La cantante Olga Tañón volvió a expresarse esta semana sobre la situación en Cuba, para solicitar que el pueblo cubano sea una prioridad en y fuera del país.

La intérprete puertorriqueña compartió una publicación con la imagen de una cruz y un mensaje para Cuba al inicio de las primeras manifestaciones de los cubanos en su país y según ella fue objeto de críticas.

La publicación en sus redes sociales desató varios insultos a contra ella y contra su hija Gabriella Denizard, según expresó, por lo que decidió volver a manifestar su sentir sobre las masivas protestas antigubernamentales en Cuba.

“Dios proteja a Cuba y a su gran pueblo ! Que todo se solucione lo más pronto posible para el beneficio de todo un país ! Que la sangre de Cristo proteja a Cuba”, escribió originalmente la artista en la publicación en Instagram.

Anoche, volvió a expresar su opinión respecto a los sucesos más recientes en la mayor de las antillas.

“Al principio de estos días puse rápidamente una cruz pidiendo por Cuba y su gente. Pero lamentablemente comenzaron a lanzar piedras e insultos que no me tomé personal hasta que tocaron a mi hija de forma maliciosa y dañina . Me dije en ese momento, no coloco nada más. Pero pensé, esto no me representa ni me define y si querían mi sentir, aquí les va... Mi opinión, con el mayor respeto hacia todas las partes envueltas de forma directa e indirecta en esta historia, llegó el tiempo de poner en prioridad a un pueblo compuesto por seres humanos. La política, los intereses económicos y/o personales, egos en fin cualquier razón que ha evitado un verdadero cambio en pro del pueblo cubano tiene que detenerse. Continuar adjudicando culpas o justificaciones es continuar perpetuando esta agonía a nuestros hermanos cubanos”, explicó la artista que en el pasado fue duramente criticada por algunos de los exiliados cubanos -la mayoría residentes en Miami- por su participación en el 2009 en el concierto “Paz sin fronteras” celebrado en la Plaza la Revolución José Martí en La Habana. En el multitudinario evento se presentaron 15 artistas de diversas nacionalidades. Tañón regresó seis años después, en diciembre de 2015, para realizar una gira en varias provincias de Cuba, donde recibió el amor de su fanaticada cubana en cada rincón que pisó.

“Por favor coloquen a este pueblo en verdadera prioridad y ejerzan honesta voluntad en buscar soluciones y/o alternativas para que resuelvan lo demás. Tengo Fe y somos muchos los que hemos estado y estaremos dispuestos a ayudar en proveer soluciones positivas. Todos somos humanos y formamos parte esencial de este mundo. Es hora de un nuevo comienzo en todos los sentidos y todas la posturas. Dios bendiga a Cuba y su pueblo”, exhortó la merenguera en su mensaje.

La cantante puertorriqueña no es la única artista local que se ha expresado para pedir ayuda para el pueblo cubano ante la falta de medicinas, alimentos y productos básicos en medio de el peor momento de la pandemia en Cuba. Daddy Yankee, Residente, Kany García, Luis Fonsi y Ricky Martin ha utilizado su nivel de convocatoria para alzar sus voces por los cubanos. y solicitar ayuda humanitaria para Cuba.