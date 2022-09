El exponente urbano Nio García radicó una demanda en la que solicita la resolución de su contrato discográfico con la compañía, AH Entertainment, Inc., mejor conocida en el mundo artístico, como “Flow La Movie” Inc. en el Tribunal Federal para el Distrito del Sur de Florida.

De acuerdo con información difundida a través de un comunicado de prensa, la compañía AH Entertainment, Inc. fue dirigida desde el 2016, por el productor, José Hernández conocido como “Flow La Movie”, responsable de lanzar los éxitos musicales de Nio García como “Te Boté Remix” y “AM Remix”, entre otros.

El productor “Flow La Movie” murió en un accidente aéreo el 15 de diciembre del 2021 en la República Dominicana junto a su familia. Ante esta situación en la demanda se alega “que la madre del productor, Ilianes Ruiz se autoproclamó presidenta de Flow la Movie y única heredera de su hijo”, lee el comunicado.

PUBLICIDAD

García es representado por el licenciado Edwin Prado y según los alegatos al día de ayer, cuando se radicó la demanda, no existe una Declaratoria de Herederos. Al productor le sobrevive una hija.

La demanda alega que Ruiz madre del productor ha controlado las operaciones de Flow La Movie contrario a derecho en vista de que no se le ha nombrado por el Probate Court como albacea de la sucesión de Hernández. Se alega que Ruiz a hecho todo lo posible para descarrilar la carrera musical de Nio García causando que la compañía incumpla sus obligaciones contractuales con el artista.

García le exige al Tribunal que lo libere del contrato discográfico o en la alternativa, dicte el nombramiento de una persona apta para administrar la compañía y asegurar el cumplimiento con sus obligaciones contractuales.

“El alegado testamento del Sr. Hernández presentado por la Sra. Ruiz al Probate Court es altamente cuestionable. No existe un documento original, sino una copia la cual a nuestro juicio no fue otorgada conforme a derecho. La ley en el estado de la Florida establece que cuando no existe un testamento original, se presume que la persona que preparó el testamento, lo destruyó y/o lo revocó y se debe tratar la situación como si no existiera el testamento”, expresó el licenciado Prado en declaraciones escritas.

Por esa razón, la demanda menciona el conflicto que existe en el Probate Court de Polk County, Florida, entre la demandada, Ilianes Ruiz, y la única hija sobreviviente del fenecido productor, Keigelyan Hernández, quien actualmente está luchando por su herencia, como la única heredera Hernández.

“Yo estoy loco de soltar música, pero me engañaron con falsedades y mentiras”, expresó García en sus redes sociales.