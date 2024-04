Olga Tañón y Lenier Mesa se visten como personas sin hogar y graban video musical en el Viejo San Juan

View this post on Instagram

En otro video, Tañón y Mesa se mostraron mientras mientras interpretaban “No me queda más”, de Selena . Los artistas lucieron con la ropa rota, y el rostro y el cuerpo pintados como si estuvieran sucios.

“Vengo con una colaboración con Leoni Torres, gran salsero cubano. Vengo con una colaboración de la persona que me escribió casi todos los temas de este disco, que es Lenier. Para mí, la balada que yo acabo de hacer con Lenier, que nos tiene a todos desmayándonos, es una de las baladas que va a quedarse en el alma de la gente como, mira si es grande, como quizás se quedó ‘Basta ya’ (1996)”, adelantó.

“Porque exactamente habla de las parejas cuando estamos juntos, pero incluso te dice una parte ‘sé que no soy el espejo donde tú te miras ni las calles donde tú caminas’. O sea, ya no soy eso para ti. Entonces, estoy en soledad, aunque estamos juntos. Es una canción de angustia, pero es hermosa, es una canción grandísima que, cuando cortes (la grabación) yo te la voy a mostrar rapidito, antes de que me vaya”, prometió.