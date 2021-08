Llevar a las mujeres a empoderarse a través de su música ha sido inspiración para la cantante Myriam Hernández por los pasado años, una acción que también ha logrado luego de que diera a conocer su testimonio de haber vivido una relación tóxica que incluyó maltrato psicológico.

La cantante chilena asegura que esto le ha acercado aún más a sus seguidoras féminas, que se han inspirado a dar pasos y a tomar decisiones en favor del amor propio.

“Hacía tres años había comenzado a hacer un tour ‘Ser mujer’ y compuse una canción con el mismo título, en la que hablaba de lo que significa empoderarse porque había muchos feminicidios en muchas partes del mundo, porque hay muchas mujeres que no hablan y están tratando de luchar por la igualdad de género desde hace muchos años, pues este patriarcado viene de historia... En ese tour me atreví a contar que antes de casarme con mi marido tuve una relación muy tóxica de mucha violencia psicológica. Pensé que era muy importante hablarlo porque hay muchas mujeres que siguen mi música y mi carrera, y probablemente muchas de ellas lo viven y van a mis conciertos”, contó Hernández.

Con su más reciente disco “Sinergia”, que lanzó recientemente y que incluye 11 temas, la artista regresa a grabar después de una década y le da continuidad a ese mensaje con la canción en promoción “Hasta aquí”, sobre el empoderamiento femenino con el que asegura que hay que continuar promulgando para salir de ciclos de violencia machista, puesto que la experiencia de una puede ayudar a tantas mujeres que lo necesitan.

“Este tiene que ver mucho con el amor propio de una mujer, con la intención de ayudarlas a tener más fuerza, a sentirse más seguras. Quería que en este álbum existiera una canción que habla de cómo empoderarte, de que les dé ganas, fuerzas, ímpetu. Con esta canción, desde la música te da esa energía y la letra es muy poderosa, muy potente”, señaló la intérprete de “El hombre que yo amo”.

Tras su lanzamiento revela que han habido muchas mujeres que le han enviado mensajes por la red social Instagram por la que le comunican sobre sus ganas de cambiar y convertirse en mujeres fortalecidas, dispuestas a dar pasos trascendentales con tal de llevar una mejor vida.

“Me dicen ‘hasta aquí llego’, ‘mañana voy a ser otra mujer, empoderada, fuerte, segura de mí misma, no sintiéndose menos... Y otras que han dicho también hasta aquí llego esta relación toxica, ‘voy a salir de acá’. La verdad es que ha sido maravilloso leer esos mensajes, que me siguen llegando también, y me da muchas ganas de, obviamente, seguir hablando de este tema que puede ayudar. De alguna manera creo que tenemos que ayudarnos y cuando una tiene la facilidad de llevar un mensaje públicamente y a través de las entrevistas o de la música, es maravilloso. Es parte de la responsabilidad también de todos los que estamos en las comunicaciones”, manifestó la artista.

La vocalista de “Huele a peligro” asegura sentirse feliz y llena de energía ante lo que será oficialmente su regreso a los escenarios con un público presencial y su reencuentro con el público de Puerto Rico, al que recuerda con tanto cariño y donde conserva la amistad de personas que fueron apoyo en su carrera desde sus inicios.

Su cita con el público boricua será el sábado, 30 de octubre en el Coca Cola Music Hall del Distrito de Convenciones a las 8:30 p.m. como parte del Sinergía Tour, con el que visitará varias ciudades de Nueva York, New Jersey, Boston, Westbury, Long Island, Washington DC, Atlanta, Tampa, Miami, y Pennsylvania.

“No hallo la hora ya de que comience octubre, que va a significar volver a los escenarios con público, mirarlos, sentirlos, escuchar el aplauso y escucharlos en los coros. Va a ser mágico, maravilloso y estoy muy ansiosa por eso. Obviamente estoy feliz porque voy a llegar a la isla que amo, que me ha tratado siempre con un cariño tremendo”, añadió la cantante, quien adelantó que será un espectáculo diferente en cuanto a iluminación, tecnología, visuales y nuevos arreglos a las canciones clásicas, además de interpretar los temas de “Sinergia”, disco grabado y producido en Miami por Jacobo Calderón junto al ingeniero en sonido Boris Milán.

Aun cuando la onda urbana pareciera arropar el globo, Hernández prefiere mantener su sello distintivo con baladas clásicas y otras más rítmicas que son muy actuales, con las que confía que también llegan a las nuevas generaciones, pues su álbum va dirigido para quienes se enamoran, que están ávidos de escuchar música urbana como música romántica.

“El amor va a estar siempre en nuestras vidas. Por eso me parece hoy más transgresor seguir en mi línea romántica que sumarme al cambio. Así es que vamos por eso con mucha fuerza igual. El romance no pasa de moda y hay mucha gente que espera también que espera tu línea. Ese público ha heredado mi música, esas nuevas generaciones”, apuntó la baladista, quien hace tres años grabó la canción “Amorfoda” del exponente Bad Bunny a modo de respuesta.

“Me quise dar el gusto, como para responderle a Bad Bunny con la canción Amorfoda que a mí la melodía me parece bellísima. Por eso quise hacerle una respuesta. Cantó del amor de una forma desdichada y quise decirle que sí puede creer en las mujeres, esa era la idea. Me encantó hacer ese guiño”, explicó la cantante, quien con su línea romántica ha mantenido a un público cautivo por tres décadas.

Tras la experiencia vivida con la pandemia, Hernández enfatiza que de todo lo reflexionado en este periodo de tanta incertidumbre, destacó el apreciar tener salud y vivir en amor.

“Si los tienes eres rico. Con salud puedes trabajar, hacer ejercicios y vivir la vida simple. El amor te hace sentirte querido, te da la capacidad de amar a otros, te hacer respetar al resto, amar y respetarte a ti. Con esos valores uno vive, no necesitas nada más, de verdad, y eso se lo inculqué a mis hijos, el valorar el respeto y dar gracias a Dios por estar sanos y vivos”, concluyó.