Murió el cantante y compositor argentino Leo Dan

Durante la Navidad , también había compartido un escrito: “ Amigos queridos, este 2024 ha sido un año lleno de bendiciones, encuentros y alegrías . Cada momento vivido junto a ustedes es un tesoro que guardo en el corazón. Agradezco profundamente todos los hermosos mensajes que me hacen llegar, me llenan el alma y me dan aliento para continuar. También agradezco a quienes me acompañaron este año en mi gira despedida. ¡ Gracias por su cariño y por el apoyo de siempre! ¡Que Dios los bendiga! Les deseo una muy feliz Navidad y un próspero 2025, lleno de amor, paz y esperanza”.

Hace una semana, en una entrevista con Radio Rivadavia, aseguró que planeaba concretar un último show en la Argentina. “Yo ya no quería cantar más, me iba a dedicar solo a componer, pero creo que ahora voy a hacer un show en la Argentina. No puedo adelantar mucho porque estamos aún en conversaciones para hacerlo y no está todo firmado. Pero la despedida de octubre pasado no será la última, si Dios así lo quiere”, había dicho.