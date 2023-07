A semana y media de haber iniciado la venta de boletos para el partido amistoso de tenis entre la boricua Mónica Puig y Venus Williams, los organizadores del evento anunciaron que han logrado la venta de sobre 9,000 boletos.

No obstante, el Grupo VRDG, empresa inversionista del evento, junto a los productores No Limit Entertainment y Sold Out Entertainment, aseguraron la apertura de nuevas secciones.

El partido entre Puig y Williams se llevará a cabo el 15 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Con este éxito en ventas, hemos decidido abrir más secciones en la parte sur principal y superior del Coliseo para que fanáticos del tenis puedan disfrutar de este gran juego para un total de 10,000 personas”, expresó el ejecutivo de operaciones para América Latina de Grupo VRDG, Nicolás Pereira, quien en sus tiempos de profesional fue de los mejores 50 tenistas del mundo.

PUBLICIDAD

Por su parte, los productores Paco López y Carlos Casillas dijeron que aún no descartan abrir el tercer piso a su totalidad en las próximas semanas o incluso todo el “Choliseo”.

“Cuando anunciemos los artistas que participarán del concierto luego del juego... Será un evento que no se pueden perder”.

El evento ha tomado auge entre celebridades, como Raymond Arrieta, Gil Marie López, Ivonne Orsini, Rocky The Kid, Danilo Beauchamp, Angelique “Burbu” Burgos y los olímpicos Luis Joel Castro y Jaime Espinal, entre otras figuras.

El encuentro entre Williams y Puig será precedido por una serie de actividades que se llevarán a cabo desde el día antes y que incluyen: clínicas de tenis juveniles, un encuentro ‘VIP’ con el público, y una recepción en Fortaleza con líderes gubernamentales de Puerto Rico.

El partido será transmitido a nivel local por el canal oficial del evento, Telemundo, y contará con distribución internacional para que los amantes del tenis alrededor del mundo puedan disfrutarlo.

Los boletos para el encuentro pueden ser adquiridos a través de www.ticketera.com o en la boletería del Coliseo de Puerto Rico.