La música de cine tiene la capacidad de transportarnos a galaxias lejanas, a mundos fantásticos o a los momentos más intensos de una historia. Sin embargo, detrás de esas melodías épicas que escuchamos en películas, series o videojuegos existe un complejo proceso de producción que nunca se había realizado en Puerto Rico. Hasta ahora, ya que con la creación de la Puerto Rico Scoring Orchestra (PRSO), un grupo de músicos y profesionales busca cambiar esa realidad y abrir nuevas puertas para la industria musical local.