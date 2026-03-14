Nace la Puerto Rico Scoring Orchestra: música para cine hecha en la isla
Esta corporación fue creada por tres jóvenes músicos puertorriqueños que tienen grandes planes para la industria musical
14 de marzo de 2026 - 11:10 PM
14 de marzo de 2026 - 11:10 PM
La música de cine tiene la capacidad de transportarnos a galaxias lejanas, a mundos fantásticos o a los momentos más intensos de una historia. Sin embargo, detrás de esas melodías épicas que escuchamos en películas, series o videojuegos existe un complejo proceso de producción que nunca se había realizado en Puerto Rico. Hasta ahora, ya que con la creación de la Puerto Rico Scoring Orchestra (PRSO), un grupo de músicos y profesionales busca cambiar esa realidad y abrir nuevas puertas para la industria musical local.
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