tres estilos, tres personalidades, tres creatividades, tres formaciones vastamente distintas. Tres voces que le dan forma a narrativas que transforman y reescriben la compleja y muchas veces injusta historia de mujeres en la música.

Durante la tarde del miércoles se llevó a cabo un panel titulado “Mujeres en Música” como parte de una serie de eventos organizados por Spotify, una de las plataformas de streaming musical más grandes del mundo. El panel, que contó con la participación de las exponentes Chesca y papao, y de Tuti Bou, VP de Sony Music Puerto Rico, le dio una mirada al impacto que las mujeres han tenido en la industria musical como un todo y formó parte de una iniciativa que lleva por nombre “Casa Spotify”.

“Casa Spotify” forma parte del compromiso de esta marca con elevar a artistas puertorriqueños y tiene como objetivo conectar y desarrollar relaciones a largo plazo con artistas puertorriqueños, managers y sellos, ofreciendo iniciativas educativas y brindando los recursos. Según datos de la compañía, tan solo en 2022, casi 13 mil millones de horas de música latina fueron reproducidas en todo el mundo y 5 de los 10 artistas de música latina más escuchados en Spotify fueron de Puerto Rico.

"Para mí ha sido una trayectoria difícil, sacrificada y muy larga, pero me siento súper orgullosa y agradecida de poder seguir luchando y estar ahí para las mujeres que sigan el mundo viendo cómo se puede”, dijo Chesca. (Nahira Montcourt)

El panel fue moderado por la periodista Frances Solá-Santiago y en él se discutieron temas como los procesos de cada una de las artistas, la evolución de la escena musical para las mujeres al igual que algunos de los retos que han enfrentado.

La joven cantante paopao, reconocida por su particular estilo, llegó vestida con un beanie con orejas y una calavera en el centro, un sweater largo y botas de suela alta. Chesca, su cabello rosa, traía uñas largas y coloridas, una t-shirt del popular anime “Inuyasha” y botas blancas, mientras Tuti Bou vestía un traje largo de blanco y negro y el cabello suelto. Pero en lugar de chocar, sus personalidades y estilos se complementaban en una conversación multigeneracional profunda y valiosa.

“En los últimos años, en los que el género urbano ha tenido tanto auge, ha habido una explosión y yo creo que un movimiento increíble de mujeres en la música, lo que a mí me da muchísima alegría porque he pasado por muchísimas etapas en la industria de la música y diferentes géneros y movimientos de esas épocas en donde las mujeres siempre llegábamos después. Eso es algo que ha perdurado por muchos años. Me acuerdo de que en la época de la música pop, salsa y merengue, siempre fueron los hombres los que empezaron esos movimientos. Pero siempre que una mujer despunta, es impresionante cómo la siguen”, relató Tuti Bou, una veterana de la industria musical en Puerto Rico.

Las artistas, por su parte, reflexionaron sobre sus procesos creativos y sus evoluciones como artistas. “Mi proceso ha cambiado porque empecé como compositora. Haciéndole café a los artistas. Estuve en un estudio donde se hacían muchas sesiones de composición y allí comencé a aprender. A la vez estaba con el deseo y trabajando para ser artista. Estaba escribiendo para otras personas y no estaba feliz. Y a pesar de tener ese éxito, pensaba ‘esto no es lo que yo quiero decir, esto no es lo que yo quiero hacer’”, expresó paopao. “Yo no encontraba mi voz ahí. Ya no estoy pensando en otras personas. Me puse primero y me ha salido bastante bien”, dijo, entre risas.

Tuti Bou también explicó que su propio trabajo con Sony no ha estado exento de machismo, pues siendo mujer ha tenido que trabajar incluso más duro para llegar a la posición en la que se encuentra hoy. (Nahira Montcourt)

La joven puertorriqueña Chesca, quien ha tenido exitosas colaboraciones con artistas como Pitbull al igual que varios éxitos individuales, también narró parte de sus experiencias. Recordó, particularmente, el proceso detrás del tema “Te quiero baby”, que interpretó junto al exitoso rapero de origen cubano. “Cuatro años pasaron y me tomé el atrevimiento de decirle a Pitbull, ‘mira, vamos a hacer algo’. Para mí ha sido una trayectoria difícil, sacrificada y muy larga, pero me siento súper orgullosa y agradecida de poder seguir luchando y estar ahí para las mujeres que sigan el mundo viendo cómo se puede”, explicó sobre el origen de la canción y también como ejemplo de la importancia de atreverse.

Otro de los temas discutidos fueron las expectativas excesivas que muchas veces se ponen sobre las mujeres que no se ponen sobre los hombres. Agregaron, además, que en muchas ocasiones la misma industria hace que las mujeres artistas se vean como competencia entre sí en lugar de motivar al apoyo y al respeto mutuo. “Se ponen a compararnos cuando no tienen que hacerlo”, expresó paopao.

Las mujeres también reflexionaron sobre el impacto de las plataformas de música en la industria. Bou, en especial, recordó lo difícil que podía ser en el pasado hacer que la música se escuchara en otras partes. “Hay que darle las gracias a esta plataforma. Yo llegué a vivir la época en la que había que montarse en un avión para llevar música nueva a otras partes del mundo”, dijo. Bou también explicó que su propio trabajo con Sony no ha estado exento de machismo, pues siendo mujer ha tenido que trabajar incluso más duro para llegar a la posición en la que se encuentra hoy.

Sobre el futuro de las mujeres en la música, las panelistas se mostraron optimistas, reconociendo que queda camino por recorrer. “Hay que decir que cada día más las mujeres nos vamos uniendo y nos vamos dando cuenta de que cuando nos unimos somos una bomba”, expresó Chesca.