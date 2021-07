El cantautor argentino Noel Schajris está más que feliz y entusiasmado en estos días. Además de celebrar dos décadas de carrera artística, está muy ilusionado con la gira “Mi presente” -que también es el título de su nuevo disco-, que lo llevará desde octubre por varias ciudades de Estados Unidos, con una parada en Puerto Rico, el 21 de noviembre, para ofrecer un concierto en el Coca Cola Music Hall, en el Distrito T-Mobile, en Miramar.

Pero, sobre todo, asegura que siente mucha emoción y gratitud por el apoyo de sus fans, además de que su amor por la música “está más fuerte que nunca”.

El reconocido músico, autor de canciones como “No veo la hora”, “Aunque duela aceptarlo” y “La única en mi vida”, habla con emoción de esta gira con la que hará un recorrido a través de esos veinte años de carrera. Pero afirma que también incluirá los de su más reciente trabajo, “Mi presente”, una producción que incluye 20 temas y que se consigue en todos los formatos -casette, vinilo, CD y streaming.

Precisamente, el artista asegura que su presente es de mucha felicidad y de mucha pasión porque ha llegado a una etapa de su vida en que “amo a la música en su máxima expresión, sin pensar en el qué dirán o cómo la industria lo va a recibir; más bien, pienso en ser honesto, compartiendo cercanamente con mis fans”. Algo que él atribuye a que ha ganado madurez.

“Hacer lo que amas sin ningún tipo de pensamiento de si gustará o no, de qué pensarán… Realmente, en el buen sentido, ya no me importa porque amo lo que hago y, en mi experiencia, cuanto más te liberas de temores y de pensamientos de esperar algo, más cosas bellas llegan y más receptividad hay a lo que haces artísticamente”, afirma Schajris, quien cumplió 47 años el pasado 19 de julio.

El cantante y compositor, uno de los integrantes del dúo Sin Bandera, explica que se siente dueño de su arte porque ahora también cuenta con una plataforma digital (noelschajris.fan) que le ayudó a mantenerse en contacto con su público durante el año pasado. Además fundó su propia casa productora, lo que le da más independencia y más importante aún, gran cercanía con “mi familia extendida”, como llama a sus seguidores.

“Ha habido muchas cosas lindas que he vivido como solista en Puerto Rico en los últimos veinte años. Pero sobre todo, ahora estoy muy entusiasmado con mi concierto en el Coca Cola Music Hall que es parte de una gira especial. Se siente muy bonito porque ha sido una evolución crecer con mis fans y ahora con una plataforma única para el mundo”, señala el cantante, quien se describe como muy romántico.

“Mientras se sienta bonito, yo hago colaboraciones con artistas que valgan la pena, sin importar el género. Soy romántico, me encanta el amor y la expresión que más me gusta es todo lo que tiene que ver con el ‘rhythm and blues’ (R&B), la música soul y el hip hop, que también me encanta y mezclo de todo un poquito. En mi carrera he hecho hasta versiones en salsa con mi hermano Víctor Manuelle”, asegura Schajris, tras indicar que la mayoría de los artistas amigos que tiene son puertorriqueños. Entre ellos, también menciona a Luis Fonsi y a Pedro Capó.

De hecho, dice que es posible que se den colaboraciones con algún artista en el concierto que ofrecerá aquí porque “nunca se sabe qué amigo está por allí y pueda hacer un ‘palomazo’, como dicen en México, una improvisación de alguna canción”.

“Mi último show como solista en Puerto Rico fue hace como unos cinco o seis años y me gustaría creer que hoy soy mejor artista. Pero de lo que sí estoy seguro es de que va a ver el mejor espectáculo porque voy a llegar luego de varios shows por Estados Unidos, así que la banda va a estar muy acoplada. Y les prometo que vamos a gozar”, asegura, mientras dice entre risas, que espera comerse un trifongo antes de salir al escenario.

Puro corazón en los conciertos

Así describe Noel Schajris su gira “Mi presente”, que además de darle nombre a su nuevo disco, es producto del tiempo en que, como les pasó a muchos artistas, dejó de dar conciertos presenciales debido a la pandemia. “No fui la excepción, pero me puse creativo y con todo el equipo de talentos que tengo, hicimos posible un disco de 20 canciones y generamos una multiplataforma única en Latinoamérica”, explica el artista, al precisar que el encierro pandémico le hizo soñar en grande para lograr una mayor cercanía con el público.

Precisamente, resalta que los temas desarrollados en este nuevo disco, están relacionado al corazón. “No me puedo salir del corazón, soy puro corazón, la música tiene que ser puro corazón y así la vivo yo. El amor en sus infinitos matices y variantes es lo que me inspira. La poesía de este mundo tiene que ver con el amor en todas las expresiones, así que es inacabable y es lo que soy en esencia”.

Para la serie de conciertos por Estados Unidos, Puerto Rico y República Dominicana, Schajris también anuncia, en primicia, que se hará un concurso para buscar talento local en cada ciudad que se visite. De la misma forma, estará regalando un mes gratis en su plataforma digital a los fans seleccionados que hayan comprado boletos para esta gira.

Otro regalo para sus seguidores es una “convivencia VIP” para la que seleccionarán 20 fanáticos que podrán compartir con él luego de terminado el concierto en cada ciudad. “Nunca he hecho algo así en mi carrera ni en ninguna gira. En realidad, el afortunado soy yo porque voy a poder convivir con algunos de mis fans”.

Explica que, generalmente, después de un concierto, los artistas se encuentran con los amigos o la familia. En su caso, los ganadores se convertirán en su familia extendida con los que compartirá un buen rato. El encargado de contactar y llevar a los fanáticos al camerino será su padre, Sergio Schajris, quien viajará con él en la gira

“Decidí que tenía que ser el Schajris original, mi padre va a tratarlos como familia porque él sabe muy bien lo importante que son para mí, así que nadie mejor que él para ser el anfitrión. Conociéndole, va a llegar al camerino con los nombres y apellidos y las historias de todos”, dice entre risas, para luego asegurar que extraña mucho a sus fanáticos y por eso está feliz de que “por fin nos vamos a ver en un show en vivo en la isla, después de muchos años”.

El cantante aclara, además, que el dueto Sin Bandera -compuesto por él y el cantautor mexicano Leonel García “sigue siendo un dúo, nunca se ha ido”. Cabe recordar, sin embargo, que en 2008 se separaron y ambos artistas siguieron carreras de solistas hasta que, en 2015, anunciaron su reencuentro en las redes sociales.

“Venimos de hacer 350 shows en los últimos años con canciones nuevas. Vamos a estar en gira a partir del año que viene y en octubre sale música nueva. Sin Bandera sigue en el presente y estamos más que felices, festejando 20 años, así que vienen muchas cosas lindas con Sin Bandera”, afirma Schatjris, al explicar que están alternando proyectos solistas con proyectos de grupo.

“Así será por los próximos veinte o treinta años. Hay Sin Bandera y solistas, vamos a estar alternando esos proyectos”, reitera el cantante, aunque destaca que su evolución como solista “ha sido bellísima”, además de que ha aprendido mucho.

Pero ahora, su atención está dirigida a celebrar esas experiencias vividas y por las que siente “mucha gratitud” con el público que siempre lo ha seguido.