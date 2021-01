El exponente del género urbano, Nicky Jam, causó revuelo hoy en las redes sociales luego de publicar un antes y después de haber bajado 50 libras.

“50 lbs 💪🏽💪🏽💪🏽💪🏽”, escribió el cantante junto al montaje que, en tres horas, cuenta con más de 500 mil “me gusta” y una larga lista de comentarios de felicitaciones y motivación, especialmente de sus colegas y amigos de la industria musical.

“Eha, ‘bro’, me la pusiste difícil. Yo que tenía ventaja. Felicidades. Siempre cumples lo que te propones. LU”, dijo el productor Raphy Pina. “Eso. Felicidades”, expresó por su parte el comediante y animador Raymond Arrieta.

Desde hace algunas semanas, el reggaetonero lleva presumiendo su cambio físico y comparte las rutinas que le han funcionado para lograr su meta. Hace tres semanas reveló que había comenzado a entrenar con pesas.

PUBLICIDAD

“45 libras. Ahora le damos a las pesas y matamos”, precisó.

Le sigue los pasos a Daddy Yankee

En septiembre, luego de sorprender a sus seguidores luciendo 25 libras menos, Daddy Yankee volvió a publicar un vídeo haciendo ejercicios en sus redes sociales, esa vez, para anunciar que puede levantar pesas de 60 libras.

“El proceso de rebajar no ha sido fácil. Se sufre, pero cuando vas viendo los resultados, uno se motiva todos los días a meterle más duro, aunque duela. La paciencia y la disciplina son vitales para no desanimarse. Sé que todavía me falta, pero voy determinado a llegar a mi meta. Espero que alguien se motive hoy para arrancar a dar un cambio en su vida. La salud es primero. Recuerda que la mente es un campo de batalla, sé su comandante, no su soldado”, escribió el intérprete de “Con Calma”.

Desde hace algunos meses, Yankee decidió cambiar sus hábitos alimenticios y empezó a realizar algunas rutinas de ejercicios para bajar de peso y mejorar su salud.