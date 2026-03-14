Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Nace la Puerto Rico Scoring Orchestra: música para cine hecha en la isla

Esta corporación fue creada por tres jóvenes músicos puertorriqueños que tienen grandes planes para la industria musical

14 de marzo de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sesión de grabación de la Puerto Rico Scoring Orchestra en Astra Studio, en Hato Rey. (Suministrada)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

La música de cine tiene la capacidad de transportarnos a galaxias lejanas, a mundos fantásticos o a los momentos más intensos de una historia. Sin embargo, detrás de esas melodías épicas que escuchamos en películas, series o videojuegos existe un complejo proceso de producción que nunca se había realizado en Puerto Rico. Hasta ahora, ya que con la creación de la Puerto Rico Scoring Orchestra (PRSO), un grupo de músicos y profesionales busca cambiar esa realidad y abrir nuevas puertas para la industria musical local.

RELACIONADAS
Tags
Orquesta Sinfónica de Puerto RicoMúsica clásicaPelículasCine en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Francisco Javier Díaz
Francisco Javier DíazArrow Icon
Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 13 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: