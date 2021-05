De entrada, el cantante Luis “Papo” Rosario aclaró que ha sido complicado abrirse paso en solitario tras casi cuatro décadas en El Gran Combo de Puerto Rico. No teme admitirlo, pero con igual gallardía reconoció que cuando tomó la decisión el año pasado de regresar a la música lo hizo con el propósito de continuar la pasión y vocación de alegrar e impartir su sabrosura musical al género.

“Ser solista es una de las cosas que me ha costado más trabajo. Es complicado. De estar siempre con Charlie o con Jerry no es lo mismo que estar solo en la tarima. Lo bien aprendido nunca se olvida y se me ha hecho difícil, pero no imposible porque está dentro de mí ese amor por el público. Tengo tanto que dar de mí para el pueblo y para el público … lo que traigo es de corazón, de vocación y cualquier incertidumbre que tenga se va disipar cuando el maestro Isidro marque el cuatro para presentarme en una tarima”, sostuvo hoy el cantante, quien tuvo un encuentro con los medios locales para presentar su segundo corte promocional: “Salsa de la buena”.

Rosario quien dijo sentirse en “un cascarón” del que está ansioso por salir en referencia a volver a cantar en una escenario en vivo, admitió que extraña a sus excompañeros de El Gran Combo, Jerry Rivas y Charlie Aponte.

“Como siempre estuve acompañado de Charlie y de Jerry, esa ausencia en este momento está jugando un papel fundamental”, reveló el cantante.

El intérprete de clásicos salseros se despidió de “Los Mulatos del Sabor” el 16 de junio de 2019, en un concierto en el Centro de Bellas Artes en Santurce ante un deterioro de salud y tres operaciones en la columna vertebral que parecían impedirle su regreso a los escenarios. En mayo del año pasado, Rosario anunció su carrera como solista y aseguró que no viene a imitar a nadie.

Su recuperación de salud en los últimos años se manifiesta en el lanzamiento del nuevo video del tema “Salsa de la buena” grabado en la Hacienda La Colina en Dorado. A Rosario se le observa con su habitulal cadencia bailando, junto a un cuerpo de baile, bajo la dirección musical de Infante.

“Ese número fue el que quisimos porque es el que tiene más cadencia para hacer un video. Con el favor de Dios y la Virgen para julio estará la producción completa”, afirmó el artista quien se unió a Infante, productor de su álbum y quien es el responsable de toda la parte musical del proyecto del ex Mulato del Sabor.

Infante destacó que la incertidumbre que Rosario pudo experimentar en algún momento al lanzarse como solista con el tema “Gracias” se disipó una vez entró al estudio de grabación.

El arreglista, compositor y productor musical enfatizó que Rosario cuenta con la amplia experiencia de la llamada “Universidad de la salsa” por lo que retomar la música fue para él un proceso natural y en la nueva faceta profesional el cantante no viene a imitar a nadie, ya que tiene su propio estilo. El disco que deberá estar listo en julio contendrá nueve temas, todos con los arreglos de Infante.

Ambos se muestran muy entusiasmados con el proyecto y lo que aportarían al género de la salsa, que de acuerdo a Infante es el más escuchado en algunos países latinoamericanos en medio de la pandemia, a pesar de que no hay espectáculos en vivo.

En su caso dijo que su salida de la “Universidad de la salsa” fue distinta al de Aponte, ya que “este se fue de El Gran Combo con un propósito y el mío fue distinto por que (salí) por la salud”.

Aseguró que desde que se lanzó como solista no ha tenido comunicación con Aponte.

Cuidado a las letras

Las letras y los temas de las canciones del nuevo proyecto de Rosario están inspirados en la mujer, la jocosidad y la cotidianidad. El cantante explicó que en ese sentido emula lo aprendido con Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico, por lo que el respeto predomina en las composiciones.

“Aprendí de El Gran Combo de Puerto Rico y de don Rafael Ithier ese formato serio, llevar música bonita nada hiriente en medio de tantas cosas negativas hoy día. El problema en Puerto Rico del abuso (a las mujeres), la pandemia y el calentamiento global nosotros pretendemos llevar alegría que es nuestro propósito. Temas del diario vivir, de que podamos contrarestar de una manera u otra todo los males”, precisó el artista.

Sobre los crímenes de violencia de género más recientes en la isla y cómo desde su arte y talento se puede aportar para erradicar las conductas machistas y violentas recalcó que es un trabajo individual que inicia en el hogar.

“Todo esto comienza en el hogar. Yo me preocupo mucho por Aniel Luis (Rosario). Ya todos pueden saber, conocen cuál es la trayectoria de él. Yo me encargué de hacer un muchacho derecho, de hacer mi familia de bien. Eso le corresponde a cada uno de nosotros. No podemos echarle la carga solamente al gobierno o al otro. La música, a veces es positiva, a veces negativa. Yo me siento contento porque estoy del lado positivo. Le toca a cada cual, retrospectivamente, ver qué es lo que ha hecho bien y qué es lo que ha hecho mal”, puntualizó.

Precisamente su hijo, Aniel presentó hoy un video en el que reafirmó su compromiso y respeto a su pareja. El animador de televisión exhortó a los hombres a emular la acción.