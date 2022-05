La felicidad que siente el actor puertorriqueño Tony Chiroldes cada vez que se monta en un avión de regreso a su patria para trabajar en una producción local se percibe desde el primer saludo y el entusiasmo con el que detalla su visita a la isla.

Chiroldes es parte de la gran diáspora de puertorriqueños en Estados Unidos y lleva casi 29 años en Nueva York, donde se destaca en producciones de Broadway y en la locución de comerciales, libros y publicidad. Su talento y versatilidad le ha permitido estar activo en diferentes producciones teatrales en la Gran Manzana y en otros estados. Igualmente ha podido hacer una carrera artística que incluye cine, televisión, videojuegos y radio.

“Me fui en el 1993 y siempre se extraña la patria mucho. Por eso, trabajar aquí me lo disfruto al máximo. Me encanta venir a la isla y me da mucha alegría venir. En todo este tiempo he tenido la oportunidad de ir y regresar y cuando vengo siempre me recargo de la felicidad que da el sentido de pertenencia”, sostuvo el actor y cantante quien se encuentra precisamente en la isla para un proyecto especial.

El actor lleva en la isla desde hace unas semanas para presentar junto a la cantante Michelle Brava el espectáculo de teatro musical “Broadway Under the Stars” en Musas y Eventos en la Plazoleta del Centro de Bellas Artes en Santurce. El espectáculo es este sábado, 21 de mayo a las 8:00 p.m.

El binomio de artistas vuelve a unirse luego del éxito que tuvieron en enero de este año cuando presentaron el show que incluye un repertorio de clásicos de Broadway.

Tony Chiroldes y Michelle Brava se presentan este sábado en Musas y Eventos en el Centro de Bellas Artes de Santurce. (Suministrada)

Brava y Chiroldes se conocen hace años a través de unos talleres actorales que impartían a estudiantes, junto a al director Miguel Rosa López. Luego se reencontraron en la exitosa puesta en escena de “In the Heights”, producción del laureado autor Lin-Manuel Miranda que se presentó en el 2021 por primera vez en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot con un elenco puertorriqueño. De ese encuentro surgió el junte musical al estilo de cabaret, formato que el actor adora interpretar al poder combinar la actuación y el canto en un espacio íntimo. Noland Otero, colega y dueño de Musas y Eventos puso a la disposición el interior del café-teatro para la bohemia.

“Nos encontramos en ‘In the Heights’ y cuando se iba a volver a presentar en enero de este año, pero luego se canceló por la situación de la pandemia y me dijo ‘¿te gustaría hacer un show con repertorio de obras de Broadway? y le dije vamos a hacerlo. Si yo llevaba desde el 1998 que hice un show de cabaret en Nueva York y no había vuelto a hacerlo y qué mejor que en mi patria. Acordamos incluir un repertorio con temas conocidos y canciones del musical puertorriqueño ‘El cuatro’”, narró el artista, que participó además de la puesta en escena de ‘In the Heights’ en Broadway.

El repertorio de la función de este sábado, que por lo pronto es la única del fin de semana, pues Chiroldes regresa el lunes a la Gran Manzana, gira en torno a los musicales “Chicago”, “Cabaret”, “West Side Story”, “El beso de la mujer araña”, “Come from Away”, “City of Angels”, “In the Heights” y otras producciones emblemáticas de Broadway. El actor precisó que por tratarse de una bohemia, la narrativa del espectáculo no se suscribe a la interpretación de temas tal y como en los musicales, sino que toman “vida propia desde nuestras historias y vivencias”.

“También cantamos temas de personajes que nos hubiesen gustado hacer, ya sea porque se nos pasó el tiempo de interpretarlos por edad, género y tenemos una sesión de cantar un tema que nunca te pega” adelantó.

El espectáculo también se nutre de la experiencia de Brava, quien posee 30 años de carrera, como solista, vocal coach y actriz en presentaciones en Puerto Rico de obras de Broadway y de teatro musical puertorriqueño. Recientemente encarnó a ‘Marmee’ en el montaje de “Little Women” dirigido por Miguel Rosa-López.

Sobre su carrera en Nueva York, Chiroldes resumió la misma como una combinación de “golpes de suerte”, talento y perseverancia.

“El trabajo mío allá lo defino como uno de muchas ganas y de mucha suerte porque he tenido el atrevimiento de decir ‘sí’ y si no lo sé buscar la manera de aprenderlo. En mi vida jamás me imaginé lo de los audiolibros y que la locución fuera mi arroz y habichuelas para vivir. A nivel teatral me gustan los proyectos que tengan que ver con la idiosincrasia de los latinos y que tengan un contenido social inteligente en cuánto a lo que somos. Me llegan audiciones de proyectos que rechazo porque no me pegan y no sé hacerlo. Por ejemplo, no sé bailar tap, ni cantar rap. Uno tiene que reconocer sus limitaciones. En ese aspecto puedo darme el lujo de decir que no por razones válidas”, explicó el actor que contrario a Puerto Rico donde los artistas trabajan en diferentes facetas, en New York muchas veces se requiere especialización.

Del comportamiento de Broadway después de la pandemia indicó que todavía hay teatros con los protocolos de seguridad estrictos y que muchas producciones se ven afectadas ante el positivo de algún actor. De igual forma la figura del actor “understudy” y “swing” ha cobrado mayor importancia al tener que sustituir a algunos de los actores del elenco principal ante el contagio de COVID-19.

Para la bohemia en Santurce se requiere evidencia de vacunación y el uso de mascarillas es obligatorio.