La última vez que Mónica Puig tuvo un partido en suelo puertorriqueño con la afición del patio observándola en primera fila y no a través de una pantalla, todavía estaba encendida la euforia por su histórica medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, pues solo habían transcurrido unos cuatro meses.

Este próximo 15 de septiembre la fanaticada podrá observarla de cerca una vez más, aunque en otra etapa de su vida, cuando reciba para un partido amistoso a la estadounidense Venus Williams en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Puig, quien se retiró del tenis oficialmente en el verano del año pasado, anunció este jueves en conferencia de prensa su regreso a las canchas de tenis pero solo para este evento especial, que dijo que espera que sea una celebración de su carrera y la de Williams, quien sigue activa a sus 43 años y tiene un amplio historial que incluye cuatro medallas de oro en dobles femeninos en Juegos Olímpicos, así como siete títulos de sencillos en torneos ‘Grand Slam’ de la WTA.

El partido Puig-Williams, que será posible por la gestión de una empresa inversionista, Grupo VRDG, estará enmarcado en varias actividades antes y después del encuentro, y que la propia Puig explicó en la conferencia celebrada hoy en el propio Coliseo de Puerto Rico.

“Si voy a ser honesta, es la primera vez que me pongo tan nerviosa para una conferencia de prensa. Porque cuando Julio (Cabral, principal oficial ejecutivo del Grupo VRDG) me presentó esta idea, yo estaba pasando por un momento bien difícil en mi vida, que era retirarme del tenis”, expresó Puig refiriéndose además a las lesiones de su brazo derecho (hombro y codo) y que requirió algunas cirugías hasta que decidió colgar la raqueta.

“Me dieron esta oportunidad que para mí es un regalo, primero de poder tocar una raqueta de tenis otra vez, y segundo de estar en Puerto Rico y volver a jugar ante mi familia, mis amigos y todos ustedes”.

El partido amistoso será precedido por una serie de eventos en los días previos al 15 de septiembre, incluyendo clínicas de tenis a jugadores juveniles, con el apoyo del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) y la Asociación de Tenis de Puerto Rico (PRTA, por sus siglas en inglés).”

Cuando me presentaron la idea dije, ‘no quiero que sea un solo partido de tenis’. Quiero visitar gente, dar clínicas, lo que sea. Yo quiero conectar con la gente de Puerto Rico, como cuanod vine en 2016 (después de ganar la medalla de oro en Río). Para mí es importante que la gente de Puerto Rico no me vea como una estrella o un ídolo. Tengo una vida normal, tengo dos perros que me están volviendo loca, y tengo a mi esposo en casa. Estoy muy emocionada de que esto no solo sea un paritdo de tenis, sino un concierto con artistas; vamos a bailar y disfrutar, se va a comer rico. Vamos a explotar todo esto porque Puerto Rico se merece todo este tipo de eventos”, agregó la extenista.

Asimismo, Puig y Williams tendrán un encuentro ‘VIP’ con el público, que brindará oportunidad a los fanáticos de conocerlas de cerca. También asistirán a un evento exclusivo de bienvenida, en el que participarán celebridades y empresarios del sector privado. También serán honradas con una recepción en La Fortaleza, en donde se reunirán con líderes gubernamentales.

Además, habrá un evento musical del que los organizadores no ofrecieron más detalles, pero del cual anunciarán más adelante la información relacionada a los artistas que participarán.

“Estoy superagradecida por la oportunidad. Yo quería que este partido no solo fuera un partido de tenis, sino una celebración de mi carrera y de la carrera de Venus”, agregó Mónica, antes de que la propia Venus se hiciera parte de la conferencia a través de una conexión en directo en vídeo.

“Estoy emocionada. Mónica y yo hemos tenido buenos partidos y esta va a ser mi primera vez en Puerto Rico. Va a ser grande jugar en un lugar que no hemos jugado antes”, dijo Venus anticipando que espera venir con su familia.

En ese instante, Puig le dirigió unas palabras a Venus, y le recordó la ocasión en que ella la invitó a practicar en algunas ocasiones cuando Mónica tenía apenas unos 17 años.

“Para mí eso fue increíble. Y saber que está allá afuera todavía sacando la bola a 120 millas por hora me aterra”, dijo Mónica riendo.

La venta de boletos para el encuentro amistoso en el ‘Choliseo’ comenzará este viernes a las 10:00 a.m., indicaron los organizadores.

La última vez que Mónica fue protagonista de un evento similar fue cuando en diciembre de 2016, precisamente en el Coliseo de Puerto Rico, enfrentó en otro amistoso a la rusa Maria Sharapova, a quien venció.

A la conferencia dijeron presente la presidenta del Copur, Sara Rosario, y dos atletas que fueron compañeros de delegación de Puig, el saltador Luis Joel Castro, quien viene de ganar medalla de oro en el salto de altura en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, y el otrora luchador y medallista de plata olímpica en Londres 2012, Jaime Espinal.

“El movimiento olímpico cambia vidas y sé que tu vida cambió de manera positiva. Esa medalla fue histórica para el país y es hora de rendirle tributo y aplaudirla en cancha”, le dijo Rosario a Puig, recordando que el oro conquistado en Río 2016 fue la primera vez que un atleta de cualquier rama, hace sonar La Borinqueña en unas Olimpiadas.

De acuerdo a los organizadores, el Coliseo de Puerto Rico quedará configurado para todas las actividades, de manera tal que acomodará hasta unas 15,000 personas.

A preguntas de la prensa sobre si se siente en condición para practicar tenis nuevamente, Mónica dijo que se mantiene jugando ocasionalmente con su esposo, el también tenista Nathan Rakitt.

“No voy a sacar a 120 millas como lo hace Venus, porque el hombro no lo resiste y va a salir del Choliseo el hombro si lo hago. Pero sí estoy entrenando para hacer un ‘half Ironman’ menos de una semana después del partido con Venus. Y el año que viene espero hacer algunas cosas más”, reveló.

Sobre si ha pensado dedicarse de manera formal al fondismo, toda vez que ha participado ya en múltiples eventos, admitió que lo ha pensado.

“Lo he pensado pero toda mi vida me he dedicado a entrenar fuerte en lo que es el tenis. He sacrificado mucho, y ahora estoy disfrutando mi vida con mi esposo, con los perros, viajando el mundo haciendo maratones y el Ironman. Lo estoy cogiendo suasve, y sí quiero mejorar mis tiempos y siempre quiero hacer lo mejor que yo pueda”, respondió, dejando ver que aunque lo toma en serio, no llega al punto de verlo como una nueva carrera deportiva.

Sobre el particular, incluso Mónica bromeó con Sara Rosario, a quien tenía sentada al lado durante la conferencia.

“Le iba a decir a Sara cuando venía para acá, si quiere incluirme en el equipo de triatlón, pero no creo que yo todavía esté ahí (a ese nivel)”, dijo riendo, a lo que Rosario contestó que lo pensara, “a la federación de tríalo no le vendría mal”.