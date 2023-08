Este próximo 15 de septiembre el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot estará repleto de estrellas cuando los cantantes Pedro Capó y Nio Garcia cierren con un espectáculo musical el partido de tenis entre la multicampeona del mundo, Venus Williams, y la heroína del tenis boricua, Mónica Puig.

“Para nuestro equipo en Grupo VRDG es un honor poder invertir en este tipo de eventos únicos de música y deportes integrados que la fanaticada se goce y que a la misma vez junto a todos nuestros colaboradores podamos aportar al desarrollo de la economía naranja en Puerto Rico.”, compartió CEO y fundador del Grupo VRDG, Julio A. Cabral Corrada.

Este evento, único en su clase, será el primer concierto que tendrá una amplia tarima en formato de 360° en medio del Coliseo de Puerto Rico.

El juego comenzará a las 8:30 p.m., pero las puertas se abrirán desde las 6:30 p.m., para que los asistentes disfruten de un sin número de activaciones, juegos para las familias y experiencias de marcas tipo festival.

El repertorio musical contará con éxitos de Capó como Calma, Tutu y La Fiesta entre otros. Igualmente, Nio García con Te Boté, AM y la Jeepeta. La producción está cargo de No Limit Concerts y Sold Out Entertainment.

“Súper entusiasmado de formar parte de este evento en donde se une el deporte y la música. ¡Puerto Rico, será una noche única junto a dos grandes leyendas del tenis!”, expresó Capó.

Por su parte, Nio García “agradece la alianza con eventos de este calibre transmitidos también a nivel global y poder deleitar en persona a toda la fanaticada en Puerto Rico con una rumba muy especial”.

El partido de tenis será transmitido a nivel local por Telemundo y punto2 confirmó el presidente del canal, José Cancela, añadiendo que “nos enorgullece seguir diversificando nuestra oferta televisa y a la vez apoyar al deporte puertorriqueño con eventos de este impacto.”

Ya se han vendido más de 11,000 boletos y los que quedan disponibles están a la venta a través de Ticketera o en la boletería del Coliseo.