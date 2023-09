El pasado martes, mientras participaba en el programa de comedia de Telemundo “Raymond y sus amigos” (RYSA), la merenguera boricua Olga Tañón no logró identificar el momento más feliz de su carrera de casi cuatro décadas. Entre tantos, mencionó el concierto “Ardiente”, celebrado el 11 de octubre de 1997 en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan, y cuya asistencia sobrepasó las 30,000 personas.

De hecho, la cita musical para la historia en el icónico parque capitalino, fue recordada ayer en la mañana, cuando “La Mujer de Fuego” recibió la Medalla de San Juan de parte del alcalde Miguel Romero. Esto, horas antes de que el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, el recinto dedicado al entretenimiento más importante de la isla, encendiera las luces para “Simetría Tour 2023″.

Después de anoche, no cabe duda de que la cantante de 56 años atesorará el “show” como uno de los “más felices” de su trayectoria. Además del “sold out” que acaparó la sección de compra de boletos en la página de Ticketera, fueron varios los detalles que lo harán inolvidable.

Los músicos, vestidos de negro, se acomodaron en el escenario para acompañar a la artista durante la velada, que incluyó más de 28 canciones. Mientras tanto, en uno de los laterales de Arena, un grupo de zanqueros, cabezudos, jíbaros y vejigantes, esperaban los acordes de “Soy puertorriqueño”, el tema con el que Tañón abriría la esperada velada.

Minutos después, se desplazaron entre el público para llenarlo de color y orgullo patrio. Más que todo, lo hicieron para recibir a una hija de la casa, una querendona que regresó 14 años después de su último concierto en su tierra natal.

/

La producción, a la par con los avances de la tecnología, optó por avatares creados por la inteligencia artificial para darle la bienvenida al público de “La Tañón”. En su mensaje, admitieron, los presentes experimentarían sensaciones “imposibles de registrar”, y estaban en lo correcto.

Asimismo, el avatar de Tañón definió el término “simetría” y prometió que esta noche se “viviría un suceso”. Fue entonces que los sonidos de explosivos, fuego y confeti abrieron el fiestón que la puertorriqueña radicada en Miami tenía preparado para sus compatriotas.

Para la apertura, la cuatro veces ganadora del Grammy Latino no estuvo sola. Junto a ella, apareció otro de los embajadores de la cultura borinqueña, Manolo Ramos. La exponente, cómoda con su figura, optó por un vestido largo, rojo intenso, lleno de brillo como siempre, y transparente.

La maquillista profesional Tania Pitre, encargada del arreglo personal de la esposa de William Denizard “se dio una arrastrada”, como ella diría. La larga cola postiza que lució quien debutó en el 1984 protagonizó el “total look” de la anfitriona.

Desde el Nivel Superior hasta la primera fila, bailaron al ritmo de “Presencié tu amor”. Cabe destacar que hasta el Coliseo de Puerto Rico llegó público de todas las edades: cómodos, felices, con brillo y lentejuelas.

Unos asistieron solos, otros en pareja y algunos ocuparon filas enteras con su “corrillo”. Total, después del primer tema, todos fueron uno. Se movían de un lado para el otro a la vez que se sonreían y chocaban las manos en señal de que la cosa estaba bien buena.

Cabe destacar que muchos de los que acudieron solos, pidieron parejas prestadas y también se dieron su bailada. “Lindo, lindo, lindo”, como repitió Tañón a lo largo del concierto.

La tecnología volvió a hacerse presente. Esta vez, los fanáticos pudieron escanear un “QR Code” que les daría acceso a las redes sociales y plataformas digitales de su ídolo.

“Me cambió por ella” fue otro de los éxitos más aplaudidos por un público que nunca se sentó ni cerró sus labios. Sin embargo, la atención se centró en un hombre que, desde Arena, cantaba el coro de la canción de forma efusiva. Gracias a su actuación libre y apasionada, se ganó la felicitación de “La Mujer de Fuego”.

¿Qué podría significar la presencia de una serpiente gigante en la pantalla principal de la tarima? Olga Tañón cantaría lo que para muchos es considerado un himno. Con esta interpretación, la artista, que mantiene intactas su estámina, voz, proyección escénica y destrezas de baile, le regaló a la audiencia otro “momentazo” luego de moverse al estilo de una serpiente, como para 1097.

El primero de dos popurríes estuvo compuesto de “Entre la noche y el día”, “Una noche más” y “Cuando la brisa del viento”.

Los avatares, quienes sirvieron de guía toda la noche, detallaron los elementos imprescindibles en un artista: talento , interpretación vocal, carisma y mutua admiración profesional, fueron los mencionados. “(Esto será un diario musical lleno de recuerdos, sentimientos y ritmos”, dijo el avatar de Olga para presentar la primera ronda de artistas.

Esta parte arrancó con “Tesoro mío”, junto al boricua Yan Collazo. Tañón, de igual modo, lució su segundo cambio de la noche, un vestido corto, al estilo “animal print” y más brillo. Acto seguido, la voz de Jerry Rivera se escuchó para interpretar “Vuela muy alto”. Asimismo, la Puerto Rican Power entonó “Tu cariñito”.

Una de las partes más graciosas de la noche fue cuando el avatar de Tañón expuso que, aunque le “daba pena”, tenía que “tirarle a los hombres”. El discurso continuó con un juego de palabras que llevó a los presentes por un paseo por todos las éxitos dedicadas a los hombres como “Es mentiroso” y “Muchacho malo”.

“Buenas noches, ahora sí puedo saludar. Déjenme agarrar aire, que nosotros, la gente mayor… Qué gente mayor, ni gente mayor. ¿Cómo se sienten? Pues, yo me siento la mujer más afortunada del universo”, comenzó mientras tomaba lo que parecía ser vino, y saludaba a su colega Melina León, quien estuvo presente en el espectáculo.

“Para mí, es un privilegio. Esta semana ha sido fuerte, ahí es que te das cuenta que la vida sigue, que el ‘show’ continúa… Esta presentación se la dedico a quienes me han acompañado desde los ‘30 y pico’ de años que llevo de carrera, a unos viejos que hace 15 años me acompañaron en San Juan y hoy me acompañan desde el cielo, y a un hermano que también se nos fue”, agregó.

Después del saludo, Tañón retomó la música. Definitivamente, no había lugar para la tristeza. “Así es la vida”, “Cómo olvidar” y “Bandolero”, continuaron el repertorio. El público, “fresquisito”, continuó de pie y coreando cada éxito de la multigalardonada cantautora.

La gran sorpresa la dio Obie Bermúdez con el tema “Antes”. La aparición del exponente de 43 años provocó que muchos reaccionaran con cara de pena o hicieran “cucharitas”. Esto, como muestra de solidaridad ante el recién anuncio de su divorcio con Jennifer Peña.

Tañón, quien ha vendido más de 5,000,000 de copias de sus discos en el mundo, nunca mostró desgaste ni fatiga. Todo lo contrario. Junto a Bermúdez, Olga Teresa, nombre de pila de la boricua, llegó a uno de los registros más altos de la noche.

Con un tercer cambio de vestuario, esta vez, de vuelta al estilo formal, llegó el turno de “Flaca o gordita”. Sin embargo, fue el tema “Mi eterno amor secreto”, acompañada del español Antonio Manuel Álvarez Vélez, conocido artísticamente como Pitingo, la interpretación más ovacionada de la noche.

Tanto Tañón como Álvarez Vélez, dejaron que los sentimientos cantaran por ellos. En cada estrofa, lo que ambos transmitieron fue tan especial, que muchos del público acabaron entre lágrimas.

Otros éxitos, como “Que alguien me diga”, “Basta ya”, y “Vivo la vida”, quien interpreta varios géneros musicales volvió a poner en evidencia que es una de las artistas más completas del patio. También le dejó claro a sus fanáticos que valió la pena la larga espera de volverla a ver en concierto.

Con otro de los más queridos en la industria boricua, Oscarito, sonó “Carita linda”. La orgullosa de Levittown, Toa Baja, se meneaba de esquina a esquina con sonrisa de oreja a oreja. Y no era para menos, con este concierto, Tañón palpó la realidad de sus sueños de niña.

Allí estaba la menor de cuatro hermanos, mucho más madura, como artista y como ser humano, que la última vez que se paró ante los suyos en concierto. Aun con todos los golpes que recibió para llegar al encuentro, al final, pudo celebrar “La gran fiesta” que había prometido.